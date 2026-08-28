రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కుటుంబం - ఎయిమ్స్లో సీటు సాధించిన కూలీ కొడుకు
నీట్ పరీక్షలో సత్తాచాటిన యువకుడు - ఆల్ ఇండియా 856వ ర్యాంకు కైవసం - 720కి 661 స్కోర్ సాధించిన సిద్ధార్థ - రోజుకు 15 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 1:55 PM IST
Poor Student secures AIIMS MBBS Seat : నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ నిరుపేద యువకుడు అద్భుతం సృష్టించాడు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని కుటుంబం నుంచి వచ్చి జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటాడు. తండ్రి సెంట్రింగ్ కూలీ కాగా, తల్లి ఆయనకు సాయంగా వెళ్లే శ్రమజీవి. ప్రతిరోజూ కష్టపడితేనే ఆ ఇంట్లో పొయ్యి వెలుగుతుంది. అలాంటి పేదరికంలో పుట్టి, ఎన్నో అడ్డంకులను అధిగమించి ఆకాశమే హద్దుగా రాణించాడు. చదువుకోని తల్లిదండ్రులు నేర్పిన బతుకు పాఠాలతో డాక్టర్ కావాలన్న కలను నిజం చేసుకుని నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు ఈ నెల్లూరు కుర్రాడు సిద్ధార్థ.
కష్టాలను కళ్లారా చూసి : నెల్లూరు నగర శివారులోని నక్కలగుంట కాలనీకి చెందిన సిద్దయ్య, పరిమళ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు. సిద్దయ్య ఇళ్ల నిర్మాణంలో సెంట్రింగ్ కూలీగా పనిచేస్తుండగా, భార్య పరిమళ ఆయనకు సాయంగా వెళ్తుంటుంది. ఇద్దరూ ఏమాత్రం చదువుకోలేదు. అయితే, తాము పడుతున్న కష్టాలు తమ పిల్లలు పడకూడదని ఆ తల్లిదండ్రులు భావించారు. బాగా చదువుకుంటేనే పేదరికం పోతుందని పిల్లలకు నూరిపోశారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో పెద్దమ్మాయి డిగ్రీ పూర్తి చేసి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతోంది. రెండో కుమారుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు. చిన్న కుమారుడు సిద్ధార్థ చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో చురుకుగా ఉండేవాడు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే విద్యాభ్యాసం చేశాడు.
వ్యసనాలకు దూరంగా : నక్కలగుంట కాలనీలో సరైన వసతులు లేకున్నా, సిద్ధార్థ ఎప్పుడూ కుంగిపోలేదు. చుట్టుపక్కల ఉండే చెడు వ్యసనాలకు ఏమాత్రం ఆకర్షితుడు కాలేదు. అప్పుడప్పుడు తండ్రితో కలిసి సెంట్రింగ్ కూలి పనికి కూడా వెళ్లేవాడు. తల్లిదండ్రుల కష్టం చూసి, చదువే ఆయుధంగా పేదరికాన్ని జయించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నవోదయ విద్యార్థి అయిన సిద్ధార్థ, ఉదయగిరి ప్రభుత్వ గురుకుల పాఠశాలలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు. చదువులో ఎప్పుడూ ముందుంటూ స్టేట్ ర్యాంకులు సైతం సాధించాడు.
డాక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యంతో రోజుకు 15 గంటల పాటు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాడు సిద్ధార్థ. ఆ కఠోర శ్రమకు తగ్గ ఫలితం దక్కింది. ఇటీవల విడుదలైన నీట్ ఫలితాల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచాడు. 720 మార్కులకు గాను 661 మార్కులు సాధించాడు. అఖిల భారత స్థాయిలో 856వ ర్యాంకు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ అత్యుత్తమ ర్యాంకుతో ప్రతిష్టాత్మక 'ఎయిమ్స్' లో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించాడు. చదువుకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా మార్చేయవచ్చని నిరూపిస్తూ, నేటి జెన్-జీ తరానికి రోల్ మోడల్గా నిలిచాడు సిద్ధార్థ. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధికి ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.
"మా నాన్న సెంట్రింగ్ కూలీ. అమ్మ కూడా నాన్నతో పాటే పనికి వెళ్తుంది. వాళ్లు రోజూ పడే కష్టం చూసి నేను బాగా చదువుకోవాలి అనుకున్నాను. అప్పుడప్పుడు నేను కూడా నాన్నతో పనికి వెళ్లేవాడిని. రోజుకు 15 గంటలకు పైగా నీట్ కోసం కష్టపడి చదివాను. ఇప్పుడు ఎయిమ్స్లో సీటు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. పేదరికంలో ఉన్నా కష్టపడి చదివితే ఏదైనా సాధించవచ్చని నమ్మాను. మంచి డాక్టర్ అయి పేదలకు సేవ చేయడమే నా లక్ష్యం."-సిద్ధార్థ, నీట్ ర్యాంకర్
"మేము చదువుకోలేదు. కూలి పనులు చేసుకుని బతుకుతున్నాం. మా కష్టాలు మా పిల్లలకు రాకూడదని వాళ్లను బాగా చదివించాలనుకున్నాం. వాళ్లకు ఎప్పుడూ అదే చెప్పేదాన్ని. కష్టపడి చదివితే భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ధైర్యం చెప్పేవాళ్లం. మా చిన్నోడు సిద్ధార్థ మొదటి నుంచి బాగా చదివేవాడు. ఇప్పుడు పెద్ద డాక్టర్ చదువుకు ఎంపిక కావడం మాకు మాటల్లో చెప్పలేనంత సంతోషంగా ఉంది."-పరిమళ, సిద్ధార్థ తల్లి
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