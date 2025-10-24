ETV Bharat / state

ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఇకపై ఫస్ట్​ ఇయర్​లోనూ ప్రాక్టికల్స్

అన్ని సబ్జెక్టుల్లో 80 శాతం రాత పరీక్ష, 20 శాతం అంతర్గత మార్కులు - ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకూ ప్రాక్టికల్స్ - నూతనంగా ఏసీఈ గ్రూప్ - వచ్చే విద్యాసంవత్సరం నుంచి అమలు

GOVT DECISSION ON INTERMEDIATE
GOVT DECISSION ON INTERMEDIATE (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Decission On Intermediate : ఇంటర్మీడియట్​లో విద్యార్థులు తొలి సంవత్సరం ఎలా గడిచినా, రెండో సంవత్సరం ల్యాబ్స్, ప్రాక్టికల్స్ కారణంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటుంది. దీని వల్ల విద్యార్థులపై, అధ్యాపకులపై ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో సమూల మార్పులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టూరు. పలు సంస్కరణలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిలబస్ , ప్రాక్టికల్స్, అంతర్గత మార్కులు వంటి తదితర అంశాల్లో అనేక మార్పులు తీసుకురానున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలు : కొద్దికాలం క్రితం సీఎం సూచనల మేరకు ఇంటర్ బోర్డు ప్రభుత్వానికి పలు ప్రతిపాదనలు పంపింది. వాటికి ముఖ్యమంత్రి గురువారం పచ్చజెండా ఊపారు. సంస్కరణలన్నీ వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఇప్పటి వరకు కేవలం రెండో సంవత్సరంలోనే ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వచ్చే సంవత్సరం ఫస్టియర్ విద్యార్థులకూ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి.

కీలకమైన నిర్ణయాలు ఇవీ :

  • 80 శాతం రాత పరీక్ష : ఇంటర్​లో అన్ని సబ్జెక్టుల్లో 80 శాతం రాత పరీక్ష ఉంటుంది. మిగిలిన 20 శాతం మార్కులు అంతర్గత పరీక్షలకు కేటాయిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆంగ్లానికి మాత్రమే అంతర్గత పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలసిందే. ఇక నుంచి సంస్కృతం, తెలుగు, గణితం తదితర అన్ని సబ్జెక్టులకు ఇంటర్నల్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్స్ ఉన్న సబ్జెక్టులకూ అంతర్గత మార్కులు ఉంటాయి.
  • ఫస్టియర్​లోనూ ప్రయోగ పరీక్షలు : ప్రస్తుతం ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూపుల్లో సెకండియర్​లో ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక నుంచి ఫస్టియర్​లో కూడా వాటిని ప్రవేశపెడతారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కులను రెండు సంత్సరాలకు సమానంగా సగం సగం కేటాయిస్తారు. ప్రస్తుతం ఎంపీసీ గ్రూపులో భౌతిక, రసాయన శాస్త్రాలకు 30 చొప్పున ప్రాక్టికల్స్​కు మార్కులు కేటాయిస్తున్నారు. ఇక నుంచి ప్రథమ సంవత్సరంలో సబ్జెక్టుకు 15, ద్వితీయ సంవత్సరంలో 15 మార్కులకు ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహిస్తారు.
  • వారు ల్యాబ్​ల ముఖమే చూడటం లేదు : బైపీసీ గ్రూపులో ఒక్కో సబ్జెక్టుకు 30 చొప్పున నాలుగు సబ్జెక్టులకు 120 మార్కులకు ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. వాటిని సగం సగం చేస్తారు. ఇప్పటి వరకూ తొలి ఏడాది విద్యార్థులకు ప్రయోగ పరీక్షలు లేకపోవడంతో వారు సంవత్సరం పాటు ల్యాబ్​ల ముఖమే చూడటం లేదు. ఆ పరిస్థితిలో కొంతైనా మార్పు తెచ్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని భావిస్తున్నారు.
  • నూతనంగా ఏసీఈ గ్రూప్ : ఇంటర్మీడియట్​లో నూతనంగా ఏసీఈ అనే గ్రూపును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీనిలో ఎకౌంటెన్సీ, కామర్స్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులతో కొత్త గ్రూపును అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ప్రస్తుతం సీఈసీ గ్రూపులో సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఎకౌంటెన్సీ సబ్జెక్టుకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ కొత్త గ్రూపును సృష్టిస్తున్నారు.
  • ఎన్​సీఈఆర్​టీతో సమానంగా సిలబస్ : కొత్త సిలబస్​ను రూపొందిస్తారు. గణితం, భౌతిక, రసాయన శాస్త్రాల్లో సిలబస్ తగ్గనుంది. జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎన్​సీఈఆర్​టీ) నిర్దేశించిన దాని కంటే ఇక్కడ సిలబస్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎన్​సీఈఆర్​టీతో సమానంగా సిలబస్​ను ఉంచనున్నారు.
  • పాఠ్య పుస్తకాల్లో క్యూఆర్​ కోడ్ ముద్రించనున్నారు. దాన్ని స్కాన్ చేయడం వల్ల మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది.

ఇంటర్​ విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - ఈసారి వారం ముందుగానే ఫైనల్​ ఎగ్జామ్స్!

ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలో సతమవుతున్నారా?- ఇదిగో క్లారిటీ?

TAGGED:

ఇంటర్ తొలి సంవత్సరం ప్రాక్టికల్స్
GOVT DECISSION ON INTERMEDIATE
INTERMEDIATE PRACTICALS TELANGANA
PRACTICALS TO FIRST INTERMEDIATE
INTERMEDIATE PRACTICALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.