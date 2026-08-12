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రాత్రి 7 గంటల వరకు అతిభారీ వర్ష సూచన - ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రాత్రి 7 వరకు అతిభారీ వర్ష సూచన - రెండు జిల్లాలకు రాత్రి 7 వరకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ - హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం

Heavy Rainfall in Telangana
Heavy Rainfall in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 4:27 PM IST

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Heavy Rainfall in Telangana : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుసింది. సికింద్రాబాద్, బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, ఆల్వాల్‌, బేగంపేట్, ప్యాట్నీ, రాణిగంజ్, మారేడ్‌పల్లి, చిలకలగూడ, సీతాఫల్‌మండి, నారాయణగూడ, లక్డీకపూల్, కోఠి, అబిడ్స్, బషీర్‌బాగ్, నాంపల్లి, ట్యాంక్‌బండ్, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్‌, ముషీరాబాద్, బాగ్‌లింగంపల్లి, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, చిక్కడపల్లి, రామ్‌నగర్, ఇందిరా పార్క్, విద్యానగర్, గాంధీనగర్‌, భోలక్‌పూర్, కవాడిగుడ, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది.

ఈ రెండు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు : హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రాత్రి 7 వరకు అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రెండు జిల్లాలకు రాత్రి 7 వరకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు తెలిపింది.

రాకపోకలకు అంతరాయం : నగరంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తారు నుంచి జోరుగా వర్షం కురిసింది. రహదారులపై నీరు నిలవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వరద కాలువలు, మాన్ హోల్స్ ఉప్పొంగి, వరద నీరు రోడ్లపై పారింది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

రేపటి వరకు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం లేదు : ఉత్తర భారతదేశంలో ఇప్పటికే ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దాని ప్రభావం తెలంగాణ రాష్ట్రంపై అంతగా లేదని పేర్కొంది. అయితే రేపటి వరకు ఎలాంటి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం కనిపించట్లేదని ఐఎండీ అధికారి రాఘవేంద్రరాజు వివరించారు. ఈనెల 13వ తేదీ తర్వాత ఒడిశా తీరంలో అల్పపీడన ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, వాటిపై కచ్చతమైన అంచనా లేదని ఆయన వివరించారు. నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రస్తుతం బలహీనంగా ఉన్నాయన్నాయి. గాలివేగం ఆధారంగా వాటిస్థితిని తెలుసుకోవచ్చన్నారు.

వర్షాల వేళల్లో హైడ్రా సేవలు : హైదరాబాద్​లో వర్షం కురుస్తున్న సమయాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా, నగరవ్యాప్తంగా వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో హైడ్రా, విపత్తు నిర్వహణ, ఎంఆర్​టీ బృందాలు సేవలు అందిస్తున్నాయి. రహదారుల్లో నిలిచిన వరద నీటిని మోటార్ల సాయంతో నాలాల్లోకి పంపింగ్​ చేస్తున్నాయి.

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