మేం వచ్చేస్తున్నాం - ఎక్కడి దొంగలు అక్కడే గప్​చుప్​!

పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కంప్యూటరైజ్డ్‌ తనిఖీలపై సర్వత్రా విమర్శలు - అధికారుల హింట్​తో లొసుగులు బయటపడకుండా ఉల్లంఘనులు జాగ్రత్తపడుతున్నారని ఆరోపణలు - ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఆయా పరిశ్రమల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని డిమాండ్

Published : May 29, 2026 at 10:23 AM IST

Criticism of Telangana Pollution Control Board Computerized Inspections : కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిర్వహించే కంప్యూటరైజ్డ్‌ తనిఖీలపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 'ఈ నెలలో చెకింగ్ ఉంది' అనే సమాచారం అటు పరిశ్రమల నిర్వాహకులకు, ఇటు అధికారులకు ముందే లీక్​ చేస్తుండటంతో ఉల్లంఘనులకు ఒక వరంగా మారింది. దీనివల్ల లొసుగులు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడటం, లేదా అధికారులను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి.

అధికారిక వెబ్​సైట్​లో సమాచారం : ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా సెంటర్‌ ఫర్‌ గుడ్‌ గవర్నెన్స్‌ డెవలప్​ చేసిన టూల్‌ ద్వారా కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కంప్యూటరైజ్డ్‌ తనిఖీలు చేపడుతోంది. ప్రతి నెలా 70 నుంచి 120 వరకు పరిశ్రమల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా, ఇందులో సుమారు 30 రాజధాని పరిధిలోని మూడు జిల్లాల్లో ఉంటున్నాయి. ఏ అధికారి తనిఖీ చేయాలో రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆఫీస్​లో స్పెషల్​ టీం దిశానిర్దేశం చేస్తుండగా, తనిఖీల సమాచారం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రదర్శిస్తున్నారు. దీనివల్ల చెకింగ్ ఎప్పుడు ఉందనే విషయం ముందే తెలిసిపోతుంది. ఈ వ్యవస్థను నిలిపేసి ఉన్నట్టుండి ఆకస్మిక తనిఖీలు, నిత్యం నిఘా ఉండే ప్రత్యేక వ్యవస్థను తీసుకురావాలని పర్యావరణవేత్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

జరుగుతోంది ఇలా : పరిశ్రమల కాలుష్య ఉద్గారాల సామర్థ్యం ఆధారంగా అత్యధిక కాలుష్యం ఉండే రెడ్‌ కేటగిరీ, మధ్యస్థం ఉండే ఆరెంజ్‌ కేటగిరీ, తక్కువ కాలుష్యం ఉండే గ్రీన్‌ కేటగిరీల వారీగా చెకింగ్​ చేయాలి. గత కంప్లయన్స్‌ రికార్డులు (నిబంధనల అమలు రికార్డులు) ఆధారంగా నిబంధనలు పాటిస్తున్నారో లేదో చెక్ చేయాలి. టూల్‌ ఆధారంగా ఇన్‌స్పెక్టర్లకు తనిఖీలను ర్యాండమ్‌గా లేదా రిస్క్‌ ఆధారంగా ఇస్తారు. తనిఖీ తర్వాత వాటర్, ఎయిర్‌యాక్ట్‌ ఆధారంగా ఇన్‌స్పెక్షన్‌ రిపోర్టును 72 గంటల్లోపు ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలనే రూల్స్​ ఉన్నాయి. వ్యర్థాల శుద్ధి, ఎయిర్​ పొల్యూషన్ మూలాలు, నియంత్రణ పరికరాలు, ఘన, హానికర వ్యర్థాల ప్రొడక్షన్, నిల్వ, పారవేత వివరాలను రిపోర్టులో పొందుపరచాలి.

జనవాణికి ఫిర్యాదుల వెల్లువ : ఆన్‌లైన్‌ కంప్లైంట్ సిస్టం జనవాణికి ప్రతి నెల 50కి పైగా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. వ్యర్థాల పారబోత, చెత్త దహనం, పరిశ్రమల నుంచి ఘాటు వాసనలు వంటి సమస్యలు ఇందులో ముఖ్యంగా ఉంటున్నాయి. ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఆయా కంపెనీల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టడంతో పాటు ఆ రిపోర్టును డ్యాష్‌ బోర్డులో పెడితే పారదర్శకంగా ఉంటుందన్న డిమాండ్లు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి.

వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్దేశించిన దాని ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో సూక్ష్మ ధూళికణాలు 40 మైక్రోగ్రాములు (ఎంజీ) వరకూ ఉండవచ్చని తెలిపింది. కానీ హైదరాబాద్​ మహానగరంలో దీనికి రెట్టింపు స్థాయిలో 82 నుంచి 88 ఎంజీల వరకూ నమోదవుతున్నట్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) పరిమితి 60 ఎంజీతో చూసినా ఇక్కడ వాయుకాలుష్యం దాదాపు 35 శాతం ఎక్కువగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. దక్షిణ భారతదేశంలో చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాల కన్నా హైదరాబాద్‌లోనే అధిక కాలుష్యం ఉన్నట్లు డబ్ల్యూహెచ్​వో గణాంకాల ద్వారా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.

కాలుష్యం వల్ల శ్వాసకోశ సంబంధ బాధితులు అధికంగా పెరుగుతున్నారు. ఉబ్బసంతో బాధపడే వారి ఊపిరితిత్తులకు అనుబంధంగా ఉండే గాలిగొట్టాలు మూసుకొని వాపు వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతుంది. అందువల్లే వారు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతుంటారని వైద్య నిపుణలు వివరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను పూర్తిగా నివారించలేకపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

