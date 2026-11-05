గోదావరి, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ప్రశాంతంగా ముగిసిన పోలింగ్ - ఓటు వేసేందుకు ఉత్సాహం చూపిన ఓటర్లు
Polling Concludes Peacefully: పరిషత్ ఎన్నికల్లో వృద్ధులు, నడవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నవారు ఎక్కువగా ఓట్లు వేశారు. కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలో 108 సంవత్సరాల వృద్ధురాలు తన ఓటు హక్కును పోలీసుల సాయంతో వినియోగించుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:56 PM IST
ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలు, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. గెడ్డెలు, వాగులు దాటి పడవలు, డోలీపై కాలినడకన కొండలు గుట్టలు దాటి ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నడవలేని వారికి వాలంటీర్లు, పోలీసులు సాయంగా నిలిచారు. వృద్ధ ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పడ్డ శ్రమ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది.
మోసుకొచ్చిన సీఐ: పరిషత్ ఎన్నికల్లో వృద్ధులు, నడవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నవారు ఎక్కువగా ఓట్లు వేశారు. కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలో 108 సంవత్సరాల వృద్ధురాలు తన ఓటు హక్కును పోలీసుల సాయంతో వినియోగించుకున్నారు. నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ముద్రగడ అన్నపూర్ణమ్మను కుటుంబ సభ్యులు ఆటోలో పోలింగ్ కేంద్రానికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడే ఉన్న పి.గన్నవరం సీఐ రుద్దరాజు భీమరాజు ఆమెను చేతులపై మోసుకుంటూ పోలింగ్ బూతులోకి తీసుకువెళ్లారు. అనంతరం ఆమెను తిరిగి ఆటోలో ఇంటికి క్షేమంగా పంపించారు.
మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం పారన్న వలస పంచాయతీలో పలు గ్రామాల నుంచి ఓటర్లు నది దాటి పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అల్లూరి జిల్లా జి.మాడుగుల మండలం గడుతురు పంచాయతీలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో 10 గ్రామాల ఓటర్లు వాటని దాటుకుంటూ అతి కష్టం మీద పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుని ఓటు వేశారు. రొంపిల్లి కొండ శిఖర గ్రామం డబలపాడు నుంచి 7 కిలోమీటర్లు డోలీపై, ఆపై ఆటోలో వృద్ధుడుని తీసుకెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా చేశారు.
ట్రాక్టర్లపై పోలింగ్ కేంద్రాలకు: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట నియోజకవర్గంలో దివ్యాంగులు, వృద్ధులు ఓటు వేసేందుకు ఉత్సాహం చూపించారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలంతో ఉరకగడ్డ పొంగి పొర్లడంతో కొత్తవలస, అడవివలస, గొప్పూరు, మామిడిపాలెం ఏజెన్సీ గ్రామాల నుంచి ఓటర్లను ట్రాక్టర్లపై పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించి ఓటు వేయించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలోని ద్వారంపూడి బుల్లెమ్మాయి జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో వర్షపు నీరు చేరడంతో ఓటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నీటిలోనే నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. వర్షపు నీటిని సిబ్బంది ఎత్తి పోయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరోవైపు మోటర్లతోనూ నీటిని బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేశారు. కోనసీమలోని లంక గ్రామాల ఓటర్లు బూరుగులంక రేవును పడవల్లో దాటి జి.పెదపూడి వచ్చి ఓటు వేశారు. కోడేరు లంకకు చెందిన సుమారు 400 మంది ఓటర్లు వశిష్ట గోదావరి దాటి కోడేరు వెళ్లి ఓటు వేశారు. పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు ప్రైవేటు బస్సు ఏర్పాటు చేయడంతో కొంతమంది 40 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి మరీ ఓటు వేశారు. విశాఖ జిల్లా భీమునిపట్నం మండలం తాళ్లవలసలో మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్ అందరినీ ఆకర్షించింది. స్వాగతం బోర్డును అందంగా అలంకరించి ఓటర్లకు అధికారులు ఆహ్వానం పలికారు.
అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో హోంమంత్రి అనిత ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నిమ్మాడలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు. పొందూరు మండలం పెనుబర్తిలో ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యే కూన రవి కుమార్ ఓటు వేశారు. కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ పడవపై గోదావరి దాటి ఊడిమూడి లంకలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. కోనసీమ జిల్లా మురమళ్లలో ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కొత్తపేట మండలం వాడపాలెంలో ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు ఓటు వేశారు. కైకలూరు ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ ఆయన స్వగ్రామమైన వరాహపట్నంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. తణుకు ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ వేల్పూరులో ఓటు వేశారు.
ఓటు వెయ్యాలంటే - వాగు దాటాల్సిందే