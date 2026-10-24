YUVA : 'ఈవీ' ఛార్జింగ్ కష్టాలకు హైదరాబాద్ యువకుడి చెక్ - ప్రతి 150 కిలోమీటర్లకు ఓ 'భారత్ ఛార్జ్'
Electric Vechicle Charging Stations : హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యవస్థాపకుడు ప్రద్యుమ్న ఏనుగుల స్థాపించిన భారత్ ఛార్జ్ సంస్థ, దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ హబ్లను విస్తరిస్తోంది.
Published : October 24, 2026 at 10:55 AM IST
Electric Vechicle Charging Stations : విదేశీ విద్యను అభ్యసించి స్వదేశంలోనే తన కలల సామ్రాజ్యానికి పునాదులు వేసుకున్నారు భారత్ ఛార్జ్ అధినేత ప్రద్యుమ్న ఏనుగుల. 2024లో ప్రారంభమైన ఈ స్టార్టప్ రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే రూ.కోట్ల టర్నోవర్ సాధించే సంస్థగా ఎదిగింది. హైదరాబాద్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఛార్జింగ్ హబ్స్ను విస్తరిస్తూ ఈవీ రంగంలో సరికొత్త మైలురాళ్లను దాటుతోంది. కేవలం వ్యాపార విస్తరణే కాకుండా, ఫ్రాంచైజీ మోడల్ ద్వారా ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నారు. మరి అతడి సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రద్యుమ్న ఏనుగుల హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక యువ పారిశ్రామికవేత్త. 'భారత్ ఛార్జ్' స్టార్టప్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు. భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగదారుల కోసం ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ప్రతి 150 కి.మీ. ఒక ఛార్జింగ్ స్టేషన్
నెదర్లాండ్స్లోని ఈవీ రంగానికి సంబంధించిన కోర్సు పూర్తి చేసిన ప్రద్యుమ్న, మొదటగా భువనగిరి, ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, ప్రగతి నగర్, బీరాంగూడ, బాచుపల్లి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ టూ చెన్నైలో ప్రతి 150 కి.మీలకు ఒక ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంకా పలుచోట్ల ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే భాగస్వామ్యంతో హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీ, బేగంపేట, హఫీజ్పేట రైల్వే స్టేషన్లలో మెగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను నెలకొల్పారు. కొవిడ్ సమయంలో భారత్లోనూ నెమ్మదిగా ఈవీ వాహనాల వినియోగం పెరగడాన్ని, ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరతను ప్రద్యుమ్న గమనించారు. ఆ ఆలోచనతో ఎప్పటి నుంచో భారత్కు ఏదో చేయాలనే ఆశయంతో ఈవీ ఛార్జింగ్ సమస్యకు పరిష్కారంగా 'భారత్ ఛార్జ్' సంస్థను ప్రారంభించారు.
భారత్లో ఈవీ వాహనాల వినియోగం మొదలైనప్పుడు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడాన్ని గమనించాను. ఈ సమస్యకు ఎలాగైనా పరిష్కారం కనుగొనాలని ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించాను. ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ద్వారా ఉద్యోగావకాశాలు పెంచవచ్చు. - ప్రద్యుమ్న ఏనుగుల, భారత్ ఛార్జ్ వ్యవస్థాపకుడు
'భారత్ ఛార్జ్' ఇలా వచ్చింది
సాధారణ పెట్రోల్ బంకుల తరహాలోనే హైవేలపై పెద్ద ఎత్తున ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తూ ఆటోమొబైల్స్ లాంగ్ డ్రైవ్లకు వెళ్లడాన్ని సులభతరం చేస్తున్నారు. 2021లోనే 'భారత్ ఛార్జ్' బ్రాండ్ పేరుతో స్టార్టప్ ప్రారంభించాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయితే అధికారిక అనుమతులు, రిజిస్ట్రేషన్, ట్రేడ్మార్క్ వంటి చట్టపరమైన ప్రక్రియల కారణంగా 2023లో దీనికి అధికారిక అప్రూవల్ లభించింది. ఆ తర్వాత విజయవంతంగా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఇందులో 15 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. ఇంకా పార్ట్టైం చేసే వారూ ఉన్నారు.
ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటుతో ఉద్యోగావకాశాలు
ఒక కొత్త ఛార్జింగ్ స్టేషన్ పెట్టాలంటే కొన్నిసార్లు రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇందుకు అందరూ ముందుకు రాలేరనే ఉద్దేశంతో ప్రద్యుమ్న పెట్టుబడిని పలువురికి విభజిస్తారు. దీంతో చాలామంది ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేయడంలో భాగస్వాములవుతారు. ఇందులో ఉద్యోగవకాశాలను ఎక్కువగా కల్పించవచ్చని ప్రద్యుమ్న ఏనుగుల చెబుతున్నారు.
తెలంగాణలో 369 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు - టెండర్లకు టీజీ రెడ్కో ఆహ్వానం
జీవితకాల పన్ను లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు లేదు - జోరందుకున్న ఈవీ మార్కెట్