ఆగిపోయే లిఫ్ట్లు - మొరాయించే ఎస్కలేటర్లు! : నిర్లక్ష్యానికి నిలువుటద్దంలా 'ఉప్పల్ స్కైవాక్'
ఆకస్మిక వైఫల్యాలతో ఆగిపోతున్న స్కైవాక్ లిఫ్టులు - తాజాగా లిఫ్ట్లో చిక్కుకుపోయిన యువకుడు - రెండేళ్ల కిందట ముగ్గురు విద్యార్థులూ ఇదే అనుభవం - నిర్వహణ లోపాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న పాదచారులు
Published : June 15, 2026 at 1:14 PM IST
Negligence in Uppal Skywalk Maintenance : హైదరాబాద్లో రూ.కోట్లు పెట్టి వెచ్చించి అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఉప్పల్ స్కైవాక్ నిర్వహణ లోపాలు మరోసారి తేటతెల్లమయ్యాయి. తరచుగా లిఫ్ట్లు ఇబ్బందులు పెడుతుండటంతో పాదచారులు ఇందులో ఇరుక్కుపోతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు లిఫ్ట్లో ఉండిపోయి తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు. రెండేళ్ల కిందట ముగ్గురు విద్యార్థులు 45 నిమిషాల పాటు అందులోనే ఉండిపోయారు. నిర్వహణను చూసుకోవడానికి గుత్తేదారున్నప్పటికీ అవేమీ వారు పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
హెచ్ఎండీఏ అధికారులు ఈ స్కై వాక్ నిర్వహణను గాలికి వదిలేశారని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. ఈ ఉప్పల్ స్కైవాక్ కోసం రూ.30 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. దీనిని 2023 చివర్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. బస్ స్టేషన్, మెట్రో రైల్వేస్టేషన్, ప్రధాన రహదారిని కలుపుతూ స్కైవాక్ను నిర్మించారు. రోడ్డు దాటే పాదచారుల ప్రమాదాలు తగ్గించడం, మెట్రో, బస్ అనుసంధానం చేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం. రోజూ 20 నుంచి 30 వేల మంది ఈ స్కైవాక్ను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇందులోని నిర్వహణ లోపాల కారణంగా పాదచారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అన్నివైపులా కలిపి మొత్తం 8 లిఫ్టులు ఉన్నాయి. ఒక్కో లిఫ్టులో 15 నుంచి 16 మంది వెళ్లేలా డిజైన్ చేశారు.
పాదచారులకు ప్రాణ సంకటంగా మారిన స్కైవాక్ : రాత్రి సమయాల్లో ఎవరైనా లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుపోతే నరకయాతన తప్పడం లేదు. లిఫ్ట్ ఆగిపోతే ఎలాంటి పవర్ బ్యాకప్ ఉండటం లేదు. అత్యవసర సమయాల్లో టెక్నీషియన్ రావడానికి 2 గంటల సమయం పడుతుంది. తాజాగా ఓ యువకుడు లిఫ్ట్లోనే ఉండిపోయారు. అక్కడ పేర్కొన్న అత్యవసర నంబర్లకు సమాచారం అందించినప్పటికీ ఫలితం ఏమీ లేదు. చివరికి సమాచారం అందుకున్న సంబంధిత టెక్నీషియన్ స్కైవాక్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా ఆలస్యం జరిగింది. ఆ యువకుడు బయటపడి కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు. తను హార్ట్ పేషెంట్నని బాధపడ్డాడు. ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఎలా అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ ఇదే లిఫ్ట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే ఎలా అంటూ ఆందోళన చెందాడు.
శుభ్రత లేని స్కైవాక్పై జారిపడుతున్నా : స్కైవాక్పై శుభ్రత, లైటింగ్ సరిగ్గా ఉండటం లేదని పాదచారులు వాపోతున్నారు. వర్షం పడినపుడు పైకప్పు నుంచి నీరు కారుతోంది. కొన్నిసార్లు స్కైవాక్ ఫ్లోర్ మీద జారిపడిపోతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో కొన్నిచోట్ల లైట్లు ఆఫ్లో ఉంటున్నాయి. సీసీ కెమెరాలున్నప్పటికీ మానిటరింగ్ సరిగ్గా లేదని పలువురు చెబుతున్నారు. మహిళలు రాత్రి సమయాల్లో ఒంటరిగా వెళ్లాలంటే భయపడుతున్నారు. హాకర్స్, బిచ్చగాళ్ల హడావుడి ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు. లిఫ్ట్ల మాదిరిగానే ఎస్కలేటర్లూ తరచుగా ఆగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికైనా అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
లిఫ్ట్ను వినియోగిస్తున్నపుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : లిఫ్ట్స్ డోర్స్ ఓపెన్ కాకముందే కొంతమంది వాటిని బలవంతంగా తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే అలా చేయడం ప్రమాదకరం.లిఫ్ట్స్లో వెలుతురు కోసం ఏర్పాటు చేసిన లైట్ల గురించి తెలియకుండా ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. అత్యవసర సమయంలో లిఫ్ట్ స్టాప్ బటన్ను ఉపయోగించాలి. లిఫ్ట్ అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతే ఎలాంటి కంగారు, టెన్షన్ పడకూడదు. వార్నింగ్ అలారం బటన్ను నొక్కితే క్షణాల్లో బయటి నుంచి సహాయం అందుతుంది. కానీ బలవంతంగా లిఫ్ట్ తలుపులను తెరిచేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రయత్నాలు చేయకూడదు.
ఉప్పల్ స్కైవాక్ లిఫ్ట్లో చిక్కుకున్న యువకుడు - 2 గంటల పాటు నరకయాతన
ఉప్పల్ స్కైవాక్ లిఫ్ట్లో చిక్కుకున్న విద్యార్థులు - అరగంట పాటు శ్రమించి కాపాడిన ఫైర్ సిబ్బంది - Students Stuck in Skywalk Lift