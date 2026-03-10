ETV Bharat / state

ఫోన్‌ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభాకర్‌రావుకు అరెస్టు నుంచి మినహాయింపు

ప్రభాకర్‌రావుకు అరెస్టు నుంచి మినహాయింపు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు - సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు ట్యాంపర్ చేస్తే ముందస్తు బెయిల్ రద్దు అవుతుందన్న సుప్రీంకోర్టు - ట్రయల్ కోర్టు అనుమతి లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకూడదని పేర్కొన్న ధర్మాసనం

Prabhakar Rao Exempted From Arrest In Phone Tapping Case
Prabhakar Rao Exempted From Arrest In Phone Tapping Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Prabhakar Rao Exempted From Arrest In Phone Tapping Case : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభాకర్‌రావుకు అరెస్టు నుంచి మినహాయింపు లభించింది. ప్రభాకర్‌రావుకు అరెస్టు నుంచి మినహాయింపు ఇస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభాకర్‌రావు దర్యాప్తునకు సహకరించాల్సిందేనన్న జస్టిస్ నాగరత్న ధర్మాసనం సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు ట్యాంపర్ చేస్తే ముందస్తు బెయిల్ రద్దు అవుతుందన్న సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తే ముందస్తు బెయిల్ రద్దు అవుతుందని ట్రయల్ కోర్టు అనుమతి లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకూడదని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

TAGGED:

PHONE TAPPING CASE
ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసు
PRABHAKAR RAO IN PHONE TAPPING CASE
PRABHAKAR RAO ARREST ISSUE
PHONE TAPPING CASE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.