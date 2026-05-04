రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అకాల వర్షాలు - విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం!

ఉరుములు, మెరుపులతో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం - చెట్లు విరిగి ఇబ్బందిపడిన ప్రయాణికులు - నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురం మార్గంలో నిలిచిన వాహన రాకపోకలు - రాజుగూడెంలో కొబ్బరిచెట్టుపై పిడుగు పడి చెలరేగిన మంట

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 12:25 PM IST

Rains in Andhra Pradesh : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షాలు జనాలను ఇక్కట్లకు గురి చేశాయి. ఉరుములు, మెరుపులుతో కూడిన వాన కురవటంతో విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. చాలా ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగి వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో పగటిపూట అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా, ఆదివారం సాయంత్రానికి వాతావరణం మారిపోయింది. మూడు గంటల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు భారీవర్షం కురవటంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. వర్ష ప్రభావంతో గంటల పాటు విద్యుత్‌ను నిలిపివేశారు. తిమ్మనపాలెంలో విద్యుత్ స్తంభం నెలకొరిగింది. జె.పంగులూరు మండలంలో చెట్లు విరిగి రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలకు కాసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. శంకరాపురం, ఈదర అగ్రహారం, మారెళ్ల సబ్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో 20 గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.

విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం: అద్దంకి నియోజకవర్గంలోనూ జోరుగా వర్షం కురిసింది. అకస్మాత్తుగా ఉరుములు, మెరుపులు ఏర్పడ్డాయి. భీకర శబ్దంతో మెరుపులు రావటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. జోరుగా వర్షం కారణంగా విద్యుత్‌ను అధికారులు నిలిపివేశారు. పర్చూరు నియోజకవర్గంలో పలుచోట్ల ఈదురుగాలులుతో కూడిన వర్షం కురిసింది. సాయిబాబా దేవాలయం సమీపంలో భారీచెట్టు ఓ దుకాణంపై కూలిపోగా, పెద్దివారిపాలెంలోని అంజనేయస్వామి దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభం కూలిపడింది. ఓ ఇంటి పైకప్పు గాలికి కొట్టుకుపోయింది. పెద్దివారిపాలెం, కొల్లవారిపాలెంలో పెనుగాలులకు 30 విద్యుత్ స్తంభాలు నెలకొరగగా, సరఫరా నిలిపివేశారు. దర్శి నియోజకవర్గంలోని ఈదురుగాలులు, పిడుగుల కారణంగా విద్యుత్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది.

నిలిచిపోయిన వాహనాల రాకపోకలు: నెల్లూరు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులుతో వర్షం కురిసింది. చాగణం సమీపంలో రోడ్డుపై చెట్టు విరిగిపడి వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సైదాపురం, రాపూరు మార్గంలోనూ చాలాసేపు వాహన రాకపోకలు నిలిచాయి. కావలిలో మెరుపులు భారీ ఈదురుగాలులు రావటంతో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపివేశారు.

ఎన్టీఆర్ జిల్లా, నందిగామ ప్రాంతంలో వాతావరణం మారటంతో అప్రమత్తమైన రైతులు కల్లాల్లో ధాన్యం, మొక్కజొన్న తడవకుండా పట్టాలు కప్పేశారు. ఉరుములు మెరుపులు కారణంగా కొన్ని గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. తిరువూరులో ఉరుములు, మెరుపులు సహా చిరుజల్లులతో వర్షం కురిసింది. రాజుగూడెంలో కొబ్బరి చెట్టుపై పిడుగు పడింది.

శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి మండలంలో ఈదురుగాలుల తీవ్రతకు ఉద్యాన తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. కోత దశలో ఉన్న మామిడికాయలు రాలిపోయాయి. నిమ్మ, మామిడి, సపోటా తోటలకు నష్టం వాటిల్లింది. కుమ్మరకొండూరులో నోటి రవీంద్రమ్మ, కందులవారిపాలెం హరిజనవాడలో దారామాలకొండయయ్యకు చెందిన ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోయాయి. 29 విద్యుత్తు స్తంభాలు, 3 ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు కూలినట్లు ట్రాన్స్​కో సిబ్బంది ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. జలదంకి మండలం చామదాలలో పిడుగు పడి గొర్రెలకాపరి ఆత్మకూరి పెంచలయ్య (42) మృతి చెందారు. మరోవైపు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కురిసిన వర్షాలకు రహదారుల పక్కన, కళ్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం భీమేశ్వరాలయం సమీపంలో జి.రాగంపేటకు చెందిన కౌలురైతు పెన్నాడ అర్జునరావు (63) పిడుగుపాటుకు గురై మృతి చెందారు.

