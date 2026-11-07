బాపట్ల పల్లెల్లో అంధకారం - 5 రోజులుగా చీకట్లోనే మగ్గుతున్నా 95 గ్రామాలు
Power Supply Disrupted in Bapatla: తుపాను ధాటికి బాపట్ల జిల్లా అంధకారంలో మగ్గుతోంది. పర్చూరు నియోజకవర్గంలోని 95 పంచాయతీ గ్రామాల్లో గత 5 రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో జనజీవనం స్తంభించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:35 AM IST
మురసు తుపాను ప్రభావంతో వీచిన ఈదురుగాలులకు బాపట్ల జిల్లాలో విద్యుత్ వ్యవస్థ కుప్పకూలింది. ప్రజలు గంటల తరబడి విద్యుత్ సౌకర్యం లేక అల్లాడిపోయారు. గ్రామాలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నాయి. విద్యుత్ లేక ప్రజలు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. తుపాను ధాటికి బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గం అంధకారంలో మగ్గుతోంది. నియోజకవర్గంలోని 6 మండలాల పరిధిలోని 95 పంచాయతీ గ్రామాల్లో గత 5 రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. భీకర ఈదురుగాలుల విలయతాండవానికి విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడటంతో పాటు వందలాది కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. దీంతో 5 రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తాగునీటి కోసం ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు.
మరో వారం రోజుల సమయం: ప్రస్తుతం విద్యుత్ శాఖ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. అయినా ఇప్పటివరకు కేవలం రెండు ప్రధాన గ్రామాల్లోని కొన్ని ప్రాంతానికే సరఫరాను పునరుద్ధరించగలిగారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రాల్లోనూ విద్యుత్ లేక సిబ్బంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నియోజకవర్గమంతా సరఫరా పునరుద్ధరించేందుకు మరో వారం రోజులు సమయం పడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
తాగునీటికి ఇబ్బందులు: విద్యుత్ లేక రక్షిత మంచినీటి పథకాలు పనిచేయడం లేదు. తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. కనీస గృహ అవసరాలకు నీరు అందక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో చీకటి, దానికి తోడు దోమల బెడద ఎక్కువవడంతో జనం నానా పాట్లు పడుతున్నారు. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, మహిళలు అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇన్వర్టర్లలోనూ ఛార్జింగ్ అయిపోవడంతో ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయం లేకుండా పోయింది. సెల్ఫోన్లు మూగబోయాయి. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతపడ్డాయి. ఆసుపత్రుల్లోని ఫ్రిజ్ల్లో ఔషధాలు పాడైపోతున్నాయి.
కుప్పకూలిన 220 కేవీ టవర్: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తుపాను ప్రభావంతో నియోజకవర్గ పరిధిలోని విద్యుత్ లైన్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి విద్యుత్ సరఫరా కోసం పర్చూరు సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన 220 కేవీ భారీ టవర్ సైతం కూలిపోయింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి టవర్ నేలకొరగడం తామెప్పుడూ చూడలేదని, ఇదే తొలిసారని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. టవర్తో పాటు పలు విద్యుత్ స్తంభాలకు ఉన్న తీగలు తెగిపడటంతో సరఫరా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది.
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