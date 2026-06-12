ఫోన్లో ప్రతీది షేర్ చేస్తుంటారా? - అయితే ప్రభుత్వం విసిరిన ఈ 'ఛాలెంజ్'ను స్వీకరించాల్సిందే!
పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణే లక్ష్యం - మీకున్న సర్కిల్లో ఎన్విరాన్మెంట్ ఛాలెంజ్లు - ఇలా చేయడం వల్ల పర్యావరణాన్ని కాపాడగలుగుతామంటున్న నిపుణులు
Published : June 12, 2026 at 1:08 PM IST
Environmental Challenge in Social Media : మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, యూట్యూబ్ వాడుతున్నారా? ఏదైనా విషయాన్ని చేరవేయడంలో మీరు చురుకుగా ఉంటున్నారా? అలా అయితే ఈ ఛాలెంజ్ మీకోసమే. ఇందులో మీతోపాటు మరికొంత మందినీ చేర్చండి. విషయం ఏంటంటే?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన 99 రోజుల ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణను ధ్యేయంగా చేసుకుని సోషల్ మీడియా వేదిక ద్వారా వృథా నిర్వహణపై ప్రచారం పెట్టడం ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనిని మీ కాలనీకి సంబంధించిన వారితో, కుల సంఘాలు, పూర్వ విద్యార్థులు, స్నేహితులు, కొలిగ్స్తో సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవాలి. ఇలా వివిధ రకాల గ్రూపుల్లో ప్రచారం చేయడం ద్వారా ప్రజలను చైతన్యపరచవచ్చు.
పర్యావరణ పరిరక్షణలో మీ పాత్ర : పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయాలు, ఎఫెక్టివ్ ఈ - వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఎఫెక్టివ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనే మూడు విభాగాల్లో వృథా నిర్వహణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఉంటాయి. మీరు వీటికి సంబంధించిన ఏ అంశమైనా ఎంచుకోవచ్చు. అందులోనూ మనం భాగమవుతూ ఆ విషయాన్ని ఫొటో, చిన్న వీడియో రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవాలి. మీ ఫ్రెండ్స్ లేక బంధువులను ఛాలెంజ్లోకి ఆహ్వానించాలి. అలా ఒక్కొక్కరుగా ఇంకొంత మందిని భాగస్వాములను చేయాలి. అప్పుడు పర్యావరణ పరిరక్షణలో మన వంతు పాత్ర పోషించిన వాళ్లమవుతాము.
ఒకరినైనా మార్చగలిగితే ఫలితం వస్తుంది : కొన్ని సూచించిన హ్యాష్ట్యాగ్లను ఉపయోగించవచ్చు. చూడటానికి, చేయడానికి చిన్నపనైనా కానీ పెద్ద ఫలితాన్ని అందించే అవకాశముంటుంది. చూడడం వల్లో, చెబితేనో ఎలాంటి మార్పూ ఉండదు. మొదటగా మనం మారాలి. మనం చేసి ఇతరులతో పంచుకోవాలి. వారిలో ఒకరినైనా మార్చగలిగినప్పుడే ఆశించిన ఫలితం లభిస్తుంది.
పర్యావరణ హితంగా ఇలా చేద్దాం :
- మార్కెట్కు, ఇతర వస్తువులను కొనడానికి వెళ్లినప్పుడు చేతి సంచిని తీసుకువెళ్లాలి.
- టిఫిన్ డబ్బా వాడాలి.
- ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించి రాగి, స్టీల్, మట్టితో తయారైన బాటిల్స్ను వాడాలి.
- టీ, కాఫీ తాగడానికి ప్లాస్టిక్ కప్పులను వాడకూడదు.
- తినడానికి స్టీల్ ప్లేట్, అరటి ఆకు, మోదుగ ఆకులతో చేసిన విస్తర్లను భోజనం చేయడానికి ఉపయోగించాలి.
- తడి, పొడి చెత్తను ఇంట్లో వేరు చేయాలి. వీలైన వాటిని రీసైక్లింగ్ చేసుకోవాలి.
- అవసరం లేని ప్లాస్టిక్కు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- ఎక్కుడున్నా ప్లాస్టిక్ కవర్ వాడకం వద్దు అని చెప్పాలి.
- పెళ్లిళ్లు, అన్నదాన సత్రాల్లో ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఉంటుంది. తగ్గించేలా స్టీల్ ప్లేట్లు, స్పూన్స్ వాడేలా చూడాలి.
- బయట ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ బాక్స్ల కంటే స్టీల్ డబ్బాలను వాడటం అలవాటు చేసుకోవడం మేలు.
- పర్యావరణ సురక్షితమైన పనులు చేయాలి. అంటే మొక్కలను పెంచడం, చెట్లను సంరక్షించడం వంటివి చేయాలి.
- డ్రైనేజీల్లో చెత్తను వేయకుండా పరిశుభ్రతను పాటించాలి.
- వర్షాకాలంలో మురుగు నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల మలేరియా, డెంగీ, కలరా వంటి వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. దోమల నివారణకు ప్రత్యేక శ్రద్ధను వహించాలి.
ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా ముఖ్య విషయాలు :
- గ్రామాల నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పరిసరాల పరిశుభ్రత
- ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రాముఖ్యత
- పిల్లల భద్రత, డ్రగ్స్ అరికట్టడం
- రైతు సంక్షేమం, వ్యవసాయం
- పర్యావరణ సంబంధిత అంశాలు
'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' - మార్చి 6 నుంచి జూన్ 12 వరకు 99 రోజుల పాటు కార్యక్రమం
తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలుస్తా, ఎవరితోనైనా మాట్లాడతా: సీఎం