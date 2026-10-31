నిమజ్జనాలతో హుస్సేన్సాగర్లో పెరిగిన నీటి కాలుష్యం - పీసీబీ పరిశీలనలో సంచలన విషయాలు
Water Quality In Hussain Sagar : గణేశ్ నిమజ్జనాల సమయంలో హుస్సేన్సాగర్లో మురుగు పెరిగినట్లుగా కాలుష్య నియంత్రణ మండలి చేసిన పరీక్షల్లో గుర్తించింది. అత్యధికంగా నెక్లెస్రోడ్ ప్రాంతంలో 200 ఎన్టీయూ నమోదైనట్లు తెలిపింది.
Published : October 31, 2026 at 8:01 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలోని గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనం సమయంలో హుస్సేన్సాగర్లోని 6 పర్యవేక్షణ కేంద్రాల్లో మురుగు(టర్బిడిటీ) విలువలు పెరిగినట్టు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చేసిన నీటి నాణ్యతా పరీక్షల్లో తేలింది. నిమజ్జనం తర్వాత అంతకుముందు స్థాయికి చేరుకోలేదని పీసీబీ పరిశీలనలో వెల్లడైంది. నెక్లెస్రోడ్ ప్రాంతంలో నిమజ్జన సమయంలో అత్యధికంగా 200 ఎన్టీయూ(నెఫెలోమెట్రిక్ టర్బిడిటీ యూనిట్) టర్బిడిటీ నమోదైంది. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ వినాయకచవితి రోజు, నిమజ్జనానికి ముందు 11వ తేదీ, 17, 19, 21, 23 తేదీల్లో నిమజ్జన సమయంలో, నిమజ్జనం అనంతరం 28వ తేదీన కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నాణ్యతా పరీక్షలను చేపట్టింది.
పరీక్షించిన ప్రదేశాలు
1.కంట్రోల్ పాయింట్ బుద్ధ విగ్రహం దగ్గర(హుస్సేన్సాగర్ మధ్యలో)
2. లుంబినీ పార్క్ దగ్గర
3.ఎన్టీఆర్ పార్క్ ఎదురుగా ప్లాట్ఫాం నంబరు-1 వద్ద
4. ఎన్టీఆర్ పార్క్ ఎదురుగా ప్లాట్ఫాం నంబరు- 2 వద్ద
5. నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద
6. నిమజ్జన ప్రాంతం దగ్గర్లోని లేపాక్షి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ వద్ద
పీసీబీ పరీక్షల్లో ఏం తేలిందంటే?
గణేశ్ నిమజ్జన సమయంలో అన్ని పర్యవేక్షణ కేంద్రాల్లో టోటల్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్(టీఎస్ఎస్) విలువలు పెరిగాయని కాలుష్య నియంత్రణ పేర్కొంది. ఎన్టీఆర్ పార్కు ఎదురుగా ఉన్న ప్లాట్ఫాం నంబరు-1 వద్ద నిమజ్జన సమయంలో అత్యధికంగా లీటరుకు 99 మిల్లీగ్రాముల టీఎస్ఎస్ నమోదైందని తెలిపింది. నిమజ్జన సమయంలో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ కెమికల్ ఆక్సీజన్ డిమాండ్ (సీవోడీ) విలువలు గణనీయంగా పెరిగాయని పీసీబీ పరిశీలనలో వెల్లడైంది.
నెక్లెస్రోడ్ వద్ద అత్యధికంగా లీటరుకు 164 మి.గ్రా కెమికల్ ఆక్సీజన్ డిమాండ్ నమోదైంది. నిమజ్జనం తర్వాత అన్ని ప్రాంతాల్లో సీవోడీ విలువలు నిమజ్జనానికి ముందున్న స్థాయికి తిరిగి చేరుకోలేదని వెల్లడైంది. ప్లాట్ఫాం నంబర్ 1, 2, నెక్లెస్ రోడ్, బుద్ధ విగ్రహం సమీపంలోని ప్రాంతాల్లో నిమజ్జన సమయంలో ఫీకల్ కోలిఫామ్ బ్యాక్టీరియా స్థాయిలు గణనీయంగా పెరిగినట్లు పీసీబీ గుర్తించింది. లుంబినీ పార్క్ వద్ద నిమజ్జనం తర్వాత మరింత పెరిగాయి. లేపాక్షి హస్తకళల కేంద్రం వద్ద నిమజ్జన సమయంలో నమోదైన స్థాయిలోనే కొనసాగిందని పీసీబీ నాణ్యత పరీక్షల్లో వెల్లడైంది.
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