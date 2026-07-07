ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన - తెలంగాణకు మరో 8,338 ఇళ్లు కేటాయించిన కేంద్రం
రూ.125.07 కోట్లు అందించనున్న కేంద్రం - పీఎంఏవై-యూ, పీఎంఏవై-యూ 2.0 అమలు తీరుపై అసంతృప్తి - కేంద్రం రూ.173.58 కోట్లు మంజూరు చేస్తే - రాష్ట్రం ఖర్చు చేసింది రూ.63.98 కోట్లే
Published : July 7, 2026 at 8:37 AM IST
Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme in Telangana : ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పీఎంఏవై)- పట్టణ (యు) 2.0 కింద తెలంగాణకు మరో 8,338 ఇళ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇటీవల జరిగిన సెంట్రల్ శాంక్షనింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ (సీఎస్ఎంసీ) మీటింగ్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్పించిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన కేంద్ర గృహ నిర్మాణం, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఈ మేరకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.125.07 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించనుంది.
పీఎంఏవై ప్రాజెక్టులో తొలి విడత కింద రూ.50.02 కోట్లు అందించడానికి కేంద్రం అంగీకరించింది. ఇదే సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పీఎంఏవై-యూ, పీఎంఏవై-యూ 2.0 అమలు తీరుపై తీవ్రం అసంతృప్తిని తెలిపింది. పీఎంఏవై-యూ పథకం కింద చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని సెప్టెంబరు 30లోపు పూర్తి చేయాలని తేల్చి చెప్పింది. ఆ తర్వాత జరిగే పనులకు కేంద్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సాయం చేయబోదని పేర్కొంది.
కేంద్రం సూచనలివీ :-
- పీఎంఏవై-యూ 2.0లో గతంలో మంజూరు చేసిన రూ.173.58 కోట్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.63.98 కోట్లే ఖర్చు చేసింది. 2026-27 సంవత్సరానికి రూ.112.64 కోట్లు మంజూరు చేస్తే అందులోనూ రూ.54.79 కోట్లే వాడింది. ఈ నిధులను అత్యంత వేగంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది.
- 28,930 మంది లబ్ధిదారులకు కేంద్రం సాయం అందిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో 14,343 మందికే పంపిణీ చేసింది. మిగిలిన లబ్ధిదారులకు సైతం నిధులను వేగంగా అందిస్తేనే ఈ పథకం లక్ష్యం నేరవేరుతుంది.
- బెనిఫిషియరీ లెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ (బీఎల్సీ) ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని 12 నుంచి 18 నెలల్లో పూర్తి చేయాలి.
- బీఎల్సీ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తికాక ముందే అక్కడ పౌర సౌకర్యాల కల్పన పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదే. ఆ తర్వాతే 3 వ విడత నిధులను అడగాల్సి ఉంటుంది.
- పీఎంఏవై-యూ 2.0 మార్గదర్శకాలను అనుసరించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆఫర్డబుల్ హౌసింగ్ పాలసీని రూపొందించాల్సి ఉంటుంది.
పీఎంఏవై-యూ అమలుపై :-
- తెలంగాణలో అఫర్డబుల్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ కింద 1,36,125 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తికాగా, అందులో 92,241 (72శాతం)లో మాత్రమే లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. మిగిలిన ఇళ్లలోనూ లబ్ధిదారులు చేరేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.
- పీఎంఏవై-యు కింద ఇంకా ఖర్చు కాకుండా మిగిలిన రూ.103.23 కోట్ల నిధులను అత్యంత వేగంగా వ్యయం చేయాలి.
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