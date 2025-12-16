Telangana Panchayat Elections Results2025

పంచాయతీ ఓట్లకు 16 లక్షల మంది దూరం - అవలీలగా తారుమారైన అభ్యర్థుల గెలుపోటములు

మొదటి విడతలో 7, రెండో విడతలో 2 జిల్లాల్లో 80 శాతంలోపే పోలింగ్‌ - పూర్తిస్థాయిలో ఓట్లు పోల్​ కాకపోవడంతో తారుమారవుతున్న అభ్యర్థుల గెలుపోటములు

Telangana Local Body Elections 2025
గ్రామ పోలింగ్‌ కేంద్రంలో ఆదివారం క్యూలో ఓటర్లు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 10:05 AM IST

Polling Percentage in The Gram Panchayat Elections : ప్రతి ఓటును ఎంతో కీలకంగా భావించే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆశించిన స్థాయిలో పోలింగ్‌ నమోదవడం లేదు. వంద శాతానికి చేరువగా పురోగతి కనిపించాల్సిన చోట, కనీసం తొంభై శాతం మార్కును కూడా చేరుకోవడం లేదు. మొదటి, రెండో విడత ఎన్నికల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,07,97,616 మందికి గానూ 91,86,113 మంది మాత్రమే తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. భారీ సంఖ్యలో ఏకంగా 16,11,503 మంది ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నారు.

మొదటి విడతలో 31 జిల్లాలకు నాలుగు జిల్లాల్లో, రెండో విడతలో రెండు జిల్లాల్లో మాత్రమే 90 శాతం పోలింగ్‌ మార్క్​ దాటింది. 71 నుంచి 80 శాతంలోపు పోలింగ్‌ జరిగిన జిల్లాలు మొదటి విడతలో ఏడు (రాజన్న సిరిసిల్ల, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, కామారెడ్డి, కుమురం భీం, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్) ఉన్నాయి. రెండో విడత ఎన్నికల్లో రెండు (జగిత్యాల, నిజామాబాద్‌) ఉన్నాయి. పూర్తిస్థాయిలో ఓట్లు పోల్‌ కాకపోవడంతో కొన్నిచోట్ల అభ్యర్థుల గెలుపోటములు అవలీలగా తారుమారయ్యాయి. పోలింగ్‌ మరింతగా పెరిగి ఉంటే, తమ పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండేదని ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు చాలా మంది భావిస్తున్నారు.

కారణాలనేకం :

  • దూరం భారమని పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉన్నవారు ఓటు కోసం గ్రామాలకు వెళ్లలేకపోయారు.
  • నా ఒక్క ఓటు వేయకుంటే ఏమవుతుందనే భావనతో చాలామంది పోలింగ్​కు దూరమయ్యారు.
  • మరణించిన వారి ఓట్లను చాలా గ్రామాల్లో జాబితా నుంచి తొలగించలేదు.
  • స్థానికేతరులకు చెందిన ఓట్లు ఊళ్లలో కొన్ని ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి.
  • తపాలా ఓట్లను కూడా ఎన్నికల సిబ్బంది పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోలేదు.

సింగారం ఓటర్లు బంగారం : పట్టణాలు, పల్లెల్లో ఎన్నికలు ఏవైనా పోలింగ్‌ శాతం తగ్గిపోతున్న ఈ సమయంలో ఓ పంచాయతీ వాసులు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా బయ్యారం మండలం సింగారం గ్రామ పంచాయతీకి రెండో విడతలో ఆదివారం జరిగిన ఎన్నికలో నూరు శాతం ఓటర్లు తమ హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇక్కడ 875 మంది ఓటర్లుండగా, వీరిలో మహిళలు 434, పురుషులు 440, ఇతరులు ఒకరున్నారు. గ్రామ ప్రథమ పౌరుణ్ని (సర్పంచ్) ఎన్నుకునే క్రతువులో 875 మందీ కలిసికట్టుగా భాగస్వాములయ్యారు.

మూడో విడత ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం : బుధవారం జరగబోయే మూడో దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. 3,752 పంచాయతీలు, 28,406 వార్డులకు రేపు పోలింగ్ జరగనుంది. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. ఎన్నికల బరిలో 12,640 మంది సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు, 75,283 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. మూడో దశలో మొత్తం 3,752 సర్పంచి స్థానాలకుగానూ 394, వార్డుల్లో 28,406కిగాను 7,916 స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. వివిధ కారణాల వల్ల 11 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎవరూ నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు. తొలి విడతలో 67.65శాతం, రెండో విడతలో 54.98 శాతం సర్పంచ్​ పదవులను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. తుది విడత ఎన్నికల కోసం అధికార యంత్రాంగ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది.

సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు ప్రమాణ స్వీకారం : ఈ నెల 20న పంచాయతీ తొలి సమావేశం నిర్వహించి, సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులతో ప్రత్యేకాధికారులు ప్రమాణస్వీకారం చేయించాలని ఆదేశిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనంతరం కొత్త సర్పంచులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని పేర్కొంది. ఆ రోజు విధులకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని, ఎవరైనా ప్రత్యేకాధికారులు సెలవులో ఉంటే వారి స్థానంలో ఇన్‌ఛార్జులను కలెక్టర్లు నియమించాలని తెలిపింది. 20న కొత్త సర్పంచుల ఆధ్వర్యంలో జరిగే పాలకవర్గ తొలి సమావేశ తీర్మానాలను ఆయా మండలాల ఎంపీడీవోలు సేకరించి. అదే రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు కలెక్టర్లకు నివేదించాలని సూచించింది.

