నాసిరకంగా 'విద్యామిత్ర' కిట్లు - వారానికే పాడైపోయిన స్కూల్ బ్యాగులు
విద్యామిత్ర కిట్టులో నాణ్యత తీసికట్టు - లక్ష మందికి పైగా విద్యార్థులకు పంపిణీ - క్షేత్రస్థాయిలో బయటపడుతున్న లోపాలు - పిన్నీసులు పెట్టి వాడుకుంటున్న విద్యార్థులు - విద్యామిత్ర కిట్లపై తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 2:05 PM IST
Poor Quality of Vidya Mitra School Bags : ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల చదువుకు ప్రోత్సాహకంగా ప్రభుత్వం "డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ విద్యామిత్ర కిట్లు" అందిస్తోంది. అయితే ఈ కిట్టులో నాణ్యత లోపాలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటో తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థుల కోసం అందజేస్తున్న ఈ కిట్లలోని స్కూలు బ్యాగులు అత్యంత నాసిరకంగా ఉండటంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాగులు చేతికందిన వారం రోజులు కూడా కాకముందే చిరిగిపోతున్నాయి. అంతేగాక తక్కువ బరువుకే తెగిపోతున్నాయి.
జాప్యంతో పాటు నాణ్యత తీసికట్టు: ఈ ఏడాది పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం వల్ల మెటీరియల్ కొరత ఏర్పడి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బ్యాగుల పంపిణీలో తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారులు సకాలంలో వీటిని సరఫరా చేయలేక చేతులెత్తేశారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడుతుండటంతో విడతలవారీగా పంపిణీ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు.
ఈ విద్యామిత్ర కిట్టులో పాఠ్యపుస్తకాలు, రాత పుస్తకాలు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీతో పాటు 3 జతల ఏకరూప దుస్తులు, బూట్లు, రెండు జతల సాక్సులు, బెల్టు ఉంటాయి. అయితే అన్ని వస్తువులు ఉన్నా, వాటన్నింటినీ మోసే బ్యాగుల పరిస్థితి మాత్రం దారుణంగా మారింది. తక్కువ బరువుకే జిప్పులు ఊడిపోవడం, భుజాలకు తగిలించుకునే బెల్టులు తెగిపోతుండటంతో విద్యార్థులు లబోదిబోమంటున్నారు.
700 బ్యాగులు వెనక్కి: అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట మండలంలోని దాదాపు ప్రతి పాఠశాలలోనూ ఇదే పరిస్థితి దర్శనమిస్తోంది. కొత్త బ్యాగుల నుంచి దారాల పోగులు (పీచులు) ఊడి వస్తుండటం, కుట్లు ఊడిపోతుండటంతో నాణ్యత ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. పాఠశాలలకు బ్యాగులు అందిన రోజే ఈ లోపాలు బట్టబయలు కావడంతో, పాయకరావుపేట మండలం నుంచి ఏకంగా 700 నాసిరకం బ్యాగులను ఉపాధ్యాయులు, అధికారులు వెనక్కి పంపించేశారు. కొంతమంది విద్యార్థులు ఆ చిరిగిన బ్యాగులకే కుట్లు వేయించుకుని వాడుకుంటున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన విద్యామిత్ర కిట్ల నాణ్యతపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా నక్కపల్లి బాలికోన్నత పాఠశాల, ఉన్నత పాఠశాల, ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకిచ్చిన బ్యాగులు నెలరోజులకే జిప్పులు, హ్యాండిల్స్ చిరిగిపోతున్నాయి. కొందరు విద్యార్థులు ప్రత్యామ్నాయ బ్యాగులను తెచ్చుకుంటున్నారు. మరికొందరు వీటికి పిన్నీసులు పెట్టి, కుట్లు వేసి వాడుకుంటున్నారు. వీటి తీరు చూసి ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు విస్తుపోతున్నారు. అనకాపల్లిలో విద్యార్థులకు అందజేసిన బ్యాగులు నెలరోజులకే రూపు మారిపోయాయి.
వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం: 1,396 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో లక్షకు పైగా విద్యార్థుల కోసం సుమారు రూ.2,279 చొప్పున కిట్టు ఖర్చు చేసినా, నాసిరకం వస్తువులు అందాయని తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నాణ్యత లోపం ఉంటే వెనక్కి తీసుకుంటామని, పుస్తకాల బరువు వల్ల కూడా బ్యాగులు పాడవుతున్నాయని సమగ్ర శిక్షాభియాన్ ఏపీసీ శ్రీరాములు తెలిపారు.
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