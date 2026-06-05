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కొత్తగా సవరించిన భూ విలువలు నేటి నుంచి అమల్లోకి - ప్రభుత్వానికి రూ.1400 కోట్ల అదనపు ఆదాయం

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎకరానికి కనీసం రూ. 2 లక్షల 75 వేలు - శేరిలింగంపల్లి, రాజేందర్ నగర్, ఖాజాగూడ వంటి ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ధరలు - మొత్తం సుమారు 50 నుంచి వందశాతం పెంపు

రాష్ట్రంలో భూ సవరణ విలువలు నేటి నుంచి అమలులోకి
LATEST LAND MARKET VALUES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 9:22 AM IST

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Ponguleti Srinivasreddy On Land Values : భూముల మార్కెట్ విలువలు సవరించడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ.1400 కోట్ల అదనపు ఆదాయం వస్తుందని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పారు. మార్కెట్ విలువల పెంపుపై అవసరమైతే సమీక్షిస్తామని తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను పెంచే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు కేంద్రం ప్రభుత్వం ఇంకా నిధులు ఇవ్వలేదని మరో 15 రోజులు వేచి చూసి లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచే చివరి బిల్లు చెల్లిస్తామన్నారు. ఫ్యూచర్‌సిటీని రద్దు చేయడం ఎవరితోనూ సాధ్యం కాదని పొంగులేటి తేల్చిచెప్పారు.

గరిష్ఠ ధరలపై సమీక్ష : సవరించిన భూముల విలువలు నేటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయమని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి వెల్లడించారు. మార్కెట్ విలువల సవరణపై అభ్యంతరాలు, అనుమానాలు, ఫిర్యాదు చేయవచ్చన్నారు. గరిష్ట ధరలపై అవసరమైతే సమీక్షిస్తామని సచివాలయంలో మీడియా చిట్‌చాట్‌లో చెప్పారు. రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలను పెంచే ఆలోచన ఏమాత్రం లేదని మంత్రి స్పష్టంచేశారు. బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం సుమారు 6 నుంచి ఏడున్నర శాతానికి పెంచిందని ఆరోపించారు. భూముల విలువలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సవరించామని తెలిపారు. అక్రమాలకు అవకాశం ఉండకూడదని సబ్ రిజిస్ట్రార్‌ల అధికారాలను వీలైనంత వరకు కుదించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.

కనిష్ఠం రూ.2,75,000 : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూముల విలువ ఎకరానికి కనీసం రూ. 2,75,000 గా నిర్ణయించామన్నారు. హైదరాబాద్‌లో శేరిలింగంపల్లి, రాజేందర్ నగర్, ఖాజాగూడ వంటి ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా పెంచినట్లు చెప్పారు. మార్కెట్ విలువలు పెంచడం వల్ల భూ సేకరణ సమయాల్లో ప్రభుత్వంపై భారం పడుతుందని, అయితే రైతులకు మేలు జరుగుతుందన్నారు. మొత్తం మీద సుమారు 50 నుంచి వంద శాతం పెరిగాయని, ఫలితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ.1400 కోట్లు అదనంగా వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పారు. రెవెన్యూలో తెలంగాణను మిగతా రాష్ట్రాలు మోడల్‌గా తీసుకుంటున్నాయని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పారు.

ప్రతి డాక్యుమెంట్​ డిజిటలైజేషన్​ : బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలో అసైన్డ్ భూములకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయని తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిషేధిత జాబితాలో పెట్టామన్నారు. భూములకు సంబంధించిన ప్రతి డాక్యుమెంట్‌ను డిజిటలైజేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. ఏడాదిన్నరలో రాష్ట్రంలో సుమారు 90 శాతం భూములను సర్వే చేయనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

ఇప్పటి వరకు 3,500 రెవెన్యూ ఫైళ్లు క్లియర్​ : తనకు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఇచ్చినా పనిచేస్తానని ప్రత్యేకంగా ఏదీ కోరుకోనని పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. మంత్రిగా చట్టప్రకారం పనిచేస్తానని ఏ ఫైల్‌పై గుడ్డిగా సంతకం పెట్టలేదన్నారు. ఏసీబీకి చిక్కిన రెవెన్యూ సిబ్బందిపై గత ప్రభుత్వంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని, విచారణ జరగకుండా తప్పు చేసిన వారిని తప్పించే ప్రయత్నం చేశారని మంత్రి ఆరోపించారు. తాను రెవెన్యూ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 3,500 ఫైళ్లను క్లియర్ చేసి తప్పు చేసిన వారికి శిక్ష పడేలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఎవర్ని ఉపేక్షించలేదని స్పష్టం చేశారు. శాసనమండలిలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు పదేళ్లపాటు ఆనాటి ప్రభుత్వంలో కనీసం జవాబులు ఇవ్వలేదని ఇటీవల ఆ ఫైళ్లన్నీ క్లియర్ చేశామన్నారు.

ఫ్యూచర్​ సిటీని ఎవరూ రద్దుచేయలేరు : ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దుచేయడం ఎవరికీ సాధ్యంకాదని మంత్రి తెలిపారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో భూములను ఉచితంగా ఇవ్వడం లేదని ఒకవేళ రద్దు చేస్తే ప్రభుత్వం భారీగా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని అది సాధ్యమయ్యే పనికాదన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మొదటి విడత విజయవంతమైందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. పథకం నియమ నిబంధనలపై ప్రారంభంలో ఎన్ని ఒత్తిళ్లు వచ్చినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గలేదని అది సత్ఫలితాలు ఇచ్చిందన్నారు. ఇందిరమ్మ పథకంలో కేంద్ర నుంచి నిధులు ఇంకా రాలేదని మరో 15 రోజులు చూసి లబ్ధిదారులకు రావల్సిన చివరి బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుందన్నారు.

భూముల ధరలు పెంచిన ప్రభుత్వం - జూన్ 5 నుంచి అమలు

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