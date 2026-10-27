పాలమూరు వర్సెస్ నల్గొండ - దిండి నీళ్లపై జిల్లాల మధ్య చిచ్చు!
Dindi Lift Irrigation Project : ఏదుల జలాశయం నుంచి 0.6 టీఎంసీల నీటిని దిండికి తరలించాలని రేవంత్రెడ్డి నిర్ణయించారు. నల్గొండ కాంగ్రెస్ నేతలు స్వాగతిస్తుంటే, తమకు అన్యాయం జరుగుతుందని పాలమూరు నేతలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 10:25 AM IST
Dindi Lift Irrigation Project : దిండి ఎత్తిపోతల పథకం నీళ్లివ్వక ముందే నిప్పులు రాజేస్తోంది. ఏదుల జలాశయం నుంచే దిండికి నీళ్లు తీసుకోవాలని పాలమూరు-రంగారెడ్డికి ఇబ్బంది లేకుండా 0.6 టీఎంసీలు అదనంగా తరలించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని నల్గొండ నేతలు హర్షిస్తున్నప్పటికీ పాలమూరు నేతల మధ్య రాజకీయ మంట పుట్టిస్తోంది. సమస్యకు మూల కారణం బీఆర్ఎస్సేనని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తుండగా, దిండి ప్రాజెక్టు రద్దు కోసం బీజేపీ జేఏసీని ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు పాలమూరుకు అన్యాయం చేస్తే ఊరుకోబోమని బీఆర్ఎస్ సైతం హెచ్చరిస్తోంది.
ఏదుల నుంచే దిండికి నీళ్లు తీసుకోవాలి
నల్గొండ జిల్లాలోని ఫ్లోరైడ్ ప్రాంతాలైన మునుగోడు, దేవరకొండ నియోజకవర్గాలకు నీరందించేందుకు దిండి ఎత్తిపోతల పథకానికి రూపకల్పన చేశారు. ఎస్ఎల్బీసీ నుంచి దిండికి నీళ్లందించాలని తొలుత భావించినప్పటికీ సొరంగం పనుల్లో జాప్యం, ఇతర కారణాలతో అది అటకెక్కింది. అనంతరం బీఆర్ఎస్ హయాంలో పాలమూరు-రంగారెడ్డి నీళ్లు తీసుకోవాలని భావించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఉల్పర, సింగరాజుపల్లి, గొట్టిముక్కుల, శివన్నగూడెం వంటి రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. అయితే నార్లపూర్ లేదా ఏదుల రిజర్వాయర్లలో ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనే అంశంపై మాత్రం నిర్ణయానికి రాలేదు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదుల నుంచి నీళ్లు తీసుకోవాలని నిర్ణయించడంతో తాజాగా వివాదం రాజుకుంది.
దిండి ఎత్తిపోతలలో వివాదానికి కేసీఆర్ సర్కారే కారణమని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లలో ఎస్ఎల్బీసీ పూర్తి చేసుంటే సమస్య ఉండేది కాదని జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రోజుకు 2 టీఎంసీల చొప్పున చేపట్టిన పాలమూరు-రంగారెడ్డిలో అర టీఎంసీ దిండికి కేటాయిస్తూ వివాదానికి ఆజ్యం పోశారని మండిపడ్డారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాకు అన్యాయం చేయాలనుకోవడం బాధాకరం. పాలమూరు బిడ్డగా మూడేళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిందేమీ లేదు. భేషజాలకు పోకుండా రైతులకు మేలు చేయాలి. దీపావళి తర్వాత దిండి ప్రాజెక్టు రద్దు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో కార్యాచరణతో పాటు పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శన చేపడతాం. - డీకే అరుణ, మహబూబ్నగర్ ఎంపీ
బీఆర్ఎస్ను బూచిగా చూపి దిండి లిఫ్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడం సరికాదని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మండిపడ్డారు. పాలమూరు రైతుల ఆకాంక్షకు భిన్నంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరించవద్దని కోరారు. దిండికి కావాలంటే నాగార్జున సాగర్ నుంచైనా నీరు తీసుకోవాలని సూచించారు. దిండి ప్రాజెక్టు భవితవ్యం అటుంచితే, పార్టీల మధ్య మాత్రం మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇటు ఎల్నినో, అటు నీళ్ల సెంటిమెంట్తో ఏ పార్టీ వెనకడుగు వేయడం లేదు. విమర్శ, ప్రతి విమర్శలతో రాజకీయాన్ని మరింత రచ్చకెక్కిస్తున్నాయి.
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