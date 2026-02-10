కొత్తగా రేషన్కార్డు పొందారా? - ఫ్రీగా గ్యాస్ సిలిండర్, స్టవ్ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి
బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ - రేషన్ కార్డు ఉన్న మహిళలు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు - 10 కోట్ల కుటుంబాలకు చేయూత అందించాలని కేంద్రప్రభుత్వ లక్ష్యం
Published : February 10, 2026 at 12:41 PM IST
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 Scheme : కేంద్ర ప్రభుత్వం బీపీఎల్ (బిలో పావర్టీ లైన్) కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ అందిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన (పీఎంయూవై) పథకం కింద గ్యాస్ స్టౌతో పాటు సిలిండర్ కూడా అందజేస్తారు. లబ్ధిదారులకు ఒక్కో గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.300 డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు. ఈ రాయితీ డబ్బులు నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలో జమవుతాయి. దరఖాస్తు చేసే వారికి 18 ఏళ్లు నిండి, రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్, ఫోన్ నెంబరు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ పథకానికి మహిళలు మాత్రమే అర్హులుగా పరిగణించబడతారు. ఇదివరకే గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న, ఆదాయ పన్ను పరిధిలో ఉన్నవారికి ఈ పథకం వర్తించదు.
గ్రామీణ, పేద కుటుంబాల ప్రజలకు ఎల్పీజీ ఇంధనాన్ని అందుబాటులో ఉంచడమే ఉజ్వల పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. సాంప్రదాయ వంట ఇంధనాల వాడకం వల్ల గ్రామీణ మహిళల ఆరోగ్యంపై హానికరమైన ప్రభావాలను తగ్గించడం కోసం కేంద్రం ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఫ్రీగా గ్యాస్ సిలిండర్లను ఎలా పొందవచ్చు? ఆన్లైన్లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఏయే పత్రాలు కావాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
దేశంలోని పేద మహిళల కోసం ప్రారంభించిన పథకమే పీఎం ఉజ్వల యోజన. ఈ స్కీమ్ కింద ఎల్పీజీ లబ్ధిదారులకు ఏటా 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు అందజేస్తున్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు వంట గ్యాస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2016 మే1న ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఈ పథకం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెనకబడిన వర్గాలకు, దారిద్య్రరేఖకు దిగువన ఉన్న అర్హులకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
ఉండాల్సిన అర్హతలు :
- మహిళలు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
- దరఖాస్తుదారుల వయస్సు కచ్చితంగా 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.లక్ష, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.2 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు.
- దరఖాస్తు చేసే కంటే ముందు వారికి ఎటువంటి గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉండకూడదు.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :
- రేషన్ కార్డు
- కుటుంబ సభ్యులందరీ ఆధార్ కార్డులు
- పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో
- బ్యాంక్ అకౌంట్
- మొబైల్ నంబర్
దరఖాస్తు ఇలా చేయాలి :
- ముందుగా ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన అధికారిక వెబ్సైట్ www.pmuy.gov.in/పేజ్లోకి వెళ్లి లాగిన్ అవ్వాలి.
- హోమ్ పేజీలో Apply for New Ujjwala 2.0 Connection అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- తర్వాత స్క్రీన్ మీద కనిపించే Click Here to apply for New Ujjwala 2.0 Connection పై నొక్కాలి.
- తర్వాత మీకు నచ్చిన గ్యాస్ కంపెనీని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు బుక్ చేసుకునే వెంటనే వచ్చే విధంగా ఉండేవి చూసుకోవాలి
- మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ సహాయంతో అప్లికేషన్ను ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
- అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే సమయంలో పేరు, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, ఆధార్ నంబర్ను జాగ్రత్తగా తప్పులు లేకుండా ఎంటర్ చేయాలి.
- దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేసి వెంటనే ప్రింట్అవుట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు అన్నీ సరిగ్గా ఉంటే వెరిఫికేషన్ అనంతరం కొత్త కనెక్షన్ మంజూరు అవుతుంది.
- ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయడం తెలియకపోతే ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవుట్లెట్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీకి దరఖాస్తు పంపిస్తే అక్కడ ఆమోదం లభిస్తే ఆ వెంటనే ఫ్రీగా గ్యాస్ కనెక్షన్ వస్తుంది.
ఈ ఉజ్వల పథకం కింద మొదటిసారి గ్యాస్ స్టౌవ్, సిలిండర్ ఫ్రీగా వస్తుంది. తర్వాత నుంచి వచ్చే గ్యాస్ సిలిండర్పై ఉండే మొత్తంలో సబ్సిడీ వస్తుంది. ఏటా 12 గ్యాస్ సిలిండర్లపై ఈ సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది.
