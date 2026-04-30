వృథాగా పోయే విరులతో అద్భుతాలు - ట్రెండీ 'రెసిన్ ఆర్ట్'లో రాణిస్తున్న విద్యార్థులు
పడేసే విరులకు ప్రాణం పోస్తున్న విద్యార్థులు - రెసిన్ ఆర్ట్లో రాణిస్తున్న ఉద్యాన పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు - సృజనాత్మక కళాఖండాలు నేర్పిస్తున్న అధ్యాపకులు - ప్రెస్సింగ్, సిలికాజల్ పద్ధతుల ద్వారా తయారీ
Published : April 30, 2026 at 12:36 PM IST
Resin Art Skills in Polytechnic Students : సాధారణంగా కాలేజీల్లో చదువు చెప్పి పంపిస్తారు. లేకపోతే చదువుకు ఉపయోగపడే నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తారు. కానీ పెద్దపల్లి జిల్లా పన్నూరులోని ఓ ఉద్యాన పాలిటెక్నిక్ కళాశాల అందుకు పూర్తి భిన్నం. విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు సృజనాత్మక కళాఖండాలు తయారు చేసే స్కిల్స్ను నేర్పిస్తున్నారు. పడేసే పూలతో ఆ విద్యార్థులు 'రెసిన్ ఆర్ట్' పేరుతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటున్నారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం పన్నూరులోని ఉద్యాన పాలిటెక్నిక్ కళాశాల విద్యార్థినులు సృజనాత్మకమైన కళాఖండాలను తయారు చేసి అబ్బుర పరుస్తున్నారు. పడేసే విరులకు ప్రాణం పోసి, ఒక జ్ఞాపకంలా మార్చడమే 'రెసిన్ ఆర్ట్'. రెసిన్ ఆర్ట్ అనేది ఎపాక్సీ రెసిన్, హార్డ్నర్, రంగులను ఉపయోగించి చేసే ఒక ఆధునిక కళ. ఇది జ్యువెలరీ, కోస్టర్స్, టేబుల్స్, అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వివాహాలు, శుభకార్యాలు, పూజల్లో విరివిగా వినియోగించి, పడేసిన పూలు, ఆకులతో కళాఖండాలను తయారు చేసి జీవనోపాధి పొందవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు.
''మా కాలేజీలో రెజిన్ ఆర్ట్, ఫొటో ఆర్ట్స్ చేయడం వల్ల మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎండిపోయిన పూలకు ప్రాణం పోయడానికి రెజిన్తో ఫ్రేమ్స్ చేస్తున్నాము. ఈ ఫ్రేమ్స్ మనకు పెళ్లిళ్లో కానీ, పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో కానీ ఉపయోగపడతాయి. మా కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రణీత్ సర్, టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ మమ్మల్ని చాలా ప్రోత్సహించారు. వారి సహకారంతోనే మేము ముందుకు సాగాము'' - విద్యార్థి, ఉద్యాన పాలిటెక్నిక్ కళాశాల
రెసిన్ ఆర్ట్ ద్వారా ఎన్నో అద్భుతాలు : కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు రెసిన్ ఆర్ట్ ద్వారా అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. వాడి పడేసిన విరులను ప్రెస్సింగ్, సిలికాజల్ పద్ధతుల ద్వారా తేమ లేకుండా ఎండబెట్టి పదిలపరుస్తారు. వాటిని వివిధ మిశ్రమాల్లో సమంగా కలిపి అచ్చులో పోసిన తర్వాత 24 గంటల పాటు ఆరబెడతారు. ఇలా తయారైన రెసిన్ ఆర్ట్ వస్తువులను కీ చైన్లు, చెవి రింగులు, టేబుల్ టాప్లు, వాల్ డెకరేషన్ వస్తువులుగా మార్చి ఉపయోగించుకోవచ్చని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. సాంకేతికత, సృజనాత్మకత జోడిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చంటున్నారు.
''పూలు పండించిన రైతులకు ముఖ్యంగా శుభకార్యాలు, పండుగలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ పూలకు డిమాండ్ ఉంటుంది. మిగతా సమయంలో సరైన ధర రాకపోవడంతో రైతులు నష్టపోతుంటారు. ఈ ఎండు పూల విధానం కేవలం రైతులకే కాకుండా విద్యార్థులను బిజినెస్ వైపు తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని వల్ల స్వయంగా వారి కాళ్ల మీద వారే నిలబడే విధంగా, అలాగే వారితో పాటు నలుగురికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది'' - ప్రణీత్ కుమార్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, హార్టికల్చర్ పాలిటెక్నక్ కళాశాల
వృథాగా పోయే వస్తువులతో ఉపాధి అవకాశం : నేటి ఆధునిక రంగంలో రెసిన్ ఆర్ట్ ఒక ప్రత్యేకమైన కళారూపంగా రూపొందుతుంది. దీంతో విద్యార్థులకు అదనపు నైపుణ్యాలు జోడించాలని అధ్యాపకులు రెసిన్ ఆర్ట్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వివాహంలో ఉపయోగించే పూలదండలను రెసిన్ ఆర్ట్ ద్వారా భద్రపరుచుకోవచ్చని విద్యార్థులకు నేర్పించారు. వృథాగా పోయే విరులకు విలువలను జోడించి ఉపాధి పొందవచ్చని, స్వయం ఉపాధికి ఇది మంచి మార్గమని అధ్యాపకులు అంటున్నారు. రెసిన్ ఆర్ట్తో తయారు చేసిన వస్తువులను యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో పోస్ట్ చేసి పలువురికి తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా విద్యార్థులు వారిలోని సృజనాత్మకతను ప్రపంచానికి తెలియజేస్తూ ఆదర్శవంతంగా నిలుస్తున్నారు.
