పోస్టుమాస్టర్ చేతివాటం - డబ్బులు ఖాతాలో జమ చేయకుండా పుస్తకంలో రాస్తూ
పోస్టాపీసులో చేతివాటం ప్రదర్శించిన పోస్ట్మాస్టర్ - విషయాన్ని తపాలాశాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ఖాతాదారులు - పోస్ట్మాస్టర్ను సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు - ఖాతాదారులు అకౌంట్లలో నగదు జమ చేస్తున్న అధికారులు
Published : January 4, 2026 at 6:28 PM IST
Post Master Suspended In Karimnagar District : పోస్టల్ శాఖలో అసలే అకౌంట్లు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి. ఎక్కువగా పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు చెందిన ప్రజలే ఇందులో పొదుపు చేస్తుంటారు. కొంతమంది నిర్వాకం మూలంగా ఆ శాఖకు మచ్చ తెస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని పర్లపల్లి శాఖ పోస్ట్ మాస్టర్ ప్రతి నెల ఖాతాదారులు ఇచ్చిన నగదును కేవలం పుస్తకంలో రాసి, వారి ఆన్లైన్ అకౌంట్లో జమ చేయలేదు. ఆలస్యంగా గుర్తించిన ఖాతాదారులు తపాల శాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఈ విషయం తీసుకెళ్లగా ఇది బయటపడింది. ఆయనను సస్పెండ్ చేసిన సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు ఖాతాదారుల అకౌంట్లను పరిశీలిస్తూ వెంటవెంటనే డబ్బులను జమ చేస్తున్నారు.
వ్యవహారం బయటపడిందిలా : గ్రామస్థులు కొంతమంది ప్రతి నెలా తపాలా శాఖ కార్యాలయం వద్దకు వెళ్లి పోస్ట్ మాస్టర్ సత్యం ద్వారా అకౌంట్లో నగదును జమ చేసేవారు. పోస్ట్మాస్టర్ ఖాతా పుస్తకంలో రాయడంతోపాటు ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఫోన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు సంబంధిత ఖాతాదారుల ఫోన్కు జమ అయినట్లు మెసేజ్ వస్తుంది. ఖాతాకు ఫోన్ నంబరు అనుసంధానం చేయకపోతే ఆ మెసేజ్ కూడా రాదు.
ఆరునెలలుగా మేసేజ్లు రాకపోవడంతో : 2025 మే నెల నుంచి ఆ అధికారి ప్రజలు ఇచ్చిన డబ్బులు ఆన్లైన్ చేయకుండా కేవలం ఖాతా పుస్తకాలలో రాసి ఇచ్చేవారు. ఆరు నెలలుగా మేసేజ్లు రాకపోవడంతో కొందరు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన జిల్లా యంత్రాంగం సదరు అధికారి వద్దకు వచ్చి ఆరా తీయగా రూ.3,16,000తో పాటు డిపాజిటర్ల ఓచర్లు లభ్యమయ్యాయి.
ఆన్లైన్ ఎందుకు చేయలేదని సదరు ఉద్యోగిని ప్రశ్నించగా, పని ఒత్తిడి కారణంగా చేయలేదని సమాధానమివ్వడంతో అతడిని సస్పెండ్ చేసి, ఆ నగదును తపాలా శాఖలో డిపాజిట్ చేశారు. అనంతరం గ్రామంలో అందరూ అకౌంట్ బుక్లను తీసుకురావాలని చాటింపు వేశారు. వాటిని పరిశీలిస్తూ వాటి ఆధారంగా ఆన్లైన్లో నగదు జమ చేస్తున్నారు.
"ఖాతాదారులకు సంబంధించిన డబ్బులు ఎటూ పోవు. ఆందోళన చెందొద్దు. గ్రామంలో 485 అకౌంట్లు ఉన్నట్లుగా గుర్తించాం. ఊరిలో డప్పు చాటింపు వేయగా 200 మంది ఖాతా పుస్తకాలను అందజేశారు. వారి అకౌంట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా నగదును జమ చేస్తున్నాం. మరో 285 అకౌంట్లు ఆన్లైన్ చేయాల్సి ఉంది. వారందరూ వెంటనే గ్రామంలోని తపాలా శాఖ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలి. వారివి పరిశీలించి నగదును జమ చేస్తాం"- మహేష్, సబ్-పోస్ట్ మాస్టర్, మానకొండూర్
పోస్టల్ 'డాక్ సేవా' యాప్తో 8 రకాల సేవలు : మరోవైపు తపాలశాఖ అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ కస్టమర్లకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తోంది. ఇంతవరకు 'పోస్ట్ ఇన్ఫో యాప్' ద్వారా మాత్రమే సేవలను అందించింది. తపాలాశాఖ 2.0 అమలు ద్వారా సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్తో మరిన్ని సేవలు అందించేందుకు ‘డాక్ సేవా’ పేరిట కొత్త యాప్ను ఇటీవల పోస్టల్శాఖ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్ ద్వారా యూజర్లు ఎక్కడినుంచైనా తపాలాశాఖ సేవలను పొందేందుకు వెసులుబాటు ఉంటుంది.
ఎనిమిది రకాల సేవలు ఒకేచోట : డాక్ సేవా యాప్ను ఉపయోగించడం కూడా తేలిక. స్మార్ట్ఫోన్లో ప్లేస్టోర్కు వెళ్లి డాక్ సేవా యాప్ను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉత్తరాల ట్రాకింగ్, స్పీడ్పోస్ట్, పోస్టాఫీసులకు సంబంధించిన వివరాలు, పోస్టేజీ ఛార్జీలు, వడ్డీ లెక్కింపు ఇలా ఎనిమిది రకాల సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచైనా మొబైల్ ద్వారా తపాలాశాఖ సేవలను పొందొచ్చు. కార్పొరేట్ ఖాతాదారులకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇక పోస్ట్ ఆఫీసులలో గంటల తరబడి వేచి చూసే అవసరం లేకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. స్పీడ్పోస్ట్, రిజిస్టర్డ్ పోస్టు, పార్సిల్ బుకింగ్ సేవల కోసం గంటల తరబడి లైన్లో నిరీక్షించే అవసరం లేకుండా యాప్ ద్వారానే ఈజీగా పూర్తిచేయవచ్చు. జీపీఎస్ను ఉపయోగించి మనకు సమీపంలోని తపాలా కార్యాలయాల వివరాలను క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు.
