వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి వారసత్వ వివాదం - నాలుగేళ్లుగా లేని పీఠాధిపతి
భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి పీఠం - పీఠాధిపతి లేకుండా బ్రహ్మంగారిమఠానికి నాలుగేళ్లుగా కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 7:44 PM IST
Pothuluri Veerabrahmendra Swamy Peetham: ప్రపంచానికి భవితను నిర్దేశించిన కాలజ్ఞాన సృష్టికర్త శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి పీఠం భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కడప జిల్లా బ్రహ్మంగారిమఠానికి నాలుగేళ్లుగా పీఠాధిపతి లేకుండా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధు పరిషత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 6 వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టు సూచించిన వేళ తాజాగా బ్రహ్మంగారిమఠం పీఠాధిపతి వ్యవహారం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.
వీలునామా ప్రకారం నియమించాలన్న సాధు పరిషత్: కాలజ్ఞానాన్ని రచించిన శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి కడప జిల్లా కందిమల్లయపల్లె గ్రామంలో జీవసమాధి పొందారు. నాటి కందిమల్లయ్యపల్లె నేటి బ్రహ్మంగారిమఠం. ఇంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగిన మఠానికి 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏటా లక్షల మంది భక్తులు ఇక్కడికి వస్తారు. బ్రహ్మంగారిమఠంలో ఇప్పటివరకు ఆయన కుటుంబ వారసులు ఏడు తరాల వారు 11 మంది పీఠాధిపతులు అయ్యారు. ఇక్కడి మఠం పర్యవేక్షణ అంతా మఠాధిపతుల సమక్షంలోనే కొనసాగుతోంది. 2021 మే 8న 11వ పీఠాధిపతి వీరభోగ వసంత వెంకటేశ్వరస్వామి శివైక్యం పొందారు. ఆయన మరణంతో పరిస్థితి తారుమారైంది. ఇపుడు 12వ పీఠాధిపత్యం కోసం వారసుల మధ్య వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది.
గోవిందస్వామికే పీఠాధిపతి అర్హత ఉందన్న స్వామీజీలు: దివంగత వెంకటేశ్వరస్వామి ఇద్దరు భార్యల కుమారుల మధ్య పీఠముడి నెలకొంది. వెంకటేశ్వరస్వామి మొదటి భార్య చంద్రావతమ్మకు నలుగురు కుమారులు, నలుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. 20 ఏళ్ల కిందట మొదటి భార్య మరణం తర్వాత వెంకటేశ్వరస్వామి రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. పీఠాధిపతిగా కొనసాగాలంటే దంపతులు ఉండాలనే ఆచారం ప్రకారం రెండో వివాహం చేసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం రెండో భార్య మారుతీ మహాలక్ష్మికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద భార్య కుమారుడు వెంకటాద్రిస్వామి తనకే పీఠం కావాలని మొదటి నుంచి పట్టుబడుతుండగా రెండో భార్య మారుతీ మహాలక్ష్మి తనవద్ద వీలునామా ఉందని, తన కుమారుడు గోవిందస్వామికి పీఠం కావాలని భీష్మించుకున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 4 సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ధార్మిక పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో దేవదాయశాఖ అధికారినే పిట్ పర్సన్గా నియమించారు. దానిపై మారుతీ మహాలక్ష్మి పలుమార్లు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విధంగా 4 సార్లు పిట్ పర్సన్ నియామకం రద్దయింది. తాజాగా సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధు పరిషత్ స్వామీజీలు కడపకు వచ్చారు, మారుతీ మహాలక్ష్మమ్మ కుమారుడైన గోవిందస్వామీ వేదపాండిత్యం నేర్చుకుంటున్నాడని, వీలునామా ప్రకారం ఆయనకే పీఠాధిపతిగా అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని తేల్చి చెప్పారు.
"గత పీఠాధిపతి అయిన వీరభోగ వసంత వెంకటేశ్వరస్వామి వారి చిన్నబ్బాయి గోవిందస్వామికి పీఠాన్ని నడిపించే అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి. అటువంటి వారిని నియమిస్తే వారు యువకులు కాబట్టి కనీసం ఒక 60 సంవత్సరాలు శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి పీఠం తాలుకా సంస్కృతి సంప్రదాయాలను దశదిశలా వ్యాప్తి చేస్తారు. మిగతా సోదరులు అంతా వారికి సహకరించాలని సాధు పరిషత్ తరఫున కోరుతున్నాం". - శ్రీనివాసానంద సరస్వతి స్వామీజీ, ఏపీ సాధు పరిషత్ అధ్యక్షుడు
