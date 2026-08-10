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ప్రియాంక మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం పూర్తి - స్వగ్రామానికి తరలించిన కుటుంబ సభ్యులు

ప్రియాంక మృతదేహాన్ని స్వగ్రామం తరలిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు - మృతురాలిది గద్వాల జిల్లాలోని ఐజ మండలం ఎక్లాస్‌పూర్‌ - ప్రియాంక తండ్రిని ఓదార్చిన మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి

MEDICO PRIYANKA
MEDICO PRIYANKA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 2:25 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 4:18 PM IST

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Medico Priyanka Post Mortem Completed : మెడికో ప్రియాంక (28) మృతదేహానికి గాంధీ హాస్పిటల్​లో పోస్టుమార్టం పూర్తయ్యింది. కుటుంబ సభ్యులు ఆమె మృతదేహాన్ని స్వగ్రామమైన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఐజా మండలం ఎక్లాస్‌పూర్‌కు తరలించారు. గాంధీ ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం పూర్తి అయిన తర్వాత ఆమె మృతి తండ్రి తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆస్పత్రి వద్ద ప్రియాంక తండ్రిని పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ శాసనసభ్యుడు శ్రీనివాస్ పరామర్శించి ఓదార్చారు.

ప్రియాంక తండ్రికి చెక్​ను అందజేయనున్న ఏపీ మంత్రి : ప్రియాంక స్వగ్రామానికి రాజమండ్రి టీడీపీ అధ్యక్షుడు వెంకటరమణ చౌదరి, మంత్రి టీజీ భరత్ వెళ్లనున్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ,20 లక్షల చెక్‌ను ప్రియాంక తండ్రికి భరత్ అందజేయనున్నారు. నిందితులకు కఠినంగా శిక్షించాలని తండ్రి వేడుకున్నారు. రాజమహేంద్రవరంలో ఇద్దరు యువకులు మద్యం మత్తులో నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపి ఢీకొట్టిన ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన మెడికో ప్రియాంక (28) చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం ప్రాణాలు విడిచిన సంగతి తెలిసిందే.

బాధపెట్టేలా వార్తలు ప్రసారం చేయవద్దు : మద్యం మత్తులో యువకులు కారుతో ఢీకొట్టిన కేసులో పోలీసులు సత్వరమే స్పందించారని మెడికో ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ తెలిపారు. ఈ విషయంలో కొన్ని న్యూస్​ ఛానళ్ల వక్రీకరణలు తమను బాధిస్తున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కుమార్తెను కోల్పోయిన బాధలో ఉన్న తమను ఇంకా బాధపెట్టేలా వార్తలు ప్రసారం చేయవద్దని సూచిస్తూ చేతులు జోడించి వేడుకున్నారు. తానెక్కడా ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని, పోలీసులను తప్పు పట్టలేదని వెల్లడించారు. నిందితులకు కఠినంగా శిక్షించాలని తండ్రి వేడుకున్నారు.

నిందితులకు ఉరిశిక్ష వేయాలి : ప్రియాంక తండ్రి (ETV Bharat)

"నిందితులకు ఉరిశిక్ష వేయాలి. నాలాంటి తల్లిదండ్రులకు ఇలాంటి గుండె కోత రాకూడదు. నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడకుండే మిగతా ఆకతాయిలు కూడా ఏమీ కాదులే అని అనుకుంటారు. ఇద్దరి తల్లిదండ్రులు ఎవరో వారికి ఏమీ అనిపించిందో లేదో తెలియదు. మాకైతే గుండె కోత మిగిల్చారు. ఆమె లేని జీవితం ఊహించుకోవడం కష్టంగా ఉంది. కుమార్తె లేకుండా తమ జీవితం ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో అర్థం కావడం లేదు. మా కుమార్తె విద్య కోసం కర్నూలుకు మారాను" - వెంకటేశ్, ప్రియాంక తండ్రి

నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి : రాజమండ్రి ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడి ఆదివారం మృతి చెందిన డాక్టర్ ప్రియాంక మృతిపట్ల ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ సంతాపం ప్రకటించారు. ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న అమ్మాయి ఇలా చనిపోవడం అత్యంత బాధాకరమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ కష్టకాలంలో ప్రియాంక తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని దైవాన్ని ప్రార్థించానని, ప్రియాంక మృతికి కారకులైన వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రియాంక మృతి పట్ల తెలంగాణ టీచింగ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (టీటీజీడీఏ) సైతం సంతాపం ప్రకటిచింది. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఘటనకు బాధ్యులైన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని టీటీజీడీఏ డిమాండ్ చేసింది.

మెడికో ప్రియాంక మృతి - వారం రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాటం

Last Updated : August 10, 2026 at 4:18 PM IST

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MEDICO PRIYANKA CASE
MEDICO DIES IN ANDHRA PRADESH
MEDICO PRIYANKA CASE

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