ETV Bharat / state

పెట్టింది తినండి, లేకుంటే గొడవే - సర్కార్ ఆసుపత్రుల్లో రోగుల కష్టాలు ఎప్పటికి తీరేనో!

గాంధీ, ఉస్మానియాలో రోగుల అవస్థలు - కాంట్రాక్ట్​ ముగిసినా కొత్త టెండర్ల ఆచూకీ లేదు - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భోజన లెక్కలు - కొనసాగుతున్న పాత గుత్తేదారులు

Poor FOOD QUALITY IN GOVT HOSPITALS
Poor FOOD QUALITY IN GOVT HOSPITALS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Poor Food quality In Govt Hospitals : ఆసుపత్రుల్లో చేరిన రోగులకు నాణ్యమైన ఆహారం అందించటం యాజమాన్యం బాధ్యత. కానీ ఇటీవల పలు సర్కారు ఆసుపత్రుల్లో ఆహార నాణ్యత లోపిస్తుంది. వంట చేసే వారి కాంట్రాక్టు గడువు ముగిసినా వారినే కొనసాగిస్తుండటం అలాగే వారి బకాయిలు సకాలంలో చెల్లించక పోవటంతో ఆ ప్రభావం ఆహారంపై పడుతోంది. దీంతో ఆసుపత్రిలో అందించే ఆహారం నాణ్యంగా లేదని రోగులు వాపోతున్నారు.

చీఫ్​ డైటీషియన్ల కరవు : ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల్లో చీఫ్​ డైటీషియన్లు కరవయ్యారు. దీంతో ఆహార పరిశీలన అరకొరగా సాగుతోంది. ఫలితంగా పోషకాలు లేని ఆహారం రోగులకు అందుతుంది. గాంధీ ఆసుపత్రిలో వంట చేసేవారి గడువు ముగిసి ఏడాది అవుతుంది. అయినా కొత్తగా టెండర్లు వేయటం లేదు. రోగులకు అందించే భోజనం కింద ఒక్కో రోగికి రూ. 80 అలాగే వైద్యునికైతే రూ. 160 ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేస్తోంది.

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భోజన లెక్కలు : ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల్లో ఒక్కోసారి 500-600 మందికి ఆహారం పంపిణీ చేస్తుంటారు. అయితే చాలామంది మధ్యాహ్న సమయంలో డిశ్చార్జి అవుతుంటారు. అయినా కూడా వారి పేరును రాత్రి అందించే భోజనం లెక్కలో చూపిస్తుంటారు. దీంతో నిబంధనల మేరకు రోగులకు ఆహార పంపిణీ జరగటం లేదు. తక్కువ మందికి వండి ఎక్కువమంది ఉన్నట్లు లెక్కలు రాయటం అదేపనిగా జరుగుతోంది.

గతంలో ఎర్రగడ్డలో అక్రమాలు : ఇలాంటి అక్రమాలు గతంలో ఎర్రగడ్డలోని ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలోనూ చోటు చేసుకున్నాయి. అనుమానం వచ్చి వైద్య ఆరోగ్యశాఖ విచారణకు ఆదేశించడంతో ఆ అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిజానికి కిడ్నీ, క్యాన్సర్​, గర్భిణులు, కాలేయ బాధితులు, బాలింతలకు ప్రత్యేక డైట్​ అందించాలి. కానీ అది కూడా సరిగా అందించట్లేదు. నీళ్లలా సాంబారు, మజ్జిగ పోస్తున్నారని, అధికారులు దృష్టిపెట్టాలని కోరుతున్నారు.

రోగులకు అందించే మెనూ ఇలా :

  • ఉదయం టిఫిన్​ను 7.30 నుంచి 8.30 గంటల మధ్య పెట్టాలి. అందులో పొంగల్​, ఉప్మా, కిచిడి, ఇడ్లీ, సాంబారు వంటి అల్పహారం అందివ్వాలి. అలాగే కప్పు టీ లేదా 100 ఎంఎల్​ పాలు ఇస్తారు. ఉడికించిన గుడ్డును ఒకటి ప్రతిరోజూ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి.
  • మధ్యాహ్న భోజనం 12 నుంచి 1 వరకు అందించాలి. అందులో అన్నం లేదా 8 పుల్కాలు వాటితో పాటు వెజ్​ కర్రీ ఒకటి అలాగే ఆకుకూర పప్పు, సాంబారు ఉంటుంది. వీటితోపాటు ఉడికించిన గుడ్డు ఒకటి. అరటిపండు, పెరుగు ఇవ్వాలి.
  • రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటలలోపు అన్నం/6 పుల్కాలు, కర్రీ, పప్పు, సాంబారు ఉడికించిన గుడ్డు, పెరుగు, అరటిపండు అందిస్తారు.

రుచిలేని వంటకాలు, ముద్దలుగా అన్నం : ఇటీవల దేవరకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రిలోనూ ఇదే తరహాలో జరిగింది. ఆ ఆసుపత్రిలో ఏ అధికారి పర్యవేక్షణ లేకపోవటంతో అక్కడి గుత్తేదారులు ఆడిందే ఆట అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు రోగులకు, బాలింతలకు అందించే ఆహారం ముద్దలుగా అన్నం, రుచిలేని కూరలు, నీళ్ల సాంబారు, పల్చని పాలు, కరవైన గుడ్లు. ఇది అక్కడి మెనూ తీరు. నిజానికి ఏ ఆసుపత్రిలోనైనా ముందుగా సంబంధిత వైద్యుడు రుచి చూశాకే ఆ భోజనాన్ని రోగులకు అందిస్తారు. కానీ దీంట్లో అందుకు భిన్నంగా జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎప్పుడు ఏం అవుతుందోనని రోగులు కంగారు పడిపోతున్నారు.

ముద్దలుగా అన్నం, రుచిలేని కూరలు, నీళ్ల సాంబారు - ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్టర్ ఇష్టారాజ్యం

రాష్ట్రంలో తిండికి తిప్పలు పడుతున్న మెడికోలు - నాణ్యమైన ఆహారానికి అవస్థలు

TAGGED:

FOOD QUALITY IN GOVT HOSPITALS
LOW FOOD QUALITY IN GOVT HOSPITALS
DIET MENU IN GOVT HOSPITALS
ఆసుపత్రుల్లో తగ్గుతున్న ఆహార నాణ్యత
LACK OF FOOD QUALITY IN HOSPITALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.