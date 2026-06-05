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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు - గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం - వెల్లడించిన హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం

rain alert in telangana
rain alert in telangana (ETYV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 3:42 PM IST

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Rain Alert To Telangana : రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఇవాళ రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నాగర్ కర్నూల్, మహబూబ్​నగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

శనివారం (రేపు) నల్గొండ, సూర్యాపేట, వరంగల్, హనుమకొండ, నాగర్​కర్నూల్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన చేసింది. రాష్ట్రంలోని మిగతా అనేక ప్రాంతాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలో రానున్న నాలుగు రోజుల్లో క్రమంగా రెండు నుండి మూడు డిగ్రీల ఎండ తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

నేటి వర్షపాతం ఇలా : నేడు హైదరాబాద్‌, జనగామ, వరంగల్‌, ములుగు, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో తేలిక పాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జోగులాంబ గద్వాల, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో తేలిక పాటి వర్షాలు కురవనున్నట్లు తెలిపింది. భద్రాద్రి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్‌, ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని వెల్లడించింది. పలు జిల్లాల్లో గంటకు 40-60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.

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