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'శక్తి'తో బీటెక్ చదివే అవకాశం కోల్పోతున్నాం! - జీవో నం.97 రద్దు చేయాలని పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల ఆందోళన

పాలిటెక్నిక్ విద్యలో శక్తి విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థుల ఆందోళన - నేరుగా బీటెక్ చదివే అవకాశం కోల్పోతామని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు - జీవో నం 97ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్

Polytechnic Students Protest Over Shakti Merger
Polytechnic Students Protest Over Shakti Merger (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 3:51 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 4:56 PM IST

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Polytechnic Students Protest Over Shakti Merger : శక్తి స్కీం పేరుతో పాలిటెక్నిక్ విద్యను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విలీనం చేయడాన్ని నిరసిస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు ఆందోళనలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో తమ భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని, జీవో నెంబర్ 97ను వెంటనే రద్దు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. విలీన ప్రక్రియతో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు బీటెక్​లో చేరే లేటరల్ ఎంట్రీ విధానానికి స్వస్తి పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ నగరంలోని రాయదుర్గం మాసబ్ ట్యాంక్‌, లెదర్ టెక్నాలజీ కళాశాల, సికింద్రాబాద్‌, రామాంతాపూర్ సహా నగరంలోని ఇతర పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఎదుట విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.

విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, సాంకేతిక విద్యానిపుణులతో విస్తృతంగా చర్చించకుండా ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో వేలాది మంది విద్యార్థుల ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని వారు వాపోయారు. పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను యథావిధిగా సాంకేతిక విద్యాశాఖ పరిధిలోనే కొనసాగించాలని కోరారు.

పాలిటెక్నిక్ విద్యలో శక్తి విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థుల ఆందోళన (ETV Bharat)

శక్తి రద్దుకు డిమాండ్ : శక్తి విధానాన్ని తీసుకురావడాన్ని నిరసిస్తూ మాసబ్​ట్యాంక్​ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. డిప్లొమా చదివే విద్యార్థులకు శక్తి విధానం అమలు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఉన్నత చదువులు చదివేందుకు ఆస్కారం ఉండదని, చిన్న ఉద్యోగాలకే తాము పరిమితమయ్యే పరిస్థితి నెలకొంటుందని విద్యార్థులు వాపోయారు.

జీవో నంబర్​ 97పై పోరాటం : జీవో-97ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాయదుర్గంలోని ప్రభుత్వ లెదర్ టెక్నాలజీ కళాశాల వద్ద విద్యార్థులు భారీ ఆందోళన చేపట్టారు. కళాశాల ఎదుట సుమారు 200 మంది విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. "శక్తి డౌన్ డౌన్", "జీవో-97 రద్దు చేయాలి", "పాలిటెక్నిక్ విద్యను కాపాడాలి" అంటూ ఆందోళనకారులు పెద్దఎత్తున నినదించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల భవిష్యత్తులో వేలాది మంది విద్యార్థుల ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను పోలీసులు అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

"మమ్మల్ని(విద్యార్థులను)అడగకుండా వాళ్లకు వాళ్లే నిర్ణయం తీసుకుంటే మా చదువులు ఏమవ్వాలి. దీనివల్ల మాకు రెండు సంవత్సరాలు వృథా అవుతుంది. మొదట్లోనే ఈ విషయం చెప్పి ఉంటే మేము పాలిటెక్నిక్ చదివేవాళ్లం కాదు. పాలిటెక్నిక్ విద్యను శక్తిలో కలపద్దని కోరుతున్నాం. దీనివల్ల మేము తీవ్రంగా నష్టపోతాం"- పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థిని

పాలిటెక్నిక్ విద్యను పరిరక్షించాలి : ఈస్ట్ మారేడుపల్లిలో విద్యార్థుల ఆందోళనకు అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ మద్దతు ప్రకటించింది. పాలిటెక్నిక్ విద్య కేవలం నైపుణ్య శిక్షణకు పరిమితమైన వ్యవస్థ కాదని, పరిశ్రమలకు అవసరమైన సాంకేతిక నిపుణులను తయారు చేసే ప్రత్యేక సాంకేతిక విద్యా వ్యవస్థ అని అన్నారు.

"మాకు జీవో నంబర్ 97 వల్ల తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది. కొత్త విధానంతో మేం బీటెక్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. కేవలం డిప్లొమాతో ఉద్యోగంలో చేరితే ఒక లేబర్​కు ఇచ్చే శాలరీ ఇస్తారు. దాంతో మా కుటుంబాలను పోషించలేం. మాకు పెద్దపెద్ద లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఈ శక్తి స్కీంను వెంటనే ఆపేసి పాత విధానాన్నే అమలు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కోరుతున్నాం. కొత్త జీవోను రద్దు చేసేంతవరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తాం" - పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థి

కలెక్టర్ కార్యాలయం ముట్టడి : జీవో నెంబర్ 97ని వెంటనే రద్దు చేయాలంటూ డి.ఎస్.ఎఫ్.ఐ అధ్వర్యంలో పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు మహబూబాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంను ముట్టడించారు. విద్యార్థులు లోనికి వెళ్లకుండా పోలీసులు కలెక్టరేట్ గేట్లు మూసి వేసి భారీకేడ్లు పెట్టారు. విద్యార్థులను అడ్డుకోవడంతో వారి మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో పాలిటెక్నిక్ తమ భవిష్యత్తు ఆగమ్య గోచరంగా మారిందని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మేడ్చల్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థులు డివైఎఫ్​ఐ విద్యార్థి సంఘం నాయకుల ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు కళాశాల నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరి మేడ్చల్ బస్ డిపో వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు.

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Last Updated : August 19, 2026 at 4:56 PM IST

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POLYTECHNIC STUDENTS PROTEST IN TG
DIPLOMA STUDENTS ON SHAKTI SCHEME
POLYTECHNIC STUDENTS ON GO NO 97
పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల నిరసన
POLYTECHNIC STUDENTS PROTEST IN TG

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