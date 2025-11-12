జీడిపప్పు, కిస్మిస్ ఉండవు! - కానీ ఈ లడ్డూల ధర రూ.20కి పైనే
వేములవాడ, ధర్మపురి, కొండగట్టు వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో నాణ్యత లేని ప్రసాదం - రుచి, శుచి, నాణ్యత, పరిమాణం విషయంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న తేడాలు - ఆవేదన చెందుతున్న భక్తులు
Published : November 12, 2025 at 1:52 PM IST
Poor Quality Laddu Prasadam in Temples : చాలా మంది దూర ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవడానికి కుటుంబ సమేతంగా వెళుతుంటారు. ముఖ్యంగా వేములవాడ, యాదాద్రి, భద్రాచలం, ధర్మపురి, కొండగట్టు దేవస్థానాలకు ఎక్కువ మంది వెళుతుంటారు. తమ ఇష్ట దైవాన్ని దర్శించుకున్న ఆనందంలో ప్రసాదం తినాలని అనుకుంటారు. అబ్బ అప్పుడు ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు లడ్డూ ప్రసాదం చాలా టేస్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఓ మూడు లడ్డులు తినడానికి, అందరికీ పంచడానికి ఇంకొన్ని లడ్డూలు తీసుకెళ్లాలని కొంటాడు. అప్పుడు ఆ లడ్డూనూ తినడానికి చూస్తే గతంలో ఉన్నట్టు రుచి, సువాసన రాలేదు. ఇంకా నాణ్యత తప్పి, లడ్డూ సైజు కూడా తగ్గింది. ఇదేంటి స్వామి! దర్శనానికి వచ్చి ప్రసాదం తినాలంటే క్వాలిటీ లేదంటా అంటూ వాపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
వేములవాడ, ధర్మపురి, కొండగట్టు పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. రోజుకు సగటున 3 వేలు, అదే శని, ఆదివారాల్లో అయితే 4 వేలకుపైగా భక్తులు లడ్డూలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొన్ని నెలల కిందట తిరుమలలో లడ్డూ నాణ్యత విషయంలో దుమారం చెలరేగిన తర్వాత ఇక్కడ లడ్డు తయారీకి వాడే నెయ్యిని మార్చారు.
- వేములవాడ రాజన్న ప్రసాదం లడ్డూలో కిస్మిస్, కాజు, ఇలాచీల జాడ తక్కువగానే కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ లడ్డు ధర మాత్రం రూ.20. కొన్నిసార్లు అప్పటికప్పుడు తయారు చేస్తూ కౌంటర్లకు తెస్తుండటంతో చేతికి చేరే లోపు విరిగిపోతుంది.
- ఇక కొండగట్టు అంజన్న ప్రసాదం విషయానికొస్తే ఈ లడ్డూలోనూ ఘుమఘుమలు కరవయ్యాయి. కాజు, కిస్మిస్ల ఆనవాళ్లు అయిదారు లడ్డూల్లో వెతికితే అవి ఒక్కదానిలో మాత్రమే దొరుకుతాయి. రుచి కూడా గతంలోలా లేదు. ఇక ధర మాత్రం రూ.25 లడ్డూ పట్టుకోగానే విచ్చుకుపోతోందని భక్తులు వాపోతున్నారు.
- ధర్మపురి లక్ష్మీనరసింహాస్వామి దేవాలయంలోని లడ్డూ ప్రసాదం సువాసన గతంలోలా ముక్కుపుటాలను తాకట్లేదు. నాణ్యత విషయంలోనూ స్పష్టమైన తేడా ఉందని భక్తులు పేర్కొంటున్నారు. రూ.20 వసూలు చేస్తున్నా దానికి తగిన విధంగా రుచి ఉండటం లేదు.
నాణ్యత, పరిమాణం ఎక్కడ? : లడ్డూలో రుచి, శుచి, నాణ్యత, పరిమాణం విషయంలో స్పష్టంగా తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సరఫరా అయ్యే నెయ్యిని కిలోకు రూ.609 ధరతో ఆలయాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. గతంలో వాడే నెయ్యికి రూ.621 చెల్లించేవారు. 100 కిలోల లడ్డూ తయారీకి విధిగా 7 కిలోల నెయ్యిని ఉపయోగించాలి. కానీ ఇంతకన్నా తక్కువ వాడుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
20 కిలోల చక్కెర, 700 గ్రాముల కాజు, 750 గ్రాముల కిస్మిస్లు, 100 గ్రాముల యాలకులు, 10 గ్రాముల కర్పూరం, 10 గ్రాముల జాజికాయ, 500 గ్రాముల మిశ్రి వేయాలి. కానీ యాలకుల ధర పెరగడంతో వాటి వినియోగం తగ్గుతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. దీంతో మునుపటి సువాసన, రుచి కనపడటం లేదు. కేవలం లడ్డూ విక్రయాల ద్వారా ఈ మూడు ఆలయాల్లో సంవత్సరానికి రూ.6 కోట్లకుపైగా ఆదాయం వస్తుంది. వీటిన్నింటిని తగినట్లుగా నాణ్యతపై దృష్టి సారిస్తే భక్తులకు మేలు జరగనుంది.
ఫిర్యాదులు రాలేదు : లడ్డూ ప్రసాదాల నాణ్యత విషయమై ధర్మపురి, కొండగట్టు ఆలయాల ఈవోలు సంకటాల శ్రీనివాస్, శ్రీకాంతరావులతో మాట్లాడగా ప్రసాదాల తయారీలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు భక్తుల నుంచి తమకెలాంటి ఫిర్యాదులు రాలేదన్నారు. రుచి, సువాసన, విషయం పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
విప్ప పువ్వుతో లడ్డూ, బర్ఫీలు - సరికొత్త ప్రయోగాలకు అడవి బిడ్డలు శ్రీకారం
కొండగట్టు అంజన్న భక్తులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - ఆలయంలో పెరిగిన టిక్కెట్ల ధరలు