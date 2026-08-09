రాష్ట్ర రాజధానిలో 40 లక్షల ఓట్ల గల్లంతు - సనత్నగర్లో ఏకంగా సగానికి పైగా మాయం
సోమవారం నాటికి ముగియనున్న సర్ ప్రక్రియ - ఈ నెల 17న విడుదల కానున్న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా - సనత్నగర్లో 2,54,030 ఓట్లు ఉండగా 1.16 లక్షల ఓట్లు రద్దయ్యే అవకాశం
Published : August 9, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 12:26 PM IST
Possibility Of 40 lakhs Votes Miss In Hyderabad : తెలంగాణలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సర్వే(సర్) కార్యక్రమం సోమవారం ముగియనుంది. ఈ ఏడాది జూన్లో ఓటరు ప్రక్రియ మొదలు కాగా అప్పటినుంచి పలు కారణాలతో ఆ సర్వేను అధికారులు పొడిగిస్తూ వచ్చారు. బీఎల్వోలకు అందిన దరఖాస్తుల పరిశీలన అనంతరం హైదరాబాద్ నగరంలో ఓటర్ల సంఖ్య భారీ స్థాయిలో తగ్గనున్నట్టు తెలుస్తోంది. శనివారం సాయంత్రం వరకు నమోదైన లెక్కల ప్రకారం రాజధానిలోని మూడు జిల్లాల్లో 28 నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే 1.14 కోట్ల ఓటర్లు ఉన్నారు. వారిలో 40 లక్షల ఓట్లు గల్లంతు కానున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా : ఆది, సోమవారాల్లో ప్రభుత్వ సెలవు అయినప్పటికీ బీఎల్వోలు , అలాగే ఉన్నతాధికారులు విధులకు హాజరవుతారని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. ఇంకా ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందించని వారు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే అధికారులకు సమర్పించాలని ఆయన సూచించారు. మరోవైపు ఈ నెల 17న ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ప్రకటించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
సనత్నగర్లో దాదాపు సగం ఓట్లు : క్యూర్ పరిధిలోని చేవెళ్ల, కల్వకుర్తి, షాద్నగర్ నియోజకవర్గాల్లో రద్దయ్యే ఓట్లను మినహయించాలి. మిగిలిన 25 నియోజకవర్గాల్లో ఇబ్రహీంపట్నంలో 21.43 శాతం, బహదూర్పురలో 22.38 శాతం ఓట్లు అత్యల్పంగా రద్దు కానున్నాయని అంచనా. అయితే సనత్నగర్ నియోజకవర్గం విషయానికొస్తే అక్కడ మొత్తం 2,54,030 ఓట్లు ఉన్నాయి. వాటిలో 1.16 లక్షల ఓట్లు అంటే 45.68 శాతం ఓట్లు రద్దు కాబోతున్నాయని సమాచారం. రానున్న రెండురోజుల్లో ఓటరు సంఖ్య 1శాతం పెరగటం లేదా తగ్గడం మాత్రమే జరుగుతుందని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే బోనాల పండుగ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మొత్తంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు
రాజధాని రద్దయ్యే ఓట్లు(శాతాల్లో) :
- హైదరాబాద్ జిల్లా : మలక్పేట్- 33.92, సనత్నగర్- 45.68, ముషీరాబాద్-39.77, జూబ్లిహిల్స్- 44.21, అంబర్పేట్- 36.17, గోషామహల్- 39.38, ఖైరతాబాద్-36.78, సికింద్రాబాద్- 38.47, కార్వాన్- 33.23, చార్మినార్- 32.49, నాంపల్లి- 31.33, బహదూర్పుర- 22.38, కంటోన్మెంట్లో35.31, యాఖుత్పుర- 31.40, చాంద్రాయణగుట్ట- 32.57 శాతం.
- రంగారెడ్డి : ఇబ్రహీంపట్నం- 21.43, ఎల్బీనగర్- 42.19, మహేశ్వరం- 40.03, రాజేంద్రనగర్- 38.14, శేరిలింగంపల్లి- 36.60, చేవెళ్ల- 19.31, కల్వకుర్తి- 11.65, షాద్నగర్- 14.56 శాతం రద్దు కానున్నాయి.
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి : మేడ్చల్- 29.30, మల్కాజిగిరి- 37.30, కుత్బుల్లాపూర్- 35.99, కూకట్పల్లి- 32.81, ఉప్పల్లో 40.05 శాతం ఓట్లు రద్దు కానున్నాయి.
అధికంగా రాజధానిపై ప్రభావం : రోజూ వేల మంది నగరానికి వలస వస్తుంటారు. వారు కొన్నాళ్లకు అక్కడే స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో వాళ్లు నగరంలో కూడా ఓటరు గుర్తింపు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఓటరు సర్వే జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో రెండు ఓట్లు కలిగిన ప్రజలు నగరంలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను అధికారులకు తిరిగివ్వలేదు. ప్రధానంగా సొంతూరిలోనే ఓటు హక్కు కొనసాగేలా చూస్తున్నారు. దాంతో శివారు నియోజకవర్గాలు, ప్రధాన నగరంలో లక్షల మంది ఫారాలను పక్కన పెట్టేశారు. కొన్ని ఘటనల్లో అధికారుల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది.
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