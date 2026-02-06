పదో తరగతితో పోస్టల్ శాఖలో డైరెక్ట్ జాబ్ - ఈ నెల 14 వరకే దరఖాస్తుకు ఛాన్స్
గ్రామీణ డాక్ సేవక్ ఖాళీల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసిన తపాలా శాఖ - బీపీఎం, ఏబీపీఎం వంటి ఉద్యోగాల ఖాళీలు - దరఖాస్తులకు ఫిబ్రవరి 14 2026 చివరి తేదీ
Published : February 6, 2026 at 4:09 PM IST
Gramin Dak Sevak Notification In Postal Deparment : దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ పోస్టల్ సర్కిళ్లలో ఖాళీగా ఉన్న 28,740 గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్) ఖాళీల భర్తీ కోసం భారతీయ తపాలా శాఖ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు 2026 ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. బ్రాంచ్ పోస్టు మాస్టర్ (బీపీఎం), అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్టు మాస్టర్ (ఏబీపీఎం), డాక్ సేవక్ ఉద్యోగాలకు కావల్సిన అభ్యర్థులను పదో తరగతి మార్కుల ఆధారంగా, ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండా ఎంపిక చేస్తారు. పోస్టులను అనుసరించి నెలకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేల వరకు జీతభత్యాలు పొందవచ్చు.
ఎలాంటి పరీక్ష లేదు : రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ వంటివేమీ లేకుండా కేవలం పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా చేపట్టే ఈ పోస్టుల భర్తీకి ఫిబ్రవరి 2 నుంచి దరఖాస్తులు తీసుకుంటున్నారు. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జనవరి 31 నుంచి ఫిబ్రవరి 14 వరకు ఆన్లైన్ ఓటీఆర్కు అవకాశం ఇచ్చిన తపాలా శాఖ ఫిబ్రవరి 2 నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు, ఫీజు చెల్లింపు చేసుకొనేందుకు అనుమతిస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్, దరఖాస్తుల్లో ఏవైనా కరెక్షన్లు ఉంటే ఫిబ్రవరి 18, 19 తేదీల్లో చేయవచ్చని అధికారులు సూచించారు. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారు బ్రాంచ్ పోస్టు మాస్టర్(బీపీఎం), అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్టు మాస్టర్ (ఏబీపీఎం) డాక్ సేవక్ హోదాల్లో సేవలు అందిస్తారు.
తెలంగాణలో డివిజన్ల వారీగా ఖాళీలు : సర్కిళ్లు, ఏయే డివిజన్లో బీపీఎం, ఏబీపీఎం, డాక్సేవ్ ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయో, పోస్టు క్యాడర్, వేతనం, రిజర్వేషన్ కేటగిరీ వంటి పూర్తి వివరాలను వెబ్సైట్లో లభించే విధంగా ఉంచారు. తెలంగాణ సర్కిల్లో ఖమ్మం (98 పోస్టులు), నిజామాబాద్ (50), ఆదిలాబాద్ (54), వరంగల్ (36), హనుమకొండ (28), హైదరాబాద్ సిటీ (10), హైదరాబాద్ షార్టింగ్ (8), హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్ట్ (16), కరీంనగర్ (25), మహబూబ్నగర్ (45), మెదక్ (24), నల్గొండ (32), పెద్దపల్లి (32), సంగారెడ్డి (19), సికింద్రాబాద్ (54), సూర్యాపేట (28), వనపర్తి (44) చొప్పున ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఏపీలో డివిజన్ల వారీగా ఖాళీలు ఇలా : ఏపీ సర్కిల్లో అమలాపురం (23 పోస్టులు), నరసరావుపేట (48), నెల్లూరు (50), పార్వతీపురం (38), అనకాపల్లి (48), అనంతపురం(46), కర్నూలు (59), భీమవరం (53), చిత్తూరు (46), కడప (26), ఏలూరు (27), గుడివాడ (25), గూడూరు (31), గుంటూరు (19), హిందూపుర్ (31), కాకినాడ (23), మచిలీపట్నం (10), మార్కాపుర్ (47), నంద్యాల (26), ప్రకాశం (52), ప్రొద్దుటూరు (32), రాజమండ్రి (36), ఆర్ఎంఎస్ ఏజీ డివిజన్ (12), ఆర్ఎంఎస్ వై డివిజన్ (6), శ్రీకాకుళం (70), తాడేపల్లిగూడెం (28), తెనాలి (20), తిరుపతి (53), విజయవాడ (38), విశాఖ (9), విజయనగరం (28) డివిజన్లలో పలు పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. డివిజన్ల వారీగా పోస్టుల వివరాలను ట్రాక్ చేసేందుకు Vacant Posts విభాగంలోకి వెళ్లి చెక్ చేసుకోవచ్చు.
వేతనం ఎంత? : బ్రాంచ్ పోస్టు మాస్టర్ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన వారికి నెలకు వేతనం రూ.12 వేల నుంచి 29,380, అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ డాక్ సేవక్లకు రూ.10,000 నుంచి రూ.24,470 చొప్పున చెల్లిస్తారు. ఈ పోస్టులకు వయో పరిమితిని 18 ఏళ్లు నుంచి గరిష్ఠంగా 40 ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయా వర్గాల రిజర్వేషన్ ఆధారంగా వయో సడలింపు అవకాశం కల్పించారు. జీడీఎస్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారు రోజుకు నాలుగు గంటలు, గరిష్ఠంగా ఐదు గంటలు పని చేస్తే చాలు. ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ నోటిఫికేషన్ చూసి తెలుసుకోవచ్చు.
పోస్టల్ 'డాక్ సేవా' యాప్తో 8 రకాల సేవలు - ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే?
లేఖ రాయండి - బహుమతి గెలుచుకోండి - 'ఢాయి అఖర్' చేతిరాత పోటీలకు ఆహ్వానం