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పోర్టులో రెచ్చిపోతున్న మాఫియా - లాభాల కోసం సరకు బ్లాక్​ మార్కెట్​కు తరలింపు

విశాఖ పోర్టులో దొంగల మాఫియా - దిగుమతి అయ్యే సరకులను లాభాల కోసం బ్లాక్ మార్కెట్‌లో అమ్మకం - ప్రైవేటు బెర్త్​లకు ఇచ్చినప్పటి నుంచి మరింత పెరిగిన మాఫియా

Port Mafia In Visakhapatnam Port
విశాక పోర్టులో మాఫియా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 11:43 AM IST

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Port Mafia In Visakhapatnam Port : విశాఖపట్నం పోర్టులో దొంగల మాఫియా విచ్చలవిడిగా చెలరేగిపోతోంది. సీసీటీవీ కెమెరాలు, అధునాతన టెక్నాలజీ పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటనలు తగ్గుముఖం పట్టే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఓడల ద్వారా దిగుమతి అయ్యే బొగ్గు, మాంగనీస్, ఇనుప ఖనిజం, చమురు వంటి సరకులను దొంగిలించి, బ్లాక్ మార్కెట్‌లో భారీ లాభాలకు అమ్ముతున్నారు. పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ పద్ధతిలో బెర్త్‌లను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించినప్పటి నుంచి ఈ మాఫియా మరింతగా రెచ్చిపోతోంది. ఇలాంటి ఘటనలు పోర్టులో గతంలోనూ, ఇటీవల కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఇటీవల ఒక ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది: ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 'ఎమ్​వీటీ ప్రైమ్' అనే ఓడ ద్వారా 26,400 మెట్రిక్ టన్నుల మాంగనీస్ దిగుమతి అయింది. ఆయా కంపెనీలకు రవాణా చేసే ముందు ఈ సరకును ఓడ నుంచి పోర్టు బెర్త్‌లోని 'ఎస్4 ఏరియా ప్లాట్'కు తరలించారు. ఈ ప్రక్రియ ఆగస్టు 15 వరకు కొనసాగింది. కొంతమంది సూపర్‌వైజర్లు, భద్రతా సిబ్బందితో కుమ్మక్కైన ఒక ముఠా 1,085 మెట్రిక్ టన్నుల మాంగనీస్‌ను దారి మళ్లించింది. దొంగిలించిన సరకు విలువ రూ.2.50 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. 'మెరైన్ మార్వెల్స్ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ప్రతినిధులు ఈ అక్రమ కార్యకలాపంపై ఈ నెల 2వ తేదీన హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

వివిధ రకాల మోసపు పద్ధతులు: పది లారీలు చట్టబద్ధమైన గ్రహీత కంపెనీకి చేరడానికి పోర్టు నుంచి బయలుదేరితే మరో పది లారీలను అక్రమ లాభం కోసం బహిరంగ బ్లాక్ మార్కెట్‌కు మళ్లిస్తారు. కొంతమంది బ్లాక్-మార్కెట్ కొనుగోలుదారులు రాష్ట్ర జీఎస్‌టీని కూడా చెల్లించి సరకులను క్లియర్ చేయడానికి వాటిని రవాణా చేయడానికి సంబంధిత పత్రాలను సమర్పిస్తారు. అసలు యజమానికి డెలివరీ చేసిన సరకు, రికార్డు చేసిన బరువును తారుమారు చేయడానికి బొగ్గుతో పాటు కొన్ని ఖనిజాలను కూడా నీటితో తడుపుతారు. బరువులో వ్యత్యాసాలకు తరచుగా హ్యాండ్లింగ్ సమయంలో ఒలికిపోవడం కారణమని ఆపాదిస్తారు. ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ మాఫియా గ్రహీత కంపెనీ ప్రతినిధులతో కుమ్మక్కై, పూర్తి సరకు వచ్చినట్లు పోర్టులో రికార్డులను తారుమారు చేస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి సరకులోని కొంత భాగాన్ని వేరే చోటికి మళ్లిస్తుంది.

చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించడం: విశాఖపట్నం పోర్టులో అంతర నౌకాశ్రయంలో 18 బెర్త్‌లు, బాహ్య నౌకాశ్రయంలో 6 బెర్త్‌లు ఉన్నాయి. సాధారణ సరకు రవాణా బెర్త్‌ల నిర్వహణను పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ (పీపీపీ) పద్ధతిలో ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించారు. పోర్టుకు వచ్చే వివిధ రకాల బొగ్గు, ముడి ఖనిజాలను బెర్త్‌ల సమీపంలోని నిర్దేశిత ప్రాంతాలలో దించుతారు. అక్కడి నుంచి ఆ సరకును నేరుగా ట్రక్కుల ద్వారా రవాణా చేస్తారు లేదా తరలించే ముందు కేటాయించిన ప్లాట్లలో నిల్వ చేస్తారు. సరకును దించిన తర్వాత మాఫియా పీపీపీని నిర్వహిస్తున్న సంస్థకు చెందిన కొంతమంది పర్యవేక్షకులు భద్రతా సిబ్బందితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. రవాణా సమయంలో జరిగే తనిఖీలను లేదా దొంగతనం జరిగే అవకాశాలను చూసీచూడనట్లు వదిలేయడానికి హార్బర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లోని వ్యక్తులకు నెలవారీ లంచాలు చెల్లిస్తున్నారని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

సంబంధాలను స్థాపించడం: పీపీపీ నమూనా కింద సాధారణ కార్గో బెర్త్‌లను నిర్వహించే బాధ్యత గల కొంతమంది వ్యక్తులకు ఈ మాఫియాతో సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సరకులను దుర్వినియోగం చేసి ఆ తర్వాత రవాణా లేదా నిర్వహణ సమయంలో నష్టం జరిగిందని పేర్కొంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి ఆ విషయం నుంచి చేతులు దులుపుకోవడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఇటీవల బొగ్గు, ఇతర ఖనిజాల అక్రమ రవాణాకు సంబంధించి వర్గ ఘర్షణలు, శారీరక దాడులకు సంబంధించిన సంఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గత సంవత్సరం బొగ్గు సరఫరా వివాదం కారణంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించిన కానిస్టేబుల్, వేరొకరికి చెందిన ఆయుధంతో కాల్పులు జరిపాడు. ఇవన్నీ పోలీసులకు, మాఫియాకు మధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.

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TAGGED:

MAFIA FOCUS ON PORT
MAFIA IN PORT INCREASED
విశాఖ పోర్టు మాఫియా
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PORT MAFIA IN VISAKHAPATNAM PORT

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