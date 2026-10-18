స్థానిక సమరంలో వైఎస్సార్సీపీ విధ్వంసం - నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ పలుచోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు
Local Body Elections: పురపోరుకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. పులివెందులలో ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి, అనుచరుల విధ్వంసం సృష్టించారు. గుంపును నామినేషన్ కేంద్రంలోకి అనుమతించలేదని పోలీసులపై రాళ్ల దాడులకు దిగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:53 AM IST
Political Tensions in Local Elections : స్థానిక సమరాన్ని రణరంగంలా మార్చుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అలజడులకు అజ్యం పోస్తూ హింసకు తెరతీస్తున్నారు. పదుల కొద్దీ వాహనాలు. అందులో తుపాకులు పట్టుకున్న ప్రైవేటు భద్రతా సిబ్బంది. వందల సంఖ్యలో మందీ మార్బలంతో బలప్రదర్శనకు దిగుతున్నారు. నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తున్నామనే పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు యుద్ధ వాతావరణాన్నే సృష్టిస్తున్నాయి. అది చాలదన్నట్లు పంజాబ్ నుంచి కిరాయి గూండాలనూ రంగంలోకి దించాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విధ్వంసమే లక్ష్యంగా గొడ్డలి పార్టీ నేతలు అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి, అనుచరుల విధ్వంసం: పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. శుక్రవారం పుంగనూరులో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి తమ అనుచరులతో కలిసి అరాచకం సాగించారు. శనివారం పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సోదరుడు, ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విధ్వంసకాండకు తెగబడ్డారు. ఏకంగా పోలీసులపైనే రాళ్ల దాడులకు దిగారు. పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు రెండు దఫాలుగా గాలిలోకి కాల్పులు జరపడంతో పాటు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించాల్సి వచ్చింది.
పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో వేముల మండలానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తకు బులెట్ గాయమైంది. కడపతో పాటు రాజంపేట, మైదుకూరు ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ శ్రేణులు పరస్పర దాడులకు దిగడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కుని చించి వేయడంతో పాటు కత్తులతో దాడులు, పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకోవడం తదితర ఘటనలకు పాల్పడ్డారు. తిరుపతిలో టీడీపీ నాయకులు నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల నుంచి పత్రాలు లాక్కుని చించి వేశారు.
High Tension In Pulivendula: పులివెందులలో రెండోరోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియను వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు రణరంగంగా మార్చాయి. పులివెందుల పురపాలక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులతో నామినేషన్ వేయించేందుకు కడప ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి భారీ ర్యాలీగా బయలుదేరారు. అప్పటికే నామినేషన్ కేంద్రంలో టీడీపీ అభ్యర్థి ఉండటంతో నిబంధనల ప్రకారం పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు.
దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులపై రాళ్ల వర్షం కురిపించాయి. పరిస్థితి చేయిదాటి పోతుండటంతో పోలీసులు మొదటి విడతగా 6 రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. అయినా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారు. పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు వచ్చిన జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్పైనా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారు. దీంతో పోలీసులు మరో 10 రౌండ్లు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి గుంపును వెనక్కి నెట్టారు. అప్పటికే నామినేషన్లకు గడువు సమయం ముగియడంతో ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి తన అనుచరులతో వెనుదిరిగారు.
రాయచోటిలో రెండో రోజూ దాడులు: రాయచోటిలో రెండోరోజూ వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య దాడులు జరిగాయి. రాజంపేట, మైదుకూరుల్లోనూ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడటంతో ఆగ్రహించిన టీడీపీ శ్రేణులు రాజంపేటలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంపై దాడులకు దిగాయి. కడప కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పలు నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు, కర్రలతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. కాగితాల పెంట నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ మహిళా అభ్యర్థికి మద్దతుగా వచ్చిన మురాద్బాషాపై టీడీపీ శ్రేణులు కత్తితో దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
సెయింట్ జుసెఫ్ నామినేషన్ కేంద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి దయాజ్పై ప్రత్యర్థులు దాడి చేసి, నామినేషన్ పత్రాలను చించివేశారు. నాగరాజపేటలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సలీంపై దాడి జరిగింది. గాంధీనగర్ పాఠశాల వద్ద ఇరువర్గాలు రాళ్లు రువ్వుకున్నాయి. పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేసి చెదరగొట్టారు. బద్వేలు పురపాలక కార్యాలయంలో నామినేషన్లు వేసే క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఇరువర్గాలు పరస్పరం దాడులకు దిగి నామపత్రాలను చించివేసుకున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కార్యాలయంలోకి వెళ్లి బీరువా కంప్యూటర్లను ధ్వంసం చేశారు నామినేషన్ పత్రాలను ఎత్తుకెళ్లారు.
తిరుపతిలో టీడీపీ దౌర్జన్యకాండ: తిరుపతిలో టీడీపీ నేతలు దౌర్జన్యానికి దిగారు. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి వాసుయాదవ్ తరఫున నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వచ్చిన ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యంను కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ప్రధాన గేటు వద్ద టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి జేబీ శ్రీనివాస్ అనుచరులు అడ్డుకున్నారు. వారి చేతుల్లోని నామినేషన్ పేపర్లను లాక్కొని వెళ్లారు. దీంతో ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీలు వెనక్కి వెళ్లి మళ్లీ మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటలకు మాజీ ఎమ్మెల్సీ యండపల్లి శ్రీనివాసులురెడ్డి, మేయర్ అభ్యర్థి వాసుయాదవ్తో వచ్చారు.
అదనపు ఎస్పీ రవిమనోహరాచారి, డీఎస్పీ భక్తవత్సలం బారికేడ్లు తొలగించి వారి కారును కార్యాలయం వద్దకు తీసుకొచ్చారు. అప్పటికే అక్కడ గుమిగూడిన కూటమి పార్టీల కార్యకర్తలు వారి కారును అడ్డగించారు. రాళ్లు విసిరారు. జనసేన నాయకుడు బండ్ల లక్ష్మీపతి రాయల్తో పాటు మరికొందరు రోడ్డుపై కారుకు అడ్డంగా పడుకుని నిలిపేశారు. ఈ గందరగోళం మధ్య సమయం పూర్తయిపోయింది. నామినేషన్ వేసే అవకాశం లేకపోవడంతో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. 12వ డివిజన్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి లక్ష్మి మావిత బైరాగిపట్టెడ స్వర్ణ సచివాలయం కేంద్రానికి రాగా, అక్కడ వేచి ఉన్న టీడీపీ నాయకులు చక్రి రాయల్, హేమలత తదితరులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు. ఆమె వెంట వచ్చిన పావని అనే మహిళ వస్త్రాలు చించేశారు.
ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పరస్పరం దాడులకు పాల్పడ్డారు. పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వెన్నపూస వెంకటరెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేయలేదు. అంతకుముందు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్ పత్రాల్ని టీడీపీ కార్యకర్తలు లాక్కుని చించేశారు.
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