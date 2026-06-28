ఒకసారి ప్రీమియం చెల్లిస్తే సంవత్సరం పాటు భరోసా - తపాలా శాఖ బీమా సౌకర్యం
గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి బీమా సౌకర్యం - ప్రమాద, జీవిత బీమా పథకాలలో పలురకాల సదుపాయాలు - పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలతో పాటు మహిళా కార్మికులకు పొదుపుతో కూడిన బీమా
Published : June 28, 2026 at 8:21 PM IST
Personal Accident Insurance Schemes By Indian Post : మనిషి జీవితంలో ప్రమాదం, మరణం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో ఊహించలేం. అకస్మాత్తుగా ప్రమాదాలు సంభవించి కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్న సందర్భాలు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తునే ఉన్నాం. ఇలాంటి ఘటనల నుంచి కొంత ఉపశమనం కలిగించేందుకు జీవిత బీమా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనికోసం అనేక సంస్థలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. పట్టణాలు, నగరాల్లోని ప్రజలు ఆయా సంస్థలు ద్వారా సులువుగా బీమా సౌకర్యాన్ని పొందుతున్నారు. అయితే దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి ఈ సేవలు కరవవుతున్నాయి.
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని తపాలా శాఖ జీవిత బీమా పథకాన్ని అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ఇతర ప్రైవేట్ కంపెనీల భాగస్వామ్యంతో వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా పథకాలను అందుబాటులో ఉంచింది. ఏడాదికి ఒకసారి ప్రీమియం చెల్లిస్తే సంవత్సరం పాటు భరోసా అందించే ప్రమాద, జీవిత బీమా పథకాలలో పలురకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. తపాలా శాఖ అందిస్తున్న బీమా సదుపాయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ.20 వేల నుంచి రూ.50 లక్షలు బీమా : 1884లో ప్రారంభమైన ఈ పథకం తొలి నాళ్లలో కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తించేది. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు, ఇంజినీర్లు, ఐటీ నిపుణులు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు, స్థానిక సంస్థలు, వైద్యులు, జర్నలిస్టులు, పలు వృత్తి నిపుణులకు సైతం ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. దీనిలో సురక్ష, యుగళ్ సురక్ష, సంతోష్, బాల జీవన్ బీమా పథకాలు ఉన్నాయి. బాల జీవన్ మినహాయిస్తే మిగిలిన పథకాల్లో చేరేందుకు 19-50 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఉండాలి. బీమా మొత్తం రూ.20 వేల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కనిష్ఠంగా ఐదు సంవత్సరాలు, గరిష్ఠంగా 20 ఏళ్ల కాల పరిమితి ఉంటుంది.
మహిళా కార్మికులకు రక్షణ : గ్రామీణ ప్రాంత పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలతో పాటు మహిళా కార్మికులకు పొదుపుతో కూడిన బీమా రక్షణను అందించేందుకు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇందులో గ్రామ సురక్ష, గ్రామ సంతోష్, గ్రామ ప్రియ, బాల జీవన్ పథకాలు ఉన్నాయి. పథకాన్ని అనుసరించి 19-55 ఏళ్ల వయస్సు కలిగి ఉండటంతో పాటు రూ.10 వేల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు బీమా, ఏటా బోనస్, లోన్ సదుపాయం కల్పిస్తారు.
వివిధ ప్రైవేట్ కంపెనీలతో కలిసి తపాలా శాఖ అందిస్తున్న ప్రయోజనాలు ఇవే :
- ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన, పాక్షిక, శాశ్వత వైకల్యం పొందినా బీమా సొమ్ము పొందే అవకాశం.
- ప్రమాదవశాత్తు ఆస్పత్రిపాలైతే వైద్య ఖర్చులు(ఐపీ) నిమిత్తం రూ.లక్ష వరకు చెల్లిస్తారు. మరణం సంభవిస్తే అంత్యక్రియలకు రూ.5 వేలు అందిస్తారు.
- ఇవి కాక సంస్థలను అనుసరించి రవాణా ఖర్చులు, పిల్లల విద్యాప్రయోజనాలు, ప్రమాద ఓపీ ఖర్చులు, ఆసుపత్రి నగదు, తదితర సౌకర్యాలు ఉంటాయి.
తక్కువ ప్రీమియంతో భరోసా : ప్రస్తుతం అనేక మంది ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడం, దివ్యాంగులుగా మిగిలిపోతున్నారని సూర్యాపేట తపాలా సూపరింటెండెంట్ సంతోష్ నరహరి పేర్కొన్నారు. అలాంటి సమయాల్లో కుటుంబాలకు తక్కువ ప్రీమియంతో బీమా పథకంలో చేరితే భరోసా అందుతుందని వెల్లడించారు. వివిధ వృత్తుల వారు బృంద బీమా సైతం తీసుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రస్తుతం అనేక మంది ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడం, దివ్యాంగులుగా మిగిలిపోతున్నారు. అలాంటి సమయాల్లో కుటుంబాలకు తక్కువ ప్రీమియంతో బీమా పథకంలో చేరితే భరోసా అందుతుంది. వివిధ వృత్తుల వారు బృంద బీమా సైతం తీసుకోవచ్చు" - సంతోష్ నరహరి, తపాలా సూపరింటెండెంట్, సూర్యాపేట
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