ఇంటి వద్దకే 'ఎక్స్-రే' - కదల్లేని వారికి కొండంత ఊరట - విశాఖలో అందుబాటులోకి సరికొత్త సేవలు
బాత్రూంలో జారిపడినా, మంచంపై ఉన్నా బెంగ వద్దు - పోర్టబుల్ మిషన్లతో ఇంటికే వస్తున్న టెక్నీషియన్లు - క్షణాల్లో ల్యాప్టాప్లో రిపోర్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 2:29 PM IST
Doorstep Digital X-Ray in Visakhapatnam: ఇంట్లో వృద్ధులు ఉన్నారా? అనుకోకుండా వారు బాత్రూంలో జారిపడ్డారా? లేక మంచానికే పరిమితమైన పేషెంట్లు ఉన్నారా? వారికి ఏదైనా గాయమైతే ఆసుపత్రికి ఎలా తీసుకెళ్లాలనే ఆందోళన మిమ్మల్ని వెంటాడుతోందా? అయితే మీకో శుభవార్త. మీ ఆందోళనకు, ఆ రోగి పడే నరకయాతనకు చెక్ పెట్టే సమయం వచ్చింది. విశాఖ నగరంలో వైద్య సేవలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ఇప్పుడు మీ ఇంటి గుమ్మం ముందుకు కదిలి వస్తున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో 'హోమ్ ఎక్స్-రే' సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే చాలు, టెక్నీషియన్లు ఇంటికే వచ్చి ఎక్స్-రే తీస్తున్నారు. నగర వాసులకు, ముఖ్యంగా వృద్ధులకు ఇదొక వరంగా మారింది.
నరకయాతన నుంచి విముక్తి: వయసు పైబడిన వారు, పక్షవాతం వచ్చిన వారు, దివ్యాంగుల పరిస్థితి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వారు మంచం దిగలేరు. నడవలేరు. అలాంటి వారు ప్రమాదవశాత్తు ఇంట్లో జారిపడితే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం. కాలు విరిగిందా? తుంటి ఎముక జారిందా? అని తెలుసుకోవాలంటే ఎక్స్-రే తప్పనిసరి. ఆ సమయంలో వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడమే ఒక పెద్ద ప్రహసనం.
స్ట్రెచర్ మీద పడుకోబెట్టి, మెట్లు దించి, ఆటోల్లోనో, అంబులెన్సుల్లోనో ఎక్కించాలి. ట్రాఫిక్ దాటుకుని, స్కానింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లి, అక్కడ క్యూలో నిల్చోవాలి. ఈ క్రమంలో రోగికి నొప్పి మరింత ఎక్కువవుతుంది. సహాయకులకు కూడా ఎంతో శ్రమ. ఖర్చు కూడా తడిసి మోపెడవుతుంది. ఈ కష్టాలన్నింటికీ 'హోమ్ ఎక్స్-రే' సేవలు పరిష్కారం చూపిస్తున్నాయి.
ఇంటికే కదిలొస్తున్న టెక్నాలజీ: ఒకప్పుడు ఎక్స్-రే అంటే భారీ యంత్రాలు, పెద్ద గదులు గుర్తొచ్చేవి. ఆ మిషన్లను కదిలించడం అసాధ్యం. రోగి అక్కడికి వెళ్లాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారింది. అత్యాధునికమైన, తేలికపాటి 'డిజిటల్ ఎక్స్-రే' పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని ఒక చిన్న సూట్ కేసులో పెట్టుకుని ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. టెక్నీషియన్లు ఈ యంత్రంతో నేరుగా మీ ఇంటికే వస్తారు. రోగి మంచం మీద పడుకుని ఉండగానే, వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా అవసరమైన అవయవానికి ఎక్స్-రే తీస్తారు.
క్షణాల్లో రిపోర్ట్, వాట్సాప్లో వైద్యం: గతంలో ఎక్స్-రే తీశాక, ఆ ఫిలిం డెవలప్ అయ్యేందుకు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. చీకటి గదిలో ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ పాత పద్ధతులకు కాలం చెల్లింది. ఎక్స్-రే తీసిన మరుక్షణమే ఆ ఇమేజ్ టెక్నీషియన్ ల్యాప్టాప్లో ప్రత్యక్షమవుతుంది. దాన్ని అక్కడికక్కడే రోగి కుటుంబ సభ్యులు చూడవచ్చు. ఆ డిజిటల్ ఇమేజీని వెంటనే వాట్సాప్ ద్వారా సంబంధిత ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్కు పంపిస్తారు.
డాక్టర్ ఆ ఫోటోను పరిశీలించి, ఎముక విరిగిందా లేదా అనేది క్షణాల్లో నిర్ధారిస్తారు. కేవలం మందులు, కట్టుతో సరిపోతుందా? లేక ఆపరేషన్ అవసరమా? అనేది ఫోన్లోనే చెప్పేస్తారు. ఒకవేళ శస్త్ర చికిత్స అవసరం అయితేనే, లేదా డాక్టర్ ప్రత్యక్షంగా చూడాల్సి వస్తేనే రోగిని ఆసుపత్రికి తరలించాలి. లేదంటే ఇంటి వద్దే చికిత్స పొందవచ్చు. దీనివల్ల సమయం, డబ్బు, రోగికి శ్రమ ఆదా అవుతాయి.
నగరమంతా విస్తరిస్తున్న సేవలు: ప్రస్తుతం విశాఖ నగరంలో ఈ సేవలు విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయని టెక్నీషియన్లు చెబుతున్నారు. పెందుర్తి, కలెక్టర్ కార్యాలయం, మధురవాడ, గాజువాక వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఈ యంత్రాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ విషయమై పెందుర్తికి చెందిన ఎక్స్-రే టెక్నీషియన్ ఎర్ర రాజు వివరాలు వెల్లడించారు. 'వైద్యుల సూచన మేరకు నగర వ్యాప్తంగా మేం ఎక్కడికైనా వెళ్తాం. అవసరం ఉన్న వారి ఇంటి వద్దకే వెళ్లి నాణ్యమైన డిజిటల్ ఎక్స్-రే తీసి ఇస్తాం' అని ఆయన వివరించారు.
పోస్టాఫీసులో ఇక 'గేమ్స్' ఆడొచ్చు - అమరావతిలో 'జెన్-జెడ్' సందడి!
పిల్లల మెదళ్లలో నాటుకుపోయేలా - వినూత్నంగా పాఠాలు చెబుతున్న అప్పలరాజు