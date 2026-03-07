58 ఆడుగుల పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహం - 16న ఆవిష్కరించనున్న సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం
రాజధాని స్మృతి వనంలో పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహం ఏర్పాటు - విగ్రహావిష్కరణకు హాజరుకానున్న ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి - స్టాట్యూ ఆఫ్ శాక్రిఫైస్ పేరుతో ఏర్పాటు
Published : March 7, 2026 at 8:08 PM IST
Potti Sriramulu Statue at Amaravati : గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం పెదపరిమి ప్రాంతంలోని స్మృతి వనంలో ఈ నెల 16న పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందర్భంగా రాజధాని అమరావతిలో నూతనంగా నిర్మితమవుతున్న పొట్టి శ్రీరాములు స్మృతి వనంలో ఆయన 58 అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత విగ్రహావిష్కరణ పనులను పరిశీలించారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారని మంత్రి సవిత తెలిపారు. పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా ఈనెల 16వ పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహా అవిష్కరణ జరగనుంది.
ఈ విగ్రహం పేరేంటంటే : పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి "స్టాట్యూ ఆఫ్ శాక్రిఫైస్" (Statue of Sacrifice) అనే పేరు పెట్టారు. దీనిని కాంస్యంతో తయారు చేస్తున్నారు. ఆయన మద్రాసులో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం 58 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేసి ఆత్మార్పణ చేసుకున్న గుర్తుగా, ఈ 58 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లాలోని బొమ్ములూరుకు చెందిన కళాకారులు విగ్రహ భాగాలకు ఆకృతినిస్తూ, దశల వారీగా అమరావతికి తరలిస్తున్నారు. ఇందులో విగ్రహంతో పాటు మ్యూజియం, ఆడిటోరియం, మెమోరియల్ గార్డెన్ వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఆహ్వాన పత్రికను అందుకున్న పలువురు : ఈ కార్యక్రమానికి మెమోరియల్ ట్రస్టు మేనేజింగ్ ట్రస్టు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ డూండి రాకేశ్, ప్రకాశ్ ఆర్ట్స్ అధినేత సుబ్బారావు, వేగ జ్యువెల్లర్స్ అధినేత నవీన్, ఎన్నారై దేసు గంగాధర్, కేసీపీ ప్రాజెక్ట్స్ అధినేత అనిల్ మొదలగు వారందరికి ఆహ్వానపత్రికను అందజేశారు. మార్చి 16న ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
పొట్టి శ్రీరాములు ఇళ్లు ఓ మెమోరియల్ : పొట్టి శ్రీరాములు ఆత్మార్పణ చేసిన రోజు (డిసెంబరు 15) సందర్బంగా అమరావతిలో పొట్టిశ్రీరాములు స్మృతి వనం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గత ఏడాది సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పొట్టి శ్రీరాములుకు గుర్తింపు కోసం పోరాడిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం అని చెప్పారు. పొట్టి శ్రీరాములు ప్రాణాలు వదిలిన భవనాన్ని అన్ని విధాలా పరిరక్షిస్తామని తెలిపారు. నెల్లూరులో పొట్టిశ్రీరాములు పుట్టిన ఇంటిని ఓ మెమోరియల్గా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం ప్రకటించారు. తెలుగు జాతిని నెంబర్-1గా నిలబెట్టినప్పుడే పొట్టిశ్రీరాములుకు నిజమైన నివాళి అని గుర్తు చేశారు.
6.8 ఎకరాల్లో మెమోరియల్ ట్రస్ట్ : రాజధానిలోని శాఖమూరులో ప్రభుత్వం 6.8 ఎకరాల్లో పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, స్మృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ స్మృతి వనానికి గత ఏడాది మంత్రి నారా లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ ఏడాది మార్చి 16న పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి నాటికి ఈ స్మృతివనంలో 58 అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
