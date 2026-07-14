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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 88 లక్షల ఓట్లు గల్లంతు! - ఆ రెండే ప్రధాన కారణాలు

హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరిల్లో ఒక్కో జిల్లా నుంచి 8 లక్షల నుంచి 12 లక్షల మేర ఓట్లు రద్దయ్యే అవకాశం! - బీఎల్​వోల నిర్లక్ష్యం, ఓటర్ల అనాసక్తే దీనికి కారణం

SIR PROCESS IN TELANGANA 2026
SIR PROCESS IN TELANGANA 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 8:33 AM IST

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Possibility Of 88 lakhs Vote Missing In Telangana : ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్​) ప్రక్రియలో భాగంగా ఇప్పటికే బీఎల్​వోలు ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు పంపిణీ చేశారు. ప్రస్తుతం వాటిని డిజిటలైజేషన్​ కూడా చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 88 లక్షల ఓట్లు గల్లంతయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఆ ఓట్లలో సగం రాజధానివేనని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బీఎల్​వోలు సరిగా ఫారాలను పంపిణీ చేయకపోవటం, చేసినా ఓటర్లు నింపకపోవటం వంటి కారణాలతో ఓట్లు గల్లంతు అవుతాయని ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు.

8 లక్షల నుంచి 12 లక్షల మేర ఓట్ల రద్దు! : హైదరాబాద్​, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లోనే అధికంగా ఓట్లు గల్లంతయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఒక్కో జిల్లా నుంచి 8 లక్షల నుంచి 12 లక్షల మేర ఓట్లు రద్దవుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ జిల్లాల్లో ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఒకటికి మించి ఉన్నాయని తేలింది. ఈ సంఖ్య పెద్దయెత్తున ఉండటంతో ఓటరు జాబితాలో తేడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వంద శాతం ఇచ్చేశామంటున్న బీఎల్​వోలు : రాజధానిలోని ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఎన్యూమరేషన్​ ఫామ్​లను వంద శాతం పంపిణీ చేశామని బీఎల్​వోలు, ఈఆర్వోలు అంటున్నారు. దీనికి సంబంధించి నివేదికలు కూడా సమర్పించారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తే మాత్రం పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఫారాలు పూర్తిగా పంపిణీ కాలేదని తెలుస్తోంది. ఇక పత్రాలు అందని వారి ఓటు రద్దయ్యే అవకాశం ఉంది. సోమవారానికి అధికారులు 15 శాతం ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలను డిజిటలైజేషన్​ చేశారు. అందులో సగటున 20 శాతం రద్దయ్యే ఓట్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక డిజిటలైజేషన్​ 100 శాతం పూర్తయితే రద్దయ్యే ఓట్లు 35 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో తేడాలు : కంటోన్మెంట్​ అసెంబ్లీ పరిధిలో సైతం ఎన్యూమరేషన్​ ఫారాలు 40 శాతం ఓటర్లకు చేరలేదు. ప్రధానంగా సనత్​నగర్​, ముషీరాబాద్​, అంబర్​పేట నియోజకవర్గాల్లో పత్రాలు అందలేదు. దీంతో ఇవి తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. ముషీరాబాద్​ ఈఆర్​ఓ, ఏఈఆర్​ఓలపై జిల్లా ఎన్నికల అధికారి తాజాగా చర్యలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే మిగిలిన మూడు నియోజకవర్గాల అధికారులపైనా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

నోటీసులకు సమాధానమివ్వాల్సిందే : ప్రస్తుతం డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అది పూర్తయ్యాక జులై 31 నాటికి ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదలవుతుంది. ఒకవేళ పేరు, ఇంటి పేరు, ఇతర వివరాలు సరిపోలకపోవటం వంటివి జరిగితే సంబంధిత ఓటరుకు ఆగస్టు 1 నుంచి నోటీసులు వెళ్తాయి. ప్రతి ఓటరు దానికి సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సూచించిన గుర్తింపు కార్డును సమర్పిస్తే సరిపోతుందని జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికల విభాగం అదనపు కమిషనర్‌ చంద్రకళ పేర్కొన్నారు.

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