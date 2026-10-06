పైప్ క్లీనర్స్తో కోట్లలో ఆర్డర్లు - విజయవాడ టు అమెరికా ఇదీ ప్రియాంక సక్సెస్ స్టోరీ!
విజయవాడకు చెందిన పొట్టూరి బేబీ ప్రియాంక చదువయ్యాక ఉద్యోగం వెనక పరుగులు తీయకుండా అమ్మానాన్నలకు తోడుగా ఉండాలనుకున్నారు. అందుకే ఇంట్లోనే ఉండి కళకు ప్రాణం పోయగా అదికాస్త వ్యాపారంగా మారడమే కాదు ఇతరులకీ ఉపాధినిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:53 AM IST
Priyanka Runs Business Making Crafts with Pipe Cleaners: చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం వెనక పరుగులు తీయకుండా అమ్మానాన్నలకు తోడుగా ఉండాలనుకున్నారామె. అందుకే ఇంట్లోనే ఉండి కళకు ప్రాణం పోశారు. అది కాస్త వ్యాపారంగా మారడమే కాకుండా ఇతరులకీ ఉపాధిని ఇస్తోంది. ఈమే విజయవాడకు చెందిన పొట్టూరి బేబీ ప్రియాంక. ఇంతకీ ఆమేం చేస్తున్నారంటే?
ప్రియాంక అన్నయ్య నవీన్ ఉన్నతవిద్య కోసం అమెరికా వెళ్లాడు. డిగ్రీ చివర్లో ఈమో కూడా ఇంటర్న్షిప్కి హైదరాబాద్ వెళ్లారు. ఇద్దరూ కెరియర్ పేరుతో దూరప్రాంతాలకు వెళ్లడంతో వారి తల్లీతండ్రులు భార్గవి, శ్రీధర్ ఆందోళనకు గురవుతుండటం ప్రియాంక గమనించారు. అందుకే వాళ్లకి దగ్గరగా ఉంటూనే ఏదైనా చేయాలనుకున్నారు. అప్పుడు ప్రయాంకకు పైప్ క్లీనర్స్ కనిపించాయి. దక్షిణాదిన ఇవి కొత్త కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవి పరిచయమే. లోపల సన్నని ఫ్లెక్సిబుల్ వైరు ఉండి, పైన మెత్తటి రంగురంగుల పీచుతో తయారవుతాయి.
చాలామంది వీటిని కావలసిన ఆకారంలోకి వంచుతూ, మెలితిప్పుతూ క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేస్తుంటారు. అవి ప్రియాంకను ఆకర్షించాయి. దీంతో వాటితో అందమైన పూలు, బొకేలు, కీ-చైన్లు, ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్లు, అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. వినియోగదారుల అభిరుచులకు తగినట్లుగా గిఫ్ట్ హ్యాంపర్లూ చేసిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో వీడియోలు చూస్తూనే ఈ తయారీని ప్రియాంక నేర్చుకున్నారు.
ఏకంగా 100కిపైగా ఆర్డర్లు: తాను తయారు చేసినవాటిని సోషల్ మీడియాలోనూ పంచుకునేవారు. ఓసారి 15-డేస్ క్రాఫ్ట్ ఛాలెంజ్ పేరుతో తన క్రాఫ్ట్లను పంచుకున్నారు. వాటిలో ఆమె తయారు చేసిన ఒక పూలకుండీకి చాలామంది ఆకర్షితులయ్యారు. మాకూ కావాలంటూ ఏకంగా 100కిపైగా ఆర్డర్లు వచ్చాయి. అది ఆమె వ్యాపారాన్ని మలుపు తిప్పింది. కేవలం 6 నెలల్లోనే విదేశాల నుంచీ ఆర్డర్లు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడామె ఉత్పత్తులు అమెరికా, యూకేతోపాటు మరికొన్ని దేశాలకూ వెళ్తున్నాయి. ఒక పెద్ద బొకే తయారు చేయడానికి ఏకంగా 6 గంటలు పడుతుంది. ఆర్డర్లు పెరుగుతుండటంతో శిక్షణ ఇచ్చి మరీ కొందరిని నియమించుకున్నారు ప్రియాంక.
అంతేకాదు, తాను నేర్చుకున్నది తనవరకే పరిమితం కావాలనుకోకుండా ఇతరులకీ నేర్పడం మొదలుపెట్టారు. ఇతర నగరాలకు వెళ్లి మరీ వర్క్షాప్లు నిర్వహిస్తున్నారు. విదేశాల్లోని వారికి ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. తన దగ్గర నేర్చుకుని, ఇంట్లోనే ఉంటూ వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నవాళ్లు ఉన్నారు. ‘చాలాసార్లు ఎక్కడ వెనకబడతామో లేదా ఆగిపోతామని కానీ అనుకోలేదని సక్సెస్తో సంబంధం లేకుండా అనుకున్నది ప్రారంభించాలని ప్రియాంక అంటున్నారు. నాణ్యత, ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దడం వంటివాటిపై దృష్టిపెడితే వినియోగదారులను ఆకర్షించొచ్చని తన ప్రయాణంలో అమ్మానాన్నలు, అన్నయ్య, స్నేహితుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉందని ప్రియాంక చెప్తున్నారు.
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