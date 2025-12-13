పొందూరు ఖాదీకి ‘రాజముద్ర’ - అధికారికంగా 'జీఐ' ట్యాగ్ మంజూరు
ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు - ఇది నేతన్నల విజయం అని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 5:26 PM IST
Ponduru Khadi in Srikakulam Officially Receives GI Tag: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఖ్యాతి మరోసారి విశ్వవ్యాప్తమైంది. ప్రసిద్ధ పొందూరు ఖాదీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'భౌగోళిక సూచిక' (జీఐ) ట్యాగ్ అధికారికంగా లభించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు 'ఎక్స్' వేదికగా వీడియో విడుదల చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నో ఏళ్ల కల ఇప్పుడు సాకారమైందని, సిక్కోలు నేతన్నల కళా నైపుణ్యానికి దక్కిన చారిత్రక గుర్తింపు ఇది అని ఆయన అభివర్ణించారు.
ఎలైట్ లిస్టులో పొందూరు: ఈ గుర్తింపుతో రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ఉత్పత్తుల సరసన పొందూరు ఖాదీ చేరింది. ఇప్పటికే ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుపతి లడ్డూ, కొండపల్లి బొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణ జాబితాలో ఇప్పుడు పొందూరు ఖాదీకి చోటు దక్కింది. తరతరాలుగా ఈ కళను నమ్ముకుని బతుకుతున్న చేనేత కార్మికులకు ఈ గుర్తింపు కొత్త ఊపిరిని పోయనుంది. ఇది వారి స్థిరమైన అభివృద్ధికి దారి చూపిస్తుందని మంత్రి తెలిపారు.
నాలుగేళ్ల అవిశ్రాంత కృషి: ఈ గుర్తింపు రాత్రికి రాత్రే రాలేదు. దీని వెనుక మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడి నాలుగేళ్ల శ్రమ ఉంది. ఎంపీగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆయన దీనిపై పరిశోధన చేశారు. 2021లో జాతీయ చేనేత దినోత్సవం నాడు దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. 2022లో కేవీఐసీ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయింది. పార్లమెంటులో ‘రూల్ 377’ కింద కూడా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. అధికారులతో నిరంతరం మాట్లాడుతూ, చివరికి కేంద్రం ద్వారా అధికారికంగా జీఐ ట్యాగ్ దక్కేలా చేశారు.
అభివృద్ధికి బాటలు: జీఐ ట్యాగ్ రావడమే ఆరంభమని, మున్ముందు చాలా అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ప్రధాని మోదీ ‘వోకల్ ఫర్ లోకల్’ స్ఫూర్తితో, సీఎం చంద్రబాబు సహకారంతో ఈ కళను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో నేతన్నలకు సబ్సిడీలు, కొత్త యంత్రాలు, డిజైన్ల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పొందూరు ఖాదీని ఒక బ్రాండ్గా మారుస్తామని తెలిపారు.
అసలు 'జీఐ ట్యాగ్' అంటే ఏంటి?: జీఐ ట్యాగ్ అంటే 'జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్' లేదా భౌగోళిక సూచిక. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోనే ఉత్పత్తి అవుతూ, ఆ ప్రాంతానికే పరిమితమైన ప్రత్యేక లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఈ ట్యాగ్ ఇస్తారు. ఇది ఒక రకమైన 'మేధో సంపత్తి హక్కు'. ఈ ట్యాగ్ రావడం వల్ల ఆ పేరుతో ఇతరులు నకిలీ వస్తువులను తయారు చేసి అమ్మలేరు. దీనివల్ల అసలైన ఉత్పత్తిదారులకు చట్టపరమైన రక్షణ లభిస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆ వస్తువుకు మంచి ధర, గిరాకీ ఏర్పడుతుంది.
పొందూరు ఖాదీ ప్రత్యేకత: శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరులో తయారయ్యే ఈ ఖాదీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది. స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ సమయంలో మహాత్మా గాంధీజీ పొందూరు ఖాదీని ఎంతగానో ఇష్టపడ్డారు. తాను ధరించే వస్త్రాల కోసం ఇక్కడి నుంచే ఖాదీని తెప్పించుకునేవారు. ఇది యంత్రాలతో తయారు చేసేది కాదు. పూర్తిగా చేతితోనే వడికిన దారంతో నేస్తారు. కొండ పత్తి (ఎర్ర పత్తి) అనే ప్రత్యేకమైన పత్తిని ఉపయోగించి, చేప దవడ ఎముకతో శుభ్రం చేసి మరీ ఈ దారాన్ని తీస్తారు. ఇంతటి సున్నితమైన, అందమైన ఖాదీ దేశంలో మరెక్కడా దొరకదు.
"ఈ విజయం మా చేనేత కార్మికులకే అంకితం. ఇవి కేవలం బట్టలు కాదు, మన సంస్కృతి, మన చరిత్ర. ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా ఈ కళను కాపాడుకున్న కార్మికుల ఓర్పు, కళాత్మకతే శ్రీకాకుళాన్ని గర్వంగా నిలబెట్టాయి. ఇది కొత్త అధ్యాయం. మీ ప్రతి అడుగులో నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను." - కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి
