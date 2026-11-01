విజయవాడలో అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారు - పోలింగ్ నిలిపివేసిన అధికారులు
Polling Stopped in Vijayawada: విజయవాడ నగరంలోని 55వ డివిజన్లో బ్యాలెట్ పేపర్లో అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారయ్యాయి. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని ఓల్డ్ రాజరాజేశ్వరిపేటలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
విజయవాడలో అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:34 AM IST
విజయవాడ నగరంలోని 55వ డివిజన్లో బ్యాలెట్ పేపర్లో అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారయ్యాయి. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని ఓల్డ్ రాజరాజేశ్వరిపేటలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి షేక్ హసన్ బాషా పేరు ఎదురుగా హస్తం, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి షరీఫ్ షేక్ పేరు ఎదురుగా ఫ్యాన్ గుర్తు ముద్రించారు. బ్యాలెట్ పేపర్లో గుర్తులు మారడంపై వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి, రిటర్నింగ్ అధికారి (ఆర్వో) చక్రవర్తికి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో 55వ డివిజన్లో పోలింగ్ను నిలిపివేశారు. కొత్తగా బ్యాలెట్ పేపర్లు ముద్రించిన అనంతరం సుమారు 2 గంటల తర్వాత పోలింగ్ ప్రారంభం కానున్నట్లు సమాచారం.