ఆ 4 నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఈ-లాటరీ
Lottery for Indiramma Houses: పూరి గుడిసె లేని తెలంగాణే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. నాంపల్లి గృహకల్ప కార్యాలయంలో 4 నియోజకవర్గాలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ఈ-లాటరీని ప్రారంభించారు.
Published : November 3, 2026 at 4:57 PM IST
హైదరాబాద్ నాంపల్లి గృహకల్ప కార్యాలయంలో 4 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులపై ఈ- లాటరీని హైదరాబాద్ ఇంచార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్ క్యూర్ ఏరియాకి సంబంధించి గోషామహల్, చాంద్రాయణ గుట్ట, ఎల్బీనగర్, ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్, హౌసింగ్ ఎండీ గౌతమ్, ఇతర ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ-లక్కీ డ్రా విధానం ద్వారా ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు మంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఉపాధి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఇల్లు
ప్రజా ప్రభుత్వంలో నియోజకవర్గానికి 5,500 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వడం జరిగిందని, మొదటి దశలో 3,500 ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రెండో దశలో 2 వేల ఇళ్లు మంజూరు చేశామని మంత్రి వెల్లడించారు. చాలా వరకు మొదటి దశ ఇల్లు పూర్తయ్యాయని, ఫేజ్ మ్యానర్లో వారికి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు. గతంలో ఉపాధి ఒక దగ్గర ఉంటే, ఇల్లు ఒక దగ్గర ఉండేదని, ఈ ఇళ్లలోనూ ఉండే పరిస్థితి లేకుండా ఉండేదన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి రావొద్దనే ఉపాధి ఎక్కడ ఉంటే ఇల్లు అక్కడే ఉండాలని నిర్ణయించామన్నారు.
"గుడిసెలు లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పార్టీ, కుల, మత సంబంధం లేకుండా, అందరికీ ఈ ఇళ్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం. మధ్యలో కట్టుకొని ఆపుకున్న వారికి, కొత్తగా ఇళ్లు లేని పేదలకు ఇవి వర్తిస్తాయి. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ సమస్య, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ తేడా కారణంగా నియోజక వర్గాల్లోనే స్థలాలు ఉన్నవారికే ఆ స్థలంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. అర్హులైన పేదలందరికీ, ముఖ్యంగా సొంత స్థలం ఉండి ఇళ్లు కట్టుకోవాలనుకునే వారికి, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది" - పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
కొత్త పేర్లు నమోదు చేసుకోండి
హైదరాబాద్లో స్థలాలు లేకపోవడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి అత్యంత విలువైన స్థలాన్ని ఇచ్చి అత్యాధునిక ఇల్లు నిర్మించడం జరుగుతుందని మంత్రి తెలిపారు. త్వరలోనే ఇళ్ల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేయడం జరుగుతుందన్నారు. అర్హత ఉన్న వారు రేషన్ కార్డులు లేని వారిని ప్రభుత్వం అందిస్తుందని కొత్త వారు పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని కోరారు.
ఆరోగ్య శ్రీని 5-10 లక్షలకు పెంచుకున్నామని, సున్నా వడ్డీ ఋణాలు అందిస్తున్నామని, 10 లక్షల వరకు వడ్డీలేని రుణాలు అందిస్తున్నామని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్లో మహిళా సంఘాలు సభ్యత్వం తక్కువగా ఉందని, మహిళలు మహిళా సంఘాల్లో చేరాలని కోరారు. ఎల్1 కింద స్థలం ఉండి ఇల్లు కట్టుకునే వారికి కూడా త్వరలోనే ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని, వారు 2 వేల మంది ఉన్నారని వెల్లడించారు.
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