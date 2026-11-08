పర్యావరణ హితం వైపే ప్రజలు మొగ్గు - మట్టి పాత్రలకు మార్కెట్లో గిరాకీ
Clay Vessels Popularity increases: మట్టి పాత్రలకు క్రమక్రమంగా జనాదరణ పెరుగుతోంది. ఆరోగ్యంపై పెరుగుతున్న అవగాహనతో మట్టి పాత్రవైపు ప్రజల దృష్టి మళ్లింది. మార్కెట్లో ఆదరణ పెరుగుతున్నా గిట్టుబాటు రావడం లేదని కుమ్మరులు వాపోతున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 9:25 AM IST
ఒకప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో మట్టికుండలే వంటింట్లో మట్టి పాత్రలే కనిపించేవి. తాగునీటిని నిల్వ నుంచి అన్నం వండుకోవడం వరకు నిత్యజీవితంలో మట్టి పాత్రలదే ప్రధాన పాత్ర. కాలక్రమేణా స్టీల్, అల్యూమినియం, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు అందుబాటులోకి రావడంతో వాటి వినియోగం తగ్గిపోవడంతో తరతరాలుగా కుమ్మరి వృత్తినే నమ్ముకున్న కుటుంబాలు ఉపాధి కోసం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. ఆరోగ్యంపై పెరుగుతున్న అవగాహన, పర్యావరణహిత వస్తువుల వినియోగంపై ఆసక్తి వెరసి మట్టి పాత్రలకు మళ్లీ ఆదరణ పెంచుతోంది.
చదువుకున్న యువత ఈ రంగంవైపు అడుగులు
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని హనుమకొండ పోచమ్మకుంట ప్రాంతాల్లో మట్టి పాత్రల తయారీకి మళ్లీ గిరాకీ పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు ఆదరణ కోల్పోయిన ఈ వృత్తికి ఇప్పుడు కొత్త తరం అండగా నిలుస్తోంది. సంప్రదాయంగా కుమ్మరి పనినే జీవనాధారంగా చేసుకున్న కుటుంబాలతో పాటు చదువుకున్న యువత ఆ రంగంవైపు అడుగులు వేస్తోంది. సంప్రదాయ నైపుణ్యానికి ఆధునిక ఆలోచనలు జోడిస్తూ తమదైన గుర్తింపు తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా
మట్టి పాత్రల తయారీ విధానంలో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. గతంలో కుమ్మరి చక్రంపైనే ఆధారపడే వారు. ప్రస్తుతం మట్టిని సిద్ధం చేయడం నుంచి పాత్రలకు ఆకృతి ఇవ్వడం వరకు విద్యుత్ యంత్రాలని వినియోగిస్తున్నారు. గతంలో కుండలు, రంజన్లు, అన్నం వండుకునే పాత్రలకే పరిమితమైన ఉత్పత్తి ప్రస్తుతం వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా విస్తరించింది. టీ కప్పులు, పెరుగు కుండలు, కూరల కంచులు, వంట పాత్రలు, చేపల పులుసు వండే ప్రత్యేక కంచులు ఇలా ఎన్నో రకాల వస్తువులను రూపొందిస్తున్నామని కార్మికులు చెబుతున్నారు.
"గతంలో మామూలు రేట్లు ఉన్నాగాని అప్పటి పరిస్థితి బాగుండేది. మా ముందు తరం వచ్చేసరికి రాగి ఇత్తడి, స్టీల్, ప్లాస్టిక్ వచ్చేసరికి మట్టి పాత్రలకు ఆదరణ తగ్గింది. బయటకు వెళితే ఏం వస్తుందని ఈ పనినే చేస్తున్నాం. మా తాతల కాలం నుంచి మట్టినే నమ్ముకున్నాం. ఈ పనిపైనే ఆధారపడుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాం. ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో మట్టి పాత్రలను వాడటమే మేలు. మన ఆరోగ్యానికి అన్ని విధాలా మేలు కలిగిస్తుంది" - కుమ్మరులు
గిరాకీ పెరిగినా ఆదాయం అంతంతే
మట్టి పాత్రల వినియోగం ఇప్పుడు గృహావసరాలకే పరిమితం కావట్లేదు. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలోనూ వాటికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఐతే పెరుగుతున్న గిరాకీకి తగినట్లుగా ఆదాయం మాత్రం ఉండటం లేదని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. ముడిసరుకు, కూలీల ఖర్చులు పెరుగుతున్నా మార్కెట్లో ఆశించిన గిట్టుబాటు రావడం లేదంటున్నారు. ఉత్పత్తుల తయారీకి అవసరమైన నాణ్యమైన మట్టి లభ్యత ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యగా మారింది.
"పండగలను అనుసరించి వస్తువులను తయారు చేస్తాం. దీపావళికి ప్రమిదలు అమ్ముతాం. బోనాల సమయంలో కుండలను ఎక్కువగా తయారు చేస్తాం. ప్రభుత్వం మాకు సహకారం అందించి ఏ చెరువు నుంచైనా మట్టి తీసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించాలి. తయారీకి అవసరమైన యంత్రాలను అందించాలి" - కుమ్మరులు
రవాణా చేయడం కష్టంగా మారుతోంది
చెరువులు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి మట్టిని సేకరించేందుకు అనుమతులు పొందడం, రవాణా చేయడం కష్టంగా మారుతోందని కుమ్మరులు చెబుతున్నారు. తరతరాలుగా ఈ వృత్తినే నమ్ముకున్న కుటుంబాలతో పాటు చదువుకున్న యువత, ఇతర రంగాల్లో ఉపాధి కోల్పోయిన వారు మట్టినే నమ్ముకొని కొత్త జీవన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నారు.
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