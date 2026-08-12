తెలంగాణలో పెరిగిన పోలింగ్ కేంద్రాలు - కుటుంబసభ్యులందరూ ఒకే చోట ఓటు వేసేలా మార్పులు
పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణకు ఎన్నికల కమిషన్ ఆమోదం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,353 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఖరారు - పెరిగిన 368 పోలింగ్ కేంద్రాలు - కుటుంబసభ్యులందరూ ఒకే పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసేలా మార్పులు
Published : August 12, 2026 at 10:10 PM IST
Polling Stations Increase in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలింగ్ కేంద్రాలు 36,353కు పెరిగాయి. పోలింగ్ బూత్ల రేషనలైజేషన్ను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఆమోదించింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 35,985 పోలింగ్ ఉన్నాయి. ఎస్ఐఆర్తో పాటు పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియ కూడా జరిగింది. ఒక కుటుంబంలోని సభ్యులందరూ ఒకే పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసేలా మార్పులు, చేర్పులు చేశారు. వివిధ జిల్లాల్లో 551 పోలింగ్ కేంద్రాల ప్రాంతం, 335 కేంద్రాల పేర్లు మారాయి. కొత్తగా 460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా 92 బూత్ల రద్దు లేదా విలీనం చేశారు. మొత్తం మీద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 368 పోలింగ్ కేంద్రాలు పెరిగాయి. అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలో 4094 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఖరారు కాగా అతి తక్కువగా ములుగు జిల్లాలో 308 ఉన్నాయి.