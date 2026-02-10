ETV Bharat / state

కొత్తగా రేషన్​కార్డు పొందారా? - ఫ్రీగా గ్యాస్ సిలిండర్​, స్టవ్ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి

బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ - రేషన్ కార్డు ఉన్న మహిళలు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు - 10 కోట్ల కుటుంబాలకు చేయూత అందించాలని కేంద్రప్రభుత్వ లక్ష్యం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 10, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 Scheme : కేంద్ర ప్రభుత్వం బీపీఎల్ (బిలో పావర్టీ లైన్) కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ అందిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన (పీఎంయూవై) పథకం కింద గ్యాస్‌ స్టౌతో పాటు సిలిండర్‌ కూడా అందజేస్తారు. లబ్ధిదారులకు ఒక్కో గ్యాస్‌ సిలిండర్‌పై రూ.300 డిస్కౌంట్​ కూడా ఇస్తారు. ఈ రాయితీ డబ్బులు నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలో జమవుతాయి. దరఖాస్తు చేసే వారికి 18 ఏళ్లు నిండి, రేషన్‌ కార్డు, ఆధార్‌ కార్డు, బ్యాంక్‌ అకౌంట్, ఫోన్​ నెంబరు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ పథకానికి మహిళలు మాత్రమే అర్హులుగా పరిగణించబడతారు. ఇదివరకే గ్యాస్‌ కనెక్షన్‌ ఉన్న, ఆదాయ పన్ను పరిధిలో ఉన్నవారికి ఈ పథకం వర్తించదు.

గ్రామీణ, పేద కుటుంబాల ప్రజలకు ఎల్​పీజీ ఇంధనాన్ని అందుబాటులో ఉంచడమే ఉజ్వల పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. సాంప్రదాయ వంట ఇంధనాల వాడకం వల్ల గ్రామీణ మహిళల ఆరోగ్యంపై హానికరమైన ప్రభావాలను తగ్గించడం కోసం కేంద్రం ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఫ్రీగా గ్యాస్ సిలిండర్లను ఎలా పొందవచ్చు? ఆన్‌లైన్​లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఏయే పత్రాలు కావాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.

దేశంలోని పేద మహిళల కోసం ప్రారంభించిన పథకమే పీఎం ఉజ్వల యోజన. ఈ స్కీమ్​ కింద ఎల్​పీజీ లబ్ధిదారులకు ఏటా 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు అందజేస్తున్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు వంట గ్యాస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2016 మే1న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఈ పథకం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెనకబడిన వర్గాలకు, దారిద్య్రరేఖకు దిగువన ఉన్న అర్హులకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.

ఉండాల్సిన అర్హతలు :

  • మహిళలు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
  • దరఖాస్తుదారుల వయస్సు కచ్చితంగా 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.లక్ష, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.2 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు.
  • దరఖాస్తు చేసే కంటే ముందు వారికి ఎటువంటి గ్యాస్​ కనెక్షన్​ ఉండకూడదు.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :

  • రేషన్ కార్డు
  • కుటుంబ సభ్యులందరీ ఆధార్​ కార్డులు
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటో
  • బ్యాంక్ అకౌంట్
  • మొబైల్ నంబర్

దరఖాస్తు ఇలా చేయాలి :

  • ముందుగా ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.pmuy.gov.in/పేజ్​లోకి వెళ్లి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • హోమ్ ​పేజీలో Apply for New Ujjwala 2.0 Connection అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • తర్వాత స్క్రీన్​ మీద కనిపించే Click Here to apply for New Ujjwala 2.0 Connection పై నొక్కాలి.
  • తర్వాత మీకు నచ్చిన గ్యాస్ కంపెనీని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు బుక్​ చేసుకునే వెంటనే వచ్చే విధంగా ఉండేవి చూసుకోవాలి
  • మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ సహాయంతో అప్లికేషన్​ను ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ ఫిల్​ చేసే సమయంలో పేరు, అడ్రస్​, ఫోన్​ నంబర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, ఆధార్ నంబర్‌ను జాగ్రత్తగా తప్పులు లేకుండా ఎంటర్​ చేయాలి.
  • దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేసి వెంటనే ప్రింట్‌అవుట్​ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
  • సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు అన్నీ సరిగ్గా ఉంటే వెరిఫికేషన్ అనంతరం కొత్త కనెక్షన్ మంజూరు అవుతుంది.
  • ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయడం తెలియకపోతే ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవుట్‌లెట్‌లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీకి దరఖాస్తు పంపిస్తే అక్కడ ఆమోదం లభిస్తే ఆ వెంటనే ఫ్రీగా గ్యాస్ కనెక్షన్ వస్తుంది.

ఈ ఉజ్వల పథకం కింద మొదటిసారి గ్యాస్ స్టౌవ్, సిలిండర్ ఫ్రీగా వస్తుంది. తర్వాత నుంచి వచ్చే గ్యాస్ సిలిండర్‌పై ఉండే మొత్తంలో సబ్సిడీ వస్తుంది. ఏటా 12 గ్యాస్ సిలిండర్లపై ఈ సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది.

