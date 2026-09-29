'సర్' తర్వాత జరిగే తొలి ఎన్నిక! - ప్రధాన పార్టీలకు సెమీ ఫైనల్గా 'ఖైరతాబాద్'
ఖైరతాబాద్ స్థానం ఖాళీ అయినట్లు శాసనసభ కార్యదర్శి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువరించారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు ఈ ఉప ఎన్నికను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోనున్నాయి. గెలుపు కోసం వ్యూహాలను రచిస్తున్నాయి.
Published : September 29, 2026 at 10:28 AM IST
By Elections for Khairathabad Assembly : వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికను సెమీఫైనల్గా భావిస్తున్న ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు, తమ రాజకీయ చతురతను తేల్చుకోవడానికి సిద్ధం అవుతున్నాయి. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జరిగిన రెండు ఉప ఎన్నికల్లోనూ గెలిచిన కాంగ్రెస్, ఖైరతాబాద్లోనూ విజయం సాధించి హైదరాబాద్ నగరంలో పట్టును నిరూపించుకోవాలన్న వ్యూహంతో ఉంది.
గత 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖైరతాబాద్ను గెలుచుకున్న బీఆర్ఎస్ తిరిగి ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం ద్వారా రాష్ట్ర రాజకీయాలకు బలంగా ఓ సంకేతాన్ని పంపాలని భావిస్తోంది. తెలంగాణలో అధికారం సాధించే దిశగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెబుతున్న బీజేపీ ఉప ఎన్నికలో గెలిచి కేడర్ను ఉత్సాహపరచాలని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ తర్వాత జరిగే మొదటి ఎన్నిక కావడంతో ఈ రకంగా కూడా దీనికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఖైరతాబాద్ స్థానం ఖాళీ అయినట్లు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడినందున త్వరలోనే ఇక్కడ ఎన్నిక ఉండొచ్చని రాజకీయ పార్టీలు అంచనా వేసుకుంటున్నాయి.
రెండో స్థానంలో దానం
2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి దానం నాగేందర్కు 63,068 ఓట్లు రాగా, బీజేపీ అభ్యర్థి చింతల రామచంద్రారెడ్డికి 34,666, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పి.విజయారెడ్డికి 33,549 ఓట్లు వచ్చాయి. 28,402 ఓట్ల ఆధిక్యంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం దానం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడంతో పాటు 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి బరిలో దిగి ఓటమి చెందారు. బీజేపీ నుంచి కిషన్రెడ్డి ఎంపీగా గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పద్మారావుకు అక్కడ మూడో స్థానం దక్కింది. కిషన్రెడ్డికి అత్యధికంగా 4,73,012 ఓట్లు రాగా, దానం నాగేందర్కు 4,23,068, పద్మారావుకు 1,29,586 ఓట్లు వచ్చాయి.
లోక్సభ ఫలితంలో బీఆర్ఎస్
ఇదే లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో మాత్రం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి ఆధిక్యం రాగా, రెండో స్థానంలో కాంగ్రెస్, మూడో స్థానంలో బీజేపీలు నిలిచాయి. ఇక్కడ పద్మారావుకు 67,368 ఓట్లు, దానం నాగేందర్కు 45,358, కిషన్ రెడ్డికి 38,094 ఓట్లు వచ్చాయి. లోక్సభ ఫలితంలో బీఆర్ఎస్ మూడో స్థానంలో నిలిచినా, ఖైరతాబాద్లో మాత్రం 22 వేల ఓట్ల ఆధిక్యం సాధించడం ఆ పార్టీకి అక్కడ ఉన్న పట్టుకు నిదర్శనంగా చూడవచ్చు. కానీ వచ్చేది ఉప ఎన్నిక కావడంతో అనేక అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అభ్యర్థులెవరో, పార్టీలు ఎటు మొగ్గుచూపుతాయో?
ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ నుంచి దానం నాగేందర్ పోటీ చేయడం దాదాపు ఖరారనే అభిప్రాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసిన పీజేఆర్ కుమార్తె విజయారెడ్డి తదితరులు కూడా ప్రయత్నించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎవరన్నది ఇక్కడ ప్రస్తుతం కీలకమైన అంశం కానుంది.
మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కుమారుడు తలసాని సాయికిరణ్ యాదవ్, మాజీ కార్పొరేటర్ మన్నె కవితా రెడ్డి, మన్నె గోవర్ధన్ రెడ్డి తదితరులు ప్రయత్నిస్తుండగా, పీజేఆర్ కుమారుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. బీజేపీ తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి మళ్లీ బరిలోకి దిగే అవకాశాలుండగా, ఇక్కడ కూడా ఇంద్రసేనారెడ్డి, జూటూరి కీర్తిరెడ్డి తదితరులు కూడా సీటు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మూడు పార్టీలు ఈ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి హోరాహోరీగా తలపడనుండటం ఆసక్తిని రేపుతుంది.
ఖైరతాబాద్ సీటు 2024 ఏప్రిల్ నుంచే ఖాళీ
ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే స్థానం 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచే ఖాళీగా ఉన్నట్లు శాసనసభ సెక్రటరీ సోమవారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. 2023 నాటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అక్కడి నుంచి బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచిన దానం నాగేందర్ అనర్హత 2024 ఏప్రిల్ 23 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలంగాణ హైకోర్టు ఇటీవల ఇచ్చిన తీర్పు మేరకు ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినట్లు శాసనసభ సెక్రటరీ తిరుపతి తెలిపారు.
2024 ఏప్రిల్ నుంచే ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ - గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ
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