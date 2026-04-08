కొత్త బస్సు రూ.1.3 కోట్లు - పాత బస్సుకు రూ.1.5 కోట్లు! - అసలు 'ఈ-కిట్' టెండర్లు ఎవరి కోసం?

బిడ్‌లో రెండే సంస్థలు, రెండింటికీ పనుల కేటాయింపు - ఒక్కో బస్సు మార్పిడికి రూ.65 లక్షలు - రూ.70 లక్షలు - వడ్డీతో రూ.1.50 కోట్లు! - ఏడేళ్లకు రూ.1.26 కోట్ల అదనపు ఆదాయం

Convert 240 Diesel Buses into Electric Vehicles
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 1:21 PM IST

Convert 240 Diesel Buses into Electric Vehicles : కాలుష్య నియంత్రణలో భాగంగా 240 డీజిల్​ బస్సులను ఈ-వాహనాలుగా మార్చేందుకు పిలిచిన టెండర్లలో ఆర్టీసీ తీసుకున్న నిర్ణయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. రెండు కంపెనీలే సాంకేతికంగా అర్హత సాధించాయి. అయినప్పటికీ మళ్లీ రీ-టెండర్లకు వెళ్లకుండా అధికారులు వాటితోనే ముందుకెళ్లడం గమనార్హం. అయితే సాధారణంగా ఎల్​-1 గుత్తేదారుకే టెండరు కేటాయించడం ఆనవాయితీ కాగా, ఆర్టీసీ మాత్రం ఎల్​-1కు 200, ఎల్​-2కు 40 బస్సులను కేటాయించింది.

ఎలక్ట్రిక్​గా మార్చేందుకు ఒక్కో బస్సుకు రూ.కోటిన్నరా? ​: హైదరాబాద్, పుణేకు చెందిన రెండు ప్రైవేటు సంస్థలు ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కిట్లు అమర్చి, నిర్వహణ చేపట్టనున్నాయి. డీజిల్​ బస్సును ఎలక్ట్రిక్​గా మార్చేందుకు ఆయా సంస్థలు ఒక్కో కిట్​కు రూ.65-70 లక్షలు కోట్​ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మొత్తాన్ని 7 సంవత్సరాల పాటు ఈఎంఐల రూపంలో ఆర్టీసీ చెల్లించనుంది. దీనికి అసలు, వడ్డీ కలిపి ఒక్కో బస్సుకు రూ.1.5 కోట్లు చెల్లించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో పాత బస్సులకు అంత భారీ ఖర్చు పెట్టనుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విధానంలో బస్సు ఛాసిస్​లో డీజిల్​ ట్యాంకు తీసి, రెట్రోఫిట్మెంట్​లో ఐదారు బ్యాటరీలు బిగించాలి. వీటి బరువు, ఇతర పరికరాలు కలిపి 2 వేల కిలోల పైనే ఉంటుంది. ఇంత అదనపు బరువును ఛాసిస్​ మోయడం కష్టమని, దీర్ఘకాలంలో విరిగే అవకాశం ఉంటుందని ఇంజినీరింగ్​ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రూ.1.26 కోట్ల అదనపు ఆదాయం : ప్రస్తుత విధానంలో బస్​ బాడీ పాతదే ఉంటుంది. కానీ సాధారణంగా ప్రయాణికులు కొత్త బస్సుల్ని ఎక్కేందుకు ఇష్టపడతారు. కొత్త బస్సుకు కి.మీ.కి అదనంగా రూ.20 వరకు ఆదాయం వస్తుందని ఆర్టీసీ అధ్యయనాల్లోనూ తేలింది. అంటే ఒక కొత్త బస్సుకు రోజుకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.6 వేల చొప్పున లెక్కిస్తే ఏడేళ్లకు రూ.1.26 కోట్ల అదనపు ఆదాయం వస్తుంది. పాత బస్సుల ఎలక్ట్రిక్​ కిట్ల కోసం ప్రైవేటు సంస్థలకు చెల్లించే మొత్తంతో 400కి పైగా కొత్త డీజిల్​ బస్సులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

వయబిలిటీ గ్యాప్​ ఫండింగ్​ అయితే : కొత్త ఆర్డినరీ డీజిల్​ బస్సు రూ.34 లక్షల నుంచి రూ.38 లక్షల్లో వస్తుంది. ఆరేడేళ్ల పాత డీజిల్​ బస్సులను గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో మరో ఆరేడేళ్ల వరకు నడపవచ్చు. కాలుష్య కోణంలో డీజిల్​వి తీసేసి, ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులే నడపాలనుకుంటే ఒక్కో కొత్త బస్సు సుమారు రూ.1.3 కోట్లకు వస్తుంది. కేంద్రం ఇచ్చే వయబిలిటీ గ్యాప్​ ఫండింగ్​ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ మొత్తం సుమారు రూ. కోటి మాత్రమే. డీజిల్​ దాని స్థానంలో కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ బస్సును నడిపితే ఏడాదికే రూ. కోటి ఆదాయం అదనంగా వస్తుంది.

''ఒకే సంస్థ ఆధిపత్యం ఉండొద్దనే ఎల్​-1తో పాటు ఎల్​-2కూ పనులు కేటాయించాము. కానీ ఆ బస్సుల సంఖ్య తక్కువే ఉంది. పాత డీజిల్​ బస్సుల్ని రెట్రో ఫిట్​ చేసి ఎలక్ట్రిక్​గా మార్చడం వల్ల ఆర్థికంగా లాభమే. ఏడేళ్లలో ఆ సంస్థలకు చెల్లించే మొత్తం ఒక్కో బస్సుకు రూ.కోటిన్నర వరకు అవుతున్నా, కి.మీ వారీగా చూస్తే ఒక్కో కి.మీ.కి దాదాపు రూ.24 చెల్లిస్తాం. ఈ విధంగా ఏడాదికి రూ.2 లక్షల ప్రయోజనం చేకూరుతుంది'' - నాగిరెడ్డి, ఆర్టీసీ ఎండీ

వాయు కాలుష్యం నివారణే లక్ష్యం : నగరంలో వాయు నాణ్యత సూచీ తరచూ 100 నుంచి 200 మధ్య నమోదవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈవీలు శబ్ద, వాయు కాలుష్య ఉద్గారాలను తగ్గిస్తాయి. పెట్రోల్​, డీజిల్​ వాహనాల నుంచి ఈవీలను ఎంపిక చేసుకోవడం ఇంధన ఆధారిత కాలుష్యం గణనీయంగా తగ్గి జాతీయ వాయుశుద్ధి కార్యక్రమం లక్ష్యాలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.

