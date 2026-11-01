YUVA : ట్రైనర్ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ వరకు - అజయ్ సింగ్ 'ఫిట్' అయ్యాడిలా!
power Lifter Ajay Singh Success Story - అజయ్ సింగ చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలపై ఎక్కువ మక్కువ ఉండేది. ఆ ఆసక్తితోనే క్రమంగా పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేశాడు.
Published : November 1, 2026 at 3:44 PM IST
కలలు కనడం ఒక ఎత్తయితే, వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి కష్టపడటం మరో ఎత్తు. అందులోనూ క్రీడారంగంలో రాణించాలంటే శారీరక దారుఢ్యంతో పాటు మానసిక స్థైర్యం, పట్టుదల, నిరంతర సాధన ఎంతో అవసరం. అలాంటి లక్షణాలనే అలవర్చుకున్నాడా యువకుడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఫిట్నెస్పై ఆసక్తి పెంచుకున్న అతడు, ప్రస్తుతం పవర్ లిఫ్టర్గా పతకాలు సాధిస్తున్నాడు. అంతేకాదు పలువురికి శిక్షణా ఇస్తున్నాడు.
14 ఏళ్ల వయసులోనే జిమ్కు
అజయ్ సింగ్ స్వస్థలం ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాన్పూర్. తండ్రి వ్యాపార రీత్యా హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు. ఫిట్నెస్పై ఆసక్తితో 14 ఏళ్ల వయసులోనే జిమ్కు వెళ్తూ ఫిట్నెస్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తుండే వాడు. స్కూల్ రోజుల నుంచే స్పోర్ట్స్లో ముందుండే అజయ్, జిమ్లో వెయిట్ లిఫ్టింగ్, పవర్ లిఫ్టింగ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. క్రమంగా రాణిస్తూ జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాల్గొంటూ పతకాలు సాధిస్తున్నాడు.
రూ.3 వేల జీతంతో ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా
మొదట్లో రూ.3 వేల జీతంతో ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా పనిచేసిన అజయ్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, పవర్ లిఫ్టింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. 15 ఏళ్ల ఫిట్నెస్ జర్నీ, 4 ఏళ్ల పవర్ లిఫ్టింగ్ సాధన ఫలితంగా ఖాట్మాండులో జరిగిన అంతర్జాతీయ పోటీల్లో డబ్యూఆర్పీఎస్, జీపీఏ సహకారంతో గోల్డ్ మెడల్ గెలిచే స్థాయికి ఎదిగాడు. ఒకప్పుడు రూ.3 వేల జీతంతో ఫిట్నెస్ ట్రైనర్గా పనిచేసిన అజయ్, తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని తనతో పాటు ప్రయాణించే వారిని కూడా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని కలలు కన్నాడు.
'మా నాన్న బిజినెస్ కారణంగా మేము చిన్నప్పుడే ఇక్కడకు వచ్చేశాం. స్కూల్ నుంచే నేను స్పోర్ట్స్ బాగా ఆడేవాడిని. అలాగే నేను 7వ తరగతి నుంచే స్నేహితులతో కలిసి జిమ్కు వెళ్లాను. అలా నేను పవర్ లిఫ్టింగ్పై ధ్యాస పెట్టాను. నేను జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో ఆడాను. ఆ విధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు వెళ్లాను. - అజయ్
జిల్లా, అంతర్జాతీయ స్థాయి పతకాలు
అజయ్కి జిమ్, ఫిట్నెస్ తప్ప వేరే ఏ ధ్యాస లేని సమయంలో పవర్ లిఫ్టింగ్ను లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నాడు. క్రమంగా ఎదుగుతూ జిల్లా స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ వేదికల వరకు పతకాలు సాధించాడు. తన విజయంతోనే సరిపెట్టుకోలేదు. తన దగ్గర శిక్షణ తీసుకునే వారిని పైస్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు. శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుకోవడం వల్ల శారీరక ఎదుగదలతో పాటు మానసిక స్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగాయని చెబుతున్నాడు. అదే తనకు ఆర్థిక వనరుగా మారిందని అంటున్నాడు.
ఎంతోమందికి పవర్లిఫ్టింగ్లో శిక్షణ
అజయ్ సారథ్యంలో శిక్షణ పొందిన కృష్ణదేవి, శివకుమార్ సైతం ఖాట్మాండు అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పతకాలు సాధించి సత్తా చాటారు. అసలు పవర్ లిఫ్టింగ్ అంటే తెలియని తనను ఇంటర్నేషనల్ మెడల్ గెలిచేలా చేసింది అజయ్ సింగ్ మాత్రమే అని చెబుతుంది కృష్ణదేవి. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఈ యువతి ఫార్మా రంగంలో పని చేస్తూనే ఇలా పతకాలు సాధిస్తోంది. తెలంగాణ యువతిగా దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించడం గర్వంగా ఉందంటోంది.
'నా కోచ్ అజయ్ సింగ్ నాకు పవర్ లిఫ్టింగ్ను పరిచయం చేశారు. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో కోచ్ నన్ను జిల్లా స్థాయి పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనమని సలహా ఇచ్చారు. అలా నేను పవర్ లిఫ్టింగ్లో రాణించాను' - కృష్ణదేవి, పవర్ లిఫ్టర్
అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు శివకుమార్
కృష్ణదేవి మాత్రమే కాకుండా సీతాఫల్మండికి చెందిన శివకుమార్కు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు అజయ్. ఏవియేషన్ రంగంలో నుంచి పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు వచ్చి దేశం పేరు నిలపడం గర్వంగా ఉందని అంటున్నాడు శివకుమార్. స్పాన్సర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, ఎవరైనా సహాయం చేస్తే కచ్చితంగా దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
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