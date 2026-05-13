బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ పరారీలో ఉన్నాడు - గోడపై దర్శనమిచ్చిన పోస్టర్లు
బండి భగీరథ్ పరారీలో ఉన్నాడంటూ దర్శనమిచ్చిన పోస్టర్లు - శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో అంటించిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు - పోస్టర్లు తొలగించే పనిలో మున్సిపల్ సిబ్బంది
Published : May 13, 2026 at 1:09 PM IST
Updated : May 13, 2026 at 1:31 PM IST
Posters in Hyderabad Bandi Bhagirath is Absconding : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ పరారీలో ఉన్నాడంటూ ఈరోజు ఉదయం వెలసిన పోస్టర్లు హైదరాబాద్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఉదయం ఈ తరహా పోస్టర్లు వెలిశాయి. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఈ పోస్టర్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అంటించడం కలకలం రేపింది.
రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి : శేరిలింగంపల్లిలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలైన గచ్చిబౌలి ఫ్లై ఓవర్, నలగండ్ల ఫ్లై ఓవర్తో పాటు మున్సిపల్ జోనల్ కార్యాలయ పరిసరాల్లో ఈ పోస్టర్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఓ మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో బండి భగీరథ్ పరారీలో ఉన్నాడంటూ ఆ పోస్టర్లలో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాశారు. పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద ఈ స్థాయిలో పోస్టర్లు ఉండటంపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే, ఈ పోస్టర్లను ఎవరు అంటించారు? దీని వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు? అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు వీటిని తొలగించే ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
భగీరథ్ వస్తాడా? లేదా? : ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పోలీసుల విచారణకు బండి భగీరథ్ రాకపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో విచారణకు రావాలని భగీరథ్కు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇప్పుడు అతను వస్తాడా? లేదా అనే అంశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.
