అర్నబ్ తుపాను: కోనసీమలో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు యుద్ధప్రాతిపదికన పనులు
Power Restoration On Konaseema : అర్నబ్ తుపాను కారణంగా కోనసీమలో ఏర్పడిన విద్యుత్ అంతరాయాలను అధిగమించేందుకు విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:05 PM IST
అర్నబ్ తుపాను కారణంగా కోనసీమలో ఏర్పడిన విద్యుత్ అంతరాయాలను అధిగమించేందుకు విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టారు. పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల నుంచి అదనపు సిబ్బందిని రప్పించి విధుల్లో నియమించుకున్నారు. నిన్న అర్ధరాత్రి నాటికి కోనసీమలో కొన్ని ప్రాంతాలకు విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. మిగతా ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల కారణంగా పగటిపూట విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. జిల్లాలో సుమారు 2,000 మందికి పైగా సిబ్బంది విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
విద్యుత్ వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు : అర్నబ్ తుపాను సృష్టించిన విధ్వంసం నుంచి విద్యుత్ వ్యవస్థను త్వరితగతిన గాడిలో పెట్టేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం పొరుగు రాష్ట్రాల సాయాన్ని కోరుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచనలతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, తమిళనాడు విద్యుత్ శాఖ మంత్రితో ఫోన్లో మాట్లాడారు. తుపాను వల్ల విద్యుత్ వ్యవస్థకు జరిగిన నష్టాన్ని వివరించారు. పునరుద్ధరణ పనుల కోసం విద్యుత్ సిబ్బందితోపాటు అవసరమైన సామగ్రిని ఏపీకి పంపించాలని గొట్టిపాటి కోరారు. ఇందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏపీ సాయం కోరగా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ పనుల్లో తెలంగాణ సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల సహకారంతో విద్యుత్ సరఫరాను సాధ్యమైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేస్తోంది.
జిల్లాకు తీవ్ర నష్టం : అర్నబ్ తుపాను వల్ల అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. దీంతో కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు యువకులు, ముందుకు వచ్చి ఆపన్న హస్తం అందించారు. తుపాన్ తాకిడికి చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న చెట్లను తొలగించారు. అంబాజీపేట మండలం మాచవరంకి చెందిన జనసైనికులు మహిపాల తాతాజీ ఆధ్వర్యంలో పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉంటున్న బాధితులకు ఆహార పొట్లాలతోపాటు కొవ్వొత్తులు, అగ్గిపెట్టెలు అందించారు.
జిల్లాలో తుపాను బాధిత కుటుంబాలకు సాయం మంజూరు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మత్స్యకార, చేనేత కుటుంబాలకు 50 కిలోలు, ఇతర కుటుంబాలకు 25 కేజీల బియ్యం చొప్పున పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రతి కుటుంబానికి కిలో చొప్పున కందిపప్పు, పంచదార, ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు, లీటరు పామాయిల్ అందించనున్నారు.
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