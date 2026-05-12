ఆ వరి రకాలు సాగు చేయొద్దు - రైతులకు మంత్రి నాదెండ్ల విజ్ఞప్తి
సాధారణంగా ధాన్యంలో నూకల శాతం 25 లోపు ఉండాలి - పీఆర్ 126, 1010 రకాల్లో 56 శాతానికి మించి నూకలు - కొనుగోలులో రైతులు, మిల్లర్లకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయన్న మంత్రి నాదెండ్ల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 7:30 PM IST
PR 126 and 1010 Rice Varieties Not To Cultivate Minister Nadendla Manohar: వచ్చే సీజన్ నుంచి పీఆర్ 126, 1010 వంటి వరి రకాలను రైతులు సాగు చేయొద్దని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. సాధారణంగా ధాన్యంలో నూకల శాతం 25 లోపు ఉండాలి కానీ పీఆర్ 126, 1010 రకాల్లో 56 శాతానికి మించి నూకలు వస్తున్నాయని విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల కొనుగోలులో రైతులకు, మిల్లర్లకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయన్నారు.
గోనె సంచులపై దిల్లీలో చర్చ: ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతో గత రెండేళ్లుగా ఈ రకాలను తక్కువ చేస్తున్నామన్నారు. అయినా పండించిన రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదని తప్పని పరిస్థితుల్లో కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. వ్యవసాయ అధికారులు సూచించిన ప్రత్యామ్నాయ వరి రకాలను సాగు చేసి సహకరించాలని కోరారు. గోనె సంచులకు ప్రత్యామ్నాయంపై సోమవారం దిల్లీలో కేంద్ర అధికారులతో చర్చించనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో గన్నీ సంచుల కొరత లేదని 4 కోట్ల సంచులు అవసరం ఉండగా, ముందస్తుగా 8.93 కోట్ల సంచులు సిద్ధం చేశామన్నారు.
‘కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతులకు అన్ని విధాలా మేలు జరుగుతోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వ్యవస్థల నిర్వీర్యం వల్ల రైతులు పడిన కష్టాలు గుర్తించి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అనేక విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తెచ్చారు’ ప్రస్తుత రబీ సీజన్లో ధాన్యం సేకరణ వేగంగా సాగుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే 57%, గత ఏడాదితో పోలిస్తే 18% అదనంగా ధాన్యం సేకరించాం. ఇప్పటివరకు 19.70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొన్నాం' - నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
24 గంటల్లోనే ఖాతాల్లో నగదు: ఖరీఫ్లో 48,700 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి రూ.11,550 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశామని తెలిపారు. ధాన్యం కొన్న 24 గంటల్లోనే నగదు జమ చేస్తున్నామని, ఇప్పటివరకు 1.90 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరిందన్నారు. కేంద్రం ఇచ్చిన లక్ష్యం కంటే అదనంగా 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సేకరణకు చర్యలు తీసుకున్నామని, కేంద్రం కూడా అదనంగా 2 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలుకు అంగీకరించిందని చెప్పారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో టార్గెట్ పెంపు: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో అంచనాలకు మించి దిగుబడి రావడంతో కొంత గందరగోళం ఏర్పడిందని, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి జిల్లా టార్గెట్ను మరో 30 వేల మెట్రిక్ టన్నులు పెంచి 1.50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు చేర్చామన్నారు. జిల్లాలో 25 మిల్లులు ఉంటే, బ్రోకన్ రైస్ చేసేవి 5 మాత్రమే ఉన్నాయని, అందుకే ఇతర జిల్లాల మిల్లులకు కూడా ధాన్యం పంపే వెసులుబాటు కల్పించామన్నారు. ధాన్యం రవాణాకు 18 వేల వాహనాలకు జీపీఎస్ ఏర్పాటు చేశామని, జిల్లా కలెక్టర్లకు రూ.50 లక్షల చొప్పున నిధులు ఇచ్చామని చెప్పారు.
ఇంధనం, గ్యాస్పై సమీక్ష: రాష్ట్రంలో ఇంధన సరఫరాపై నిరంతర సమీక్ష చేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. ఎల్పీజీ గ్యాస్ డెలివరీ సమయాన్ని వారానికి కాకుండా నాలుగు రోజులకు తగ్గించాలని చమురు కంపెనీలను ఆదేశించామని, రోజుకు 1.83 లక్షల డెలివరీలు జరుగుతున్నాయన్నారు. వాణిజ్య సిలెండర్ల ధర పెరిగినందున మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించిన ఏడు ఏజెన్సీలపై చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వల కొరత లేదని, డీజిల్ 21 రోజులకు సరిపడా ఉందన్నారు.
