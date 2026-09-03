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కోనసీమలో కేరళ రుచులు - అంబాజీపేటలో నోరూరిస్తున్న 'పొట్లం పరోటా'

అంబాజీపేటలో నోరూరిస్తున్న పరోటా - నోరూరించే స్పెషల్​ అరటి పొట్లం పరోటా అందిస్తున్న రాము - అండమాన్ వెళ్లొచ్చి సొంతూరిలో స్వయం ఉపాధి

Famous Potlam Parotta In Ambajipeta
కోనసీమలో కేరళ రుచులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 2:33 PM IST

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Famous Potlam Parotta In Ambajipeta : అరటి ఆకులో వేడివేడి పరోటా. దానిపై ఘుమఘుమలాడే కూరలు. పైనుంచి నెయ్యి ధారలు. వీటన్నింటినీ పొట్లం కట్టి పెనంపై ఉడికిస్తే వచ్చే ఆ రుచే వేరు. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ 'అరటి ఆకు పొట్లం పరోటా' ఇప్పుడు మన కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. పాలిటెక్నిక్ చదివిన ఓ యువకుడు వినూత్నంగా ఆలోచించి ప్రారంభించిన ఈ సరికొత్త అల్పాహార కేంద్రం స్థానిక భోజన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

అండమాన్ వెళ్లొచ్చి సొంతూరిలో స్వయం ఉపాధి: అంబాజీపేటకు చెందిన కుడుపూడి రాము అనే యువకుడు పాలిటెక్నిక్ పూర్తి చేశాడు. బతుకుదెరువు కోసం కొన్నాళ్ల పాటు అండమాన్ వెళ్లిన రాము, అక్కడ కొన్ని రోజులు పనిచేసి తిరిగి సొంతూరికి చేరుకున్నాడు. ఉద్యోగాల కోసం వెతకడం కంటే స్వయంగా ఏదైనా కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే పొరుగు రాష్ట్రాలైన కేరళ, తమిళనాడులలో బాగా ఫేమస్ అయిన 'పొట్లం పరోటా'ను కోనసీమ ప్రజలకు పరిచయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

అంబాజీపేటలో నోరూరిస్తున్న 'పొట్లం పరోటా (ETV Bharat)

నోరూరించే మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇదే : అంబాజీపేట పశువుల ఆసుపత్రి సమీపంలో రాము ఈ అల్పాహార కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఇక్కడ సాధారణ టిఫిన్లతో పాటు ఆయన ప్రత్యేకంగా తయారు చేసే 'అరటి ఆకు పొట్లం పరోటా' ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీని తయారీ విధానం కూడా చాలా వినూత్నంగా ఉంటుంది.

  • మొదట అరటి ఆకులను పెనంపై కాస్త కాలుస్తారు.
  • ఆ తర్వాత దానిపై అప్పటికే సిద్ధం చేసిన పరోటాను ఉంచుతారు.
  • దానిపై రెండు రకాల ప్రత్యేకమైన కూరలను (గ్రేవీలను) వేస్తారు.
  • రుచి కోసం పైనుంచి నెయ్యిని రంగరిస్తారు.
  • ఆ తర్వాత ఆ అరటి ఆకును పొట్లంలా చుట్టి, మళ్లీ పెనంపై పెట్టి కాసేపు ఉడకబెడతారు.

ఆరోగ్యం - ఆహ్లాదకరమైన రుచి : అరటి ఆకులో ఉన్న పోషక విలువలు ఉడికించే సమయంలో పరోటాకు అంటుకుని, వంటకానికి మరింత అద్భుతమైన రుచిని, సువాసనను ఇస్తాయని వినియోగదారులు చెప్తున్నారు. ప్రతిరోజు సాయంత్రం వేళల్లో ఈ పొట్లం పరోటాలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకుడు కుడుపూడి రాము తెలిపారు. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో, సరికొత్త రుచితో లభిస్తున్న ఈ పొట్లం పరోటాను ఆస్వాదించాలంటే కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట రావాల్సిందేనని స్థానికులు ముక్తకంఠంతో చెప్తున్నారు.

"మేము అంబాజీపేట బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా 'కేకే హోటల్'ను ఏర్పాటు చేశాం. ఇక్కడ మేము 'పొట్లం పరోటా'ను బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాం. సాధారణంగా దీనిని మాంసాహార వంటకాలతో వడ్డిస్తుంటారు, కానీ మాది పూర్తిగా శాకాహార హోటల్ కాబట్టి, మేము దీనిని పూర్తిగా శాకాహార పదార్థాలతోనే తయారు చేస్తాం. ఈ రుచికరమైన పరోటాలను మేము 60 రూపాయలకు అందుబాటు ధరలోనే అందిస్తున్నాం". -కుడుపూడి రాము

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