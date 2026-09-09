రాయదుర్గంలో జీవో నం.97 రద్దు చేయాలంటూ పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల రాస్తారోకో - భారీగా స్తంభించిన ట్రాఫిక్
శక్తి స్కీమ్పై నిరసనలు కొనసాగిస్తున్న పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు - ఇవాళ రాయదుర్గంలోని లిడ్ క్యాప్ ఎదుట జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నా - ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం - నిరసన విరమింపజేసిన పోలీసులు
Published : September 9, 2026 at 10:52 PM IST
Polytechnic Students Protest In Rayadurgam : డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్(శక్తి) స్కీమ్ ద్వారా పాలిటెక్నిక్ విద్యను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విలీనం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థులు ఇవాళ రాయదుర్గంలో భారీ ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలు తమ భవిష్యత్తును ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ జీవో నం.97ను తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ విలీన ప్రక్రియ పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులను బీ.టెక్ కోర్సులలో చేరడానికి అనుమతించే లాటరల్ ఎంట్రీ విధానానికి స్వస్తి పలుకుతుందని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు రాయదుర్గంలోని లిడ్క్యాప్ ఎదుట రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు.
డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు పోరాటం : జీవో నం.97 వల్ల పాలిటెక్నిక్ కోర్సు చేయాలనుకున్న తమ మూడు సంవత్సరాల చదువు, భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలోకి కూరుకుపోతాయని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ భవితను కాపాడటానికి ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. తమ డిమాండ్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చేంత వరకు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. శక్తి స్కీమ్ను పునఃపరిశీలించి విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.
మరోవైపు విద్యార్థులు రాస్తారోకో చేయడం వల్ల కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. చివరికి విద్యార్థుల ధర్నా పట్ల పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు. ఆందోళనలు నిలిపేయాలంటూ కోరినప్పటికీ కొద్ది సేపటి వరకు విద్యార్థులు వెనక్కి తగ్గలేదు. ప్రయాణీకులను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని పోలీసులు నచ్చజెప్పడంతో విద్యార్థులు నిరసనను విరమించుకున్నారు.
పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించలేం! : జీవో నంబర్ 97 వల్ల తమకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందంటూ కొన్ని వారాలుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు. కొత్త విధానంతో బీటెక్ చేయడానికి అవకాశం లేదని, కేవలం డిప్లొమాతో ఉద్యోగంలో చేరితే తక్కువ వేతనాలు ఇస్తారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్కువ జీతాలతో కుటుంబాలను పోషించలేమని, పెద్దపెద్ద లక్ష్యాలకు శక్తి స్కీం ద్వారా అడ్డుకట్ట వేసినట్లేనని వాపోతున్నారు. వెంటనే జీవో నం.97ను ఆపేసి పాత విధానాన్నే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
బీటెక్ రెండో సంవత్సరంలో చేరొచ్చు : పాలిటెక్నిక్ విద్యను బలోపేతం చేయడం, మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం లక్ష్యంగా ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపడుతున్నట్లు ఇటీవల కార్మిక, ఉపాధి, శిక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి వెల్లడించారు. ఇంధన శాఖ పరిధిలోని స్కిల్ యూనివర్సిటీలో విలీనం జరిగినప్పటికీ డిప్లొమా హోల్డర్లు లాటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా బీ.టెక్ రెండో సంవత్సరంలో చేరేందుకు ప్రస్తుత విధానమే కొనసాగుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఫీజులు పెంచబోమని హామీ ఇవ్వడంతో పాటు విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2 వేలు స్టైపెండ్ కూడా అందుతుందని ప్రకటించారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా అధ్యాపకులు, ఉద్యోగుల సేవా నిబంధనలలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు లేటరల్ ఎంట్రీతో యథాతథంగా బీటెక్లో చేరొచ్చు : మంత్రి వివేక్
'శక్తి'తో బీటెక్ చదివే అవకాశం కోల్పోతున్నాం! - జీవో నం.97 రద్దు చేయాలని పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థుల ఆందోళన