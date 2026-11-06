గ్రామాలను అంధకారంలోకి నెట్టేసిన "మురసు" - చీకట్లో ప్రకాశం పల్లెలు
Power Supply Disrupted in Prakasam: మురసు తుపాను ప్రకాశం జిల్లాలోని గ్రామాలను అంధకారంలోకి నెట్టింది. జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యుత్ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో, వందలాది పల్లెలు గత 3 రోజులుగా చీకట్లోనే మగ్గుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:36 AM IST
మురసు తుపాను ప్రకాశం జిల్లాలోని గ్రామాలను అంధకారంలోకి నెట్టింది. జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యుత్ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో, వందలాది పల్లెలు గత 3 రోజులుగా చీకట్లోనే మగ్గుతున్నాయి. ఒంగోలు, కొత్తపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది.
గత 3 రోజులుగా నాగులుప్పలపాడు, కొత్తపట్నం మండలాల్లోని మొత్తం అన్ని గ్రామాలూ చీకట్లో ఉన్నాయి. జిల్లా మొత్తం మీద 150కిపైగా పల్లెలకు ఇంకా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ కాలేదు. కరెంట్ లేకపోవడంతో మోటార్లు నడవక, పల్లెల్లో తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన గాలుల ధాటికి వేలాది వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. విద్యుత్తు సబ్ స్టేషన్లకు సరఫరా అయ్యే ప్రధాన లైన్లు దెబ్బతినడంతో విద్యుత్ సంక్షోభం తలెత్తింది. నాగులుప్పలపాడు మండలంలో 5 సబ్స్టేషన్లలో అంతరాయం ఎదురవడంతో అవస్థలు తప్పడం లేదు. కొత్తపట్నం మండలం కూడా చీకట్లోనే ఉంది.
ఛార్జింగ్కు రూ.50 వసూలు: మొబైల్ సర్వీసు ప్రొవైడర్లు పగటి పూట కూడా జనరేటర్లు వినియోగించకపోవడంతో తీరప్రాంతంలో సెల్ఫోన్లు మూగబోయాయి. పలు గ్రామాల్లో మొబైల్ సిగ్నల్స్, ఇంటర్నెట్ సేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. కొత్తపట్నం మండల కేంద్రంలో జనరేటర్లు పెట్టి సెల్ఫోన్ ఛార్జింగ్కు రూ.50 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.
కూకటివేళ్లతో కూలిన విద్యుత్ వ్యవస్థ: తుపాను గాలుల తీవ్రతకు జిల్లాలోని 2,500 విద్యుత్ స్తంభాలు పూర్తిగా నేలకొరిగాయి. వందలాది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతినడంతో గ్రామాలు గాఢాంధకారంలో మునిగిపోయాయి. 16 సబ్ స్టేషన్ల పరిధిలో లైన్లు దెబ్బతిన్నాయి. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులకు కర్ణాటక, తమిళనాడుల నుంచి 700 మంది వరకు సిబ్బంది ప్రకాశం జిల్లాకు వచ్చారు.
700కు పైగా గ్రామాలకు అంతరాయం: జిల్లా మొత్తం మీద 36 సెక్షన్ల పరిధిలో మొత్తం 776 గ్రామాల్లో విద్యుత్తు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. గురువారం సాయంత్రానికి దశలవారీగా 30 సెక్షన్లలో పునరుద్ధరించే పనులు చేపట్టారు. ఇంకా 150కిపైగా గ్రామాలకు సరఫరా పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది.
విద్యుత్తు శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ నిరంతరం పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ సీజీఎం సుబ్బారావు గురువారం నాగులుప్పలపాడుకు వచ్చి, పునరుద్ధరణ పనులను పర్యవేక్షించారు. శుక్రవారం నాటికి జిల్లాలో చాలా వరకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామన్నారు.
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