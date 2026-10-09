విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుతో నెలకు 360 యూనిట్ల కరెంట్
ఎల్నినో ప్రభావంతో వేడిమి వల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సరిపోక విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. దీనిని అధిగమించడానికి ఇళ్లపై అమర్చే రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్స్ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం అద్భుతమైన మార్గం
Published : October 9, 2026 at 10:01 PM IST
Electricity With Rooftop Solar Panels : ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్రమైన ఎండలు పెరిగి విద్యుత్ వినియోగం రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో, జల థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి సరిపడా లేక విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కమ్స్) ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. సమీప భవిష్యత్తులో విద్యుత్ సరఫరా పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాయి.
'సేవా సేతు అభియాన్'లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 13, 2024న 'ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' అమలు ప్రారంభమైంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి రూ.కోటి కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చడం ఈ పథకం లక్ష్యం. దీనిపై ఎన్పీడీసీఎల్, టీజీ రెడ్కో, బ్యాంకర్లు, వెండర్లు వంటి భాగస్వామ్య పక్షాలు ఒకే వేదికపై సమన్వయంతో పనిచేస్తూ విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్ ఏర్పాటు కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నాయి. వినియోగదారులు నెలకు 360 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ను స్వయంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అదనపు విద్యుత్ను విక్రయించే స్థాయికి కూడా చేరుకోవచ్చు.
సబ్సిడీ వివరాలు ఇలా
- 1 కిలో సౌర విద్యుత్తు యూనిట్ సామర్థ్యం ప్లాంట్కు రూ.30,000, 2 కిలోవాట్ల యూనిట్కు రూ.60,000, 3 కిలోవాట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న వ్యవస్థలకు రూ.78,000 వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. సబ్సిడీ మొత్తం నేరుగా వినియోగదారుని బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటుకు అనువైన పైకప్పులు ఉన్న వ్యక్తులు ఈ పథకానికి అర్హులు.
- జాతీయ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల 3 కిలోవాట్ల వరకు సామర్థ్యం గల సోలార్ పవర్ సిస్టమ్ల ఏర్పాటుకు పూచీకత్తు లేని రుణాలు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. లబ్ధిదారులు 10 శాతం ఖర్చును స్వయంగా చెల్లించడం ద్వారా, మిగిలిన 90 శాతం ఖర్చుకు రుణాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీలో ఏర్పాటు చేసిన యూనిట్కు ఐదేళ్ల ఉచిత సేవ, సోలార్ ప్యానెల్స్పై 25 ఏళ్ల వారంటీని కల్పిస్తున్నారు.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 12 లక్షల ఇళ్లపై సోలార్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 8.89 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ప్లాంట్లను 2,554 మంది ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీరికి మొత్తం రూ.17.43 కోట్ల సబ్సిడీ లభించింది.
మా ఇంట్లో నెలకు 250 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం ఉంటుంది. 3 కిలోవాట్ల రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మాకు 110 యూనిట్ల విద్యుత్ అదనంగా మిగులుతోంది. ఈ అదనపు విద్యుత్కు సంబంధించి యూనిట్కు రూ.3.40 చొప్పున చెల్లించే మొత్తాన్ని విద్యుత్ శాఖ నేరుగా నా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తోంది - సందుపట్ల లక్ష్మారెడ్డి, లబ్ధిదారుడు, ఎల్లారెడ్డిపేట
|రూఫ్టాప్ సోలార్ ద్వారా విద్యుత్తు ఆదా ఇలా
సామర్థ్యం
(కిలోవాట్)
నెలవారీ
ఆదా(రూ.)
వార్షిక
ఆదా(రూ.)
పెట్టుబడి తిరిగి పొందే కాలం
(సంవత్సరాలు)
|1
|436
|5232
|9
|2
|1328
|15936
|6-7
|3
|2330
|27960
|5.5
|ఉమ్మడి జిల్లాలో పథకం అమలు ప్రగతి
|జిల్లా
|ప్లాంట్ల ఏర్పాటు సంఖ్య
సామర్థ్యం
(మెగావాట్లలో)
లభించిన రాయితీ
(రూ.కోట్లలో)
|కరీంనగర్
|1568
|5.81
|11.29
|పెద్దపల్లి
|457
|1.67
|3.15
|జగిత్యాల
|314
|1.07
|2.16
|సిరిసిల్ల
|116
|0.35
|0.81
విద్యుత్ వినియోగంలో గ్రేటర్ ఆల్టైమ్ రికార్డు - ఒక్కరోజే 100 మిలియన్ యూనిట్లు